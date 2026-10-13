Zaradi visokih gostov pri Pirc Musarjevi zapore cest, ponekod tudi popolne: preverite, kje in kdaj

Voznike, ki se bodo v četrtek in petek odpravili v središče Ljubljane, čakajo prometne omejitve. Zaradi obiska evropskih predsednikov bodo nekatere ceste delno zaprte, druge pa povsem neprevozne. Policija opozarja tudi na kratkotrajne zapore zaradi varovanih kolon.

V slovensko prestolnico prihajajo visoki evropski gostje, z njimi pa tudi spremembe, ki jih bodo občutili številni vozniki. Slovenija bo namreč v četrtek in petek, 15. in 16. oktobra, gostila srečanje skupine Arraiolos, ki se ga bo udeležilo več predsednikov držav članic Evropske unije.

Srečanje bo potekalo v Ljubljani in na Brdu pri Kranju, zaradi zagotavljanja varnosti pa bodo na posameznih območjih veljale posebne prometne omejitve. Promet bodo urejali policisti.

Slovenska cesta bo delno zaprta

Prve omejitve bodo začele veljati v četrtek, 15. oktobra, ob 10. uri, trajale pa bodo do petka, 16. oktobra, do 10. ure. V tem času bo na Slovenski cesti med Trdinovo ulico in Tivolsko cesto polovična zapora na vozišču v smeri Bežigrada. Na preostalem delu bo promet potekal enosmerno, in sicer iz smeri Dunajske proti Aškerčevi cesti. Vozniki iz Gosposvetske ulice ne bodo smeli zavijati levo na Slovensko cesto, iz Tavčarjeve in Trdinove ulice pa ne bo dovoljeno desno zavijanje na Slovensko cesto. Izjeme bodo veljale za varovane kolone. Zaprli bodo tudi pločnik na Trgu Osvobodilne fronte do konca hotela Grand Plaza v smeri železniške postaje. Delno bo zaprta še Pražakova ulica med Slovensko cesto in Cigaletovo ulico.

Predsednica Nataša Pirc Musar bo v okviru srečanja neformalne skupine Arraiolos gostila 12 predsednikov držav članic EU. Srečanje se bo v četrtek zvečer začelo s svečano večerjo v Kristalni dvorani predsedniške palače, v petek pa bodo predsedniki ves dan preživeli na Brdu pri Kranju.

V četrtek zvečer popolna zapora dveh ulic

Še več pozornosti bo potrebne v četrtek popoldne in zvečer. Med 15. in 23. uro bosta namreč popolnoma zaprta dva cestna odseka: Prešernova cesta med Rimsko in Erjavčevo cesto, Gregorčičeva ulica med Prešernovo cesto in Igriško ulico. Na omenjenih odsekih bo že od četrtka od 7. ure zjutraj veljala tudi omejitev parkiranja. Obvozi bodo ustrezno urejeni.

Popolnoma zaprti bosta: Prešernova cesta od križišča z Rimsko cesto do križišča z Erjavčevo cesto, Gregorčičeva ulica od križišča s Prešernovo cesto do križišča z Igriško ulico. Na navedenih odsekih Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice bo 15. oktobra od 7. ure veljala tudi omejitev parkiranja. FOTO: Policija

Popolnoma zaprti bosta: Prešernova cesta od križišča z Rimsko cesto do križišča z Erjavčevo cesto, Gregorčičeva ulica od križišča s Prešernovo cesto do križišča z Igriško ulico. Na navedenih odsekih Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice bo 15. oktobra od 7. ure veljala tudi omejitev parkiranja. FOTO: Policija

Če zagledate policijsko kolono, morate ustaviti

Posebna previdnost bo potrebna tudi na drugih cestah, po katerih bodo potovale varovane kolone evropskih državnikov. Policisti bodo tam vzpostavljali kratkotrajne mobilne zapore, zato lahko vozniki naletijo na nepričakovane prekinitve prometa. Policija opozarja, da morajo vozniki ob srečanju s spremljevalnimi policijskimi vozili, ki uporabljajo rdeče in modre svetlobne znake, nemudoma ustaviti ob robu ali zunaj vozišča in omogočiti prost prehod koloni. Vožnjo smejo nadaljevati šele, ko mimo odpeljejo vsa vozila, vključno z zadnjim policijskim vozilom. Priključevanje varovani koloni in prehitevanje njenih vozil sta prepovedana.

Ob morebitnih zastojih na avtocestah in hitrih cestah morajo vozniki vzpostaviti reševalni pas ter omogočiti prehod tudi vozilom za spremstvo.

Konec tedna še dodatne zapore zaradi maratona

To pa še ni vse. Ljubljano bodo konec tedna zaznamovale tudi prometne omejitve zaradi 30. Ljubljanskega maratona.

V soboto in nedeljo, 17. in 18. oktobra, bodo zapirali številne mestne ceste, v nedeljo pa bodo omejitve posegle tudi na ljubljansko obvoznico.