POGOVOR Z INVESTITORJEM

V Ljubljani bo stala 114-metrska stolpnica

S 114 metri bi bila to najvišja zgradba v Sloveniji. Investitor Jan Pinterič o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
Severnica bo prvo delo ikoničnega arhitekturnega biroja Zaha Hadid pri nas. FOTO: Atelje S

Severnica bo prvo delo ikoničnega arhitekturnega biroja Zaha Hadid pri nas. FOTO: Atelje S

Začetek gradnje je vezan na zaključek finančne konstrukcije in operativnih priprav, pojasnjuje investitor Jan Pinterič. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Začetek gradnje je vezan na zaključek finančne konstrukcije in operativnih priprav, pojasnjuje investitor Jan Pinterič. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Stolp naj bi bil v bližini Aleje. FOTO: Stane Petavs/linkedin

Stolp naj bi bil v bližini Aleje. FOTO: Stane Petavs/linkedin

Takšen naj bi bil po načrtih vhod. FOTO: Material Investitorja

Takšen naj bi bil po načrtih vhod. FOTO: Material Investitorja

Severnica bo prvo delo ikoničnega arhitekturnega biroja Zaha Hadid pri nas. FOTO: Atelje S
Začetek gradnje je vezan na zaključek finančne konstrukcije in operativnih priprav, pojasnjuje investitor Jan Pinterič. FOTO: Marko Delbello Ocepek
Stolp naj bi bil v bližini Aleje. FOTO: Stane Petavs/linkedin
Takšen naj bi bil po načrtih vhod. FOTO: Material Investitorja
Pija Kapitanovič
 2. 3. 2026 | 07:10
5:24
A+A-

V severnem delu Ljubljane, na Celovški cesti, investicijska skupina z domačim kapitalom pripravlja projekt poslovne stolpnice Severnica. Visoka naj bi bila kar 114 metrov. Projekt razvija družba Stolp Severnica, ki jo vodi Jan Pinterič. V pogovoru je pojasnil fazo projekta, finančni okvir, varnostne vidike ter razloge za izbiro svetovno priznanega arhitekturnega biroja Zaha Hadid Architects.

Projekt je po pridobitvi gradbenega dovoljenja, v katerem so jim naloži ukrepe za ohranitev dreves ob Poti spominov in tovarištva, trenutno v pripravljalni fazi. »Začetek gradnje je vezan na zaključek finančne konstrukcije in operativnih priprav,« pojasnjuje Pinterič. »Okvirni časovni načrt bomo lahko predstavili po zaprtju teh korakov.« Niti vrednost investicije še ni dokončno določena. »Gre za večmilijonsko investicijo, natančna vrednost pa bo potrjena ob zaključku vseh izvedbenih in finančnih pogodb. Ker se cene na trgu spreminjajo in variirajo od ponudnika do ponudnika, je točno oceno v tem trenutku težko podati,« dodaja. Koliko stanejo podobne stavbe? Recimo stometrska stolpnica Emonika, ki jo je madžarska Mendota invest v lasti skupina OTP zaupala v gradnjo Strabagu, bo stala 134 milijonov evrov. Ta cena vključuje tudi dodatne dele kompleksa Emonika (južni del) – hotel, nakupovalni del in parkirne etaže –, zato ni neposredno primerljiva s Severnico.

Gre za večmilijonsko investicijo, natančna vrednost pa bo potrjena ob zaključku vseh izvedbenih in finančnih pogodb.

Stolpnica Spektra, v neposredni bližini bodoče Severnice, ki je visoka 85 metrov, je po podatkih Gorenjske gradbene družbe stala 35 milijonov evrov, po podatkih slovenskega projektantskega in inženirskega podjetja Elea iC, ki je sodelovala pri gradnji, pa je investicijska vrednost stanovanjsko-poslovnega kompleksa 60 milijonov evrov. Ker Ljubljana leži na enem potresno najbolj ogroženih območij v državi, se ob gradnji višjih stavb pogosto pojavljajo vprašanja o varnosti. Pinterič poudarja, da sodobna gradnja upošteva bistveno strožje standarde kot v preteklosti. »Prepričan sem, da so sodobno zgrajene stolpnice, arhitekturno zasnovane v birojih, ki imajo izkušnje z gradnjo precej višjih stavb, kot je naša, veliko bolj varne kot marsikateri starejši blok v Ljubljani. Ob potresu bodo tisti veliko bolj ogroženi,« pravi.

Začetek gradnje je vezan na zaključek finančne konstrukcije in operativnih priprav, pojasnjuje investitor Jan Pinterič. FOTO: Marko Delbello Ocepek
Začetek gradnje je vezan na zaključek finančne konstrukcije in operativnih priprav, pojasnjuje investitor Jan Pinterič. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Na vprašanje, zakaj projekt ne predvideva stanovanjskega programa, odgovarja: »Zgradbo razvijamo skladno s prostorskimi akti in urbanističnimi usmeritvami. Na tej lokaciji je dopustna gradnja poslovnih prostorov oziroma hotela.« Primarni poslovni model temelji na dolgoročnem najemu. »Naš cilj ni prodaja posameznih enot, temveč dolgoročni najem prostorov,« pojasnjuje. Cene bodo znane ob lansiranju projekta. »Cenovna politika bo oblikovana glede na tržne razmere v času lansiranja ter glede na standard objekta. Gre za višji kakovostni segment poslovnih nepremičnin,« napoveduje.

Izbiro arhitekturnega biroja Zaha Hadid Architects – to bo prvo delo znamenitega biroja pri nas – utemeljuje z ambicijo po presežku: »Biro smo izbrali zaradi njihovih globalnih referenc, sposobnosti ustvarjanja arhitekture z močno identiteto in tehnične kompleksnosti. Želeli smo sodoben, prepoznaven objekt, ki presega zgolj funkcijo in mestu doda arhitekturno vrednost.« Zaha Hadid (umrla je leta 2016) je ena najvplivnejših arhitekt 20. in 21. stoletja, tudi prva ženska prejemnica Pritzkerjeve nagrade za arhitekturo. Njen arhitekturni biro, ki deluje še naprej, se je podpisal pod najbolj impozantne stavbe na zemeljskem obličju; leta 2024 so zgradili, denimo, 190-metrsko stolpnico The Henderson v Hongkongu, ki ima 36 nadstropij nad zemljo.

Stolp naj bi bil v bližini Aleje. FOTO: Stane Petavs/linkedin
Stolp naj bi bil v bližini Aleje. FOTO: Stane Petavs/linkedin

Od začetka 90. let so realizirali več deset velikih projektov po Evropi, Aziji, Bližnjem vzhodu in ZDA. Prepoznani so po izrazito futuristični, tekoči arhitekturi, ki razbija klasične pravokotne oblike stolpnic in stavb. Njihov zaščitni znak so organske, valovite linije, dinamične krivulje in občutek gibanja. Tudi Severnica v Ljubljani bo takšna, poleg organsko oblikovanih linij bodo prostori zasnovani modularno. »Tlorisi omogočajo prilagoditve različnim velikostim in tipom najemnikov, od enega uporabnika na etažo do več manjših enot,« pojasnjuje Pinterič. Stavba bo prilagojena tudi sodobnim oblikam dela. »Objekt omogoča fleksibilne delovne postavitve, skupne prostore za sodelovanje ter tehnološko infrastrukturo, prilagojeno hibridnim načinom dela.« Poseben poudarek namenjajo skupnim prostorom: »Predvideni so reprezentativen vhodni prostor, večnamenske skupne površine, terase ter prostori za srečanja, ki spodbujajo interakcijo in kakovostno delovno okolje.« O gostinski ponudbi v objektu Pinterič za zdaj ostaja zadržan: »Pogovorov z morebitnimi operaterji restavracije še nismo začeli.« 

