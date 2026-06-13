  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DANES PARADNA POVORKA

V Ljubljani konec festivala Parada ponosa, govorila sta tudi Janković in Pirc Musar (VIDEO)

Festival je letos potekal pod geslom Demokracija v naših rokah - upanje je naš upor, s katerim so opozarjali, da demokracija ni samoumevna.
Simbolična slika FOTO: Eyeem Mobile Gmbh Getty Images
Simbolična slika FOTO: Eyeem Mobile Gmbh Getty Images
STA, M. J.
 13. 6. 2026 | 21:16
3:01
A+A-

V Ljubljani se je danes s paradno povorko po ulicah končal osrednji dogodek festivala Parada ponosa. Program so končali na Kongresnem trgu, kjer je zbrane v video nagovoru pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar, nagovorila pa sta jih tudi ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek.

Pirc Musar je v video nagovoru med drugim dejala, da je Parada ponosa veliko več kot dogodek. »Je prostor vključujoče skupnosti, je odločno, pogumno in nujno sporočilo, da demokracija ni samo pravica večine, da odloča, temveč predvsem dolžnost družbe, da varuje dostojanstvo vsakega človeka,« je dejala. Parade ponosa so po njeni oceni povsod po svetu preizkus demokratične zrelosti družbe tam, kjer se ljudem odreka pravica do vidnosti, enakopravnosti in enakih možnosti. Drugačnost po njenih besedah »ni grožnja, temveč bogastvo«. »Podpiram prizadevanja festivala Parada ponosa in vseh, ki se zavzemate za družbo, v kateri nihče ne živi v strahu, ker je to, kar je, ali ker ljubi, kogar ljubi. Kot skupnost zagovarjajmo ustavne vrednote, mir, svobodo ter demokracijo, negujmo kulturo dialoga in gradimo strpno ter pravično družbo, temelječo tudi na dostojanstvu okolja, ki nas obdaja,« je še dejala.

Zaključek na Kongresnem trgu

Današnja povorka se je začela v AKC Metelkova mesto oziroma na Masarykovi cesti, nato pa se je nadaljevala po Slovenski cesti in pot zaključila na Kongresnem trgu. Kulturno-politični program na Kongresnem trgu je združil »politične in aktivistične govore, umetniške nastope, glasbo, drag, kvir kulturo in skupnostno praznovanje«, so navedli v društvu Parada ponosa, ki so organizatorji festivala. V parku Zvezda so se danes na stojnicah predstavile LGBTIQ+ in zavezniške organizacije. Po navedbah društva so pripravili prostor za srečevanje, povezovanje in praznovanje skupnosti.

Festival je letos potekal pod geslom Demokracija v naših rokah - upanje je naš upor, s katerim so opozarjali, da demokracija ni samoumevna. Zahtevali so, da jo oblast, institucije in družba varujejo za vse ljudi. »Letošnja Parada ponosa ni le praznovanje skupnosti, ampak tudi jasno politično sporočilo o pomenu demokracije, človekovih pravic, civilne družbe, solidarnosti in odpora proti izključevanju. V času, ko so pravice LGBTIQ+ oseb, še posebej trans, nebinarnih in spolno nenormativnih oseb, vse pogosteje tarča političnih napadov, sovražnega govora in družbene polarizacije, je javna vidnost skupnosti pomembnejša kot kadar koli,« so poudarili v društvu.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Parada ponosaLjubljanaNataša Pirc MusarZoran JankovićLGBTIQ+
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Skrb za okolje

O vasi.
Branko Babič13. 6. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: So pač imeli krompir

Kaj naj imam od ljudi, ki jih prvič vidim, tam nekje v tvojih grapah in sredi polja?
Primož Kališnik13. 6. 2026 | 22:25
21:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODPELJAN V UKC LJUBLJANA

Na Bregu pri Komendi nesreča, otroka so morali odpeljati s helikopterjem

Na pomoč je prihitelo več gasilcev in Helikopterska nujna medicinska pomoč.
13. 6. 2026 | 21:44
21:16
Novice  |  Slovenija
DANES PARADNA POVORKA

V Ljubljani konec festivala Parada ponosa, govorila sta tudi Janković in Pirc Musar (VIDEO)

Festival je letos potekal pod geslom Demokracija v naših rokah - upanje je naš upor, s katerim so opozarjali, da demokracija ni samoumevna.
13. 6. 2026 | 21:16
20:42
Novice  |  Slovenija
IMA MIRNO VEST

Vrtovec se je oglasil glede obtožnega predloga, to je sporočil javnosti

Svoje mnenje so na družbenem omrežju X podali tudi v stranki NSi.
13. 6. 2026 | 20:42
20:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRIVDO PRIZNALA

Ustvarjalki vsebin za odrasle plačal skoraj 10.000 evrov za izpolnitev spolnih fantazij: med srečanjem ga je zadušila

Sodnik je ocenil, da so bila njena dejanja tako tvegana, da je bil usodni izid skoraj neizogiben.
Kaja Grozina13. 6. 2026 | 20:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Kako je gospa Hilda po dolgoletni agoniji našla nov smisel

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice12. 6. 2026 | 10:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Kako je gospa Hilda po dolgoletni agoniji našla nov smisel

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice12. 6. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Slovenske novice9. 6. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki