V Ljubljani nov most za šest milijonov evrov: eni navdušeni, drugi besni, takšnega pa še nismo imeli (VIDEO)

Ljubljana je dobila novo povezavo čez Ljubljanico. Med Štepanjskim naseljem in Novimi Fužinami so v petek po navedbah domačinov odprli težko pričakovani Doživljajski most Muste, ki pa je med prebivalci sprožil zelo različne odzive. Nekateri so navdušeni nad novo pridobitvijo, drugi se sprašujejo, ali je bilo za most in pripadajočo ureditev res treba nameniti približno šest milijonov evrov.

»Naš most,« so novo pridobitev pozdravili zadovoljni domačini. Most je namenjen pešcem in kolesarjem, njegova posebnost pa je dvonivojska zasnova. Na spodnji ravni omogoča prečkanje reke, zgornja, obokana pot pa ponuja nekoliko drugačen pogled na Ljubljanico in okolico. Namenjen je tudi druženju, sprehodom in različnim dejavnostim. Uradno odprtje sicer še napovedujejo.

Most stoji v Družinskem parku Muste, ki povezuje dve veliki ljubljanski stanovanjski soseski. Na fužinski strani je predviden Mali trg, na strani Štepanjskega naselja pa Veliki trg. Del projekta sta tudi paviljon in manjša lokalna tržnica.

Nova pridobitev je med nekaterimi prebivalci požela veliko navdušenja. Na družbenih omrežjih so se pojavile pohvale urejeni okolici, sprehajalnim potem in podobi mostu. »Kako lep je ta konec Štepanjskega naselja. Lep most pa sprehajalne steze ob Ljubljanici. Včeraj in danes veliko ljudi tudi od drugod. Trenutno najbolj obiskan kraj v Ljubljani za Tromostovjem. Za to se moramo zahvaliti našemu županu,« je zapisal eden od komentatorjev. Drugi je bil krajši: »Prelep, sploh ko je osvetljen.«

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) pojasnjujejo, da želijo z novo ureditvijo izboljšati kakovost življenja v stanovanjskih soseskah in prebivalcem približati vsakodnevne storitve. Pri tem poudarjajo zamisel mesta, v katerem je čim več potrebnih storitev dosegljivih v 15 minutah od doma. To pomeni, da bi lahko prebivalci v neposredni bližini opravili čim več vsakodnevnih opravkov, od obiska trgovine in lekarne do poti v vrtec ali šolo. Most pri tem omogoča dodatno povezavo med soseskama, brez potrebe po daljši poti okoli reke.

Za most šest milijonov, Zaloška pa še vedno čaka?

A vsi nad novo pridobitvijo niso navdušeni. Največ pripomb leti na višino investicije in vprašanje, ali mesto takšen most sploh potrebuje. »Zakaj raje ne uredite Zaloške ceste namesto tega popolnoma nepotrebnega mostu? Nihče ga ne potrebuje, škoda denarja,« se je glasil eden od očitkov občini.

Na MOL so odgovorili: »Tudi Zaloška gre v prenovo, brez skrbi, iskanje izvajalca je že v teku.« Obnova Zaloške ceste med Kajuhovo ulico in priključkom na avtocesto se sicer zapleta. Občina je izvajalca že iskala, vendar je bila edina prejeta ponudba previsoka glede na zagotovljena sredstva. Zato se začetek del zamika.

Pokrita tržnica je del celovitega projekta Muste, v katerem največji poseg predstavlja gradnja novega mostu, ki bo povezal dve veliki naselji: Nove Fužine in Štepanjsko naselje. FOTO: Vir: Atelierarhitekt

Med komentatorji so se pojavila tudi vprašanja o samem videzu novega mostu. »Zakaj tako visok most, v čem je fora?« se je vprašal eden od njih, drugi pa pripomnil: »Na pogled deluje kot most zlomljenih nog. No, počakajmo na zimo.«

Posebej kritični so tisti, ki menijo, da bi morala občina denar porabiti drugače. »Torej šest milijonov za most, ki je ravno 100 metrov oddaljen od že obstoječega mostu. V eno in drugo smer. Za ta denar bi se lahko kupilo kakih 20 stanovanj za tiste, ki jih najbolj potrebujejo. Ali pa bi se na kakšnem od obstoječih parkirišč zgradilo še eno nadstropje,« je zapisal komentator.

Njegovi oceni oddaljenosti so drugi nasprotovali. Eden je opozoril, da je bila prav na tem delu Ljubljanice velika razdalja med obstoječimi mostovi, čeprav gre za območje dveh velikih stanovanjskih sosesk.

Nekdo pa se je pošalil: »Končno se bomo Štepanjčani in Fužinci lahko spoznali. Ker tistih pet mostov od Kajuhove do Fužinskega gradu nismo upali prečkati.«

Zakaj je most tako velik in kaj naj bi ponujal?

Most Muste ni zasnovan zgolj kot običajna povezava med dvema bregovoma. Dolg je približno 72 metrov, arhitekti pa so si ga zamislili kot večnamenski javni prostor. Na obeh zunanjih straneh spodnje ravni sta poti za pešce in kolesarje, vmesni prostor pa lahko služi počitku, druženju in dogodkom. Zgornja obokana pot ponuja razgled na reko in park.

Na MOL so ob predstavitvi projekta omenjali celo možnosti za Knjižnico pod krošnjami, različne dogodke in druge dejavnosti. Cilj je, da most ne bi bil zgolj prehod čez Ljubljanico, temveč tudi prostor, kjer bi se ljudje ustavljali in preživljali prosti čas.

Po uradnih podatkih MOL so bili prvotni celotni stroški operacije ocenjeni na približno 5,3 milijona evrov z DDV, pri javnem naročilu konec leta 2024 je bila najnižja začetna ponudba za gradnjo mostu, paviljona in dveh trgov nekaj več kot šest milijonov evrov.

Nova tržnica, čeprav je nedaleč stran že tržnica Moste

Posebnost projekta bo tudi manjša lokalna tržnica, ki bo namenjena predvsem pridelovalcem sadja in zelenjave. »Doživljajski most uradno odpremo kmalu, na tem mestu pa bo tudi stalna lokacija, namenjena predvsem lokalnim pridelovalcem sadja in zelenjave, ki bodo s svežimi lokalnimi pridelki prispevali h kakovostnejši in dostopnejši lokalni ponudbi,« so napovedali na občini.

Tržnica bo obsegala približno 65 kvadratnih metrov. Ne bo namenjena samo prodaji, saj bodo prodajne površine zunaj tržnih dni lahko uporabljali tudi za druge dejavnosti.

Toda tudi ta zamisel je sprožila nekaj pomislekov. Nedaleč stran namreč že deluje tržnica Moste, kjer se po opažanjih nekaterih prebivalcev zadržuje razmeroma malo kupcev in prodajalcev. Zato se pojavlja vprašanje, ali bo nova tržnica privabila dovolj ljudi in lokalnih ponudnikov. Na občini računajo, da bo kombinacija parka, mostu, sprehajalnih poti in tržnice ustvarila novo zbirališče prebivalcev obeh naselij.

Eden od nezadovoljnih domačinov je medtem zapisal, da bi bil po njegovem mnenju za pešce in kolesarje povsem dovolj običajen, cenejši most. Preostanek denarja bi, meni, lahko porabili za ureditev dodatnih parkirišč ali druge potrebe prebivalcev. Po drugi strani zagovorniki nove pridobitve poudarjajo urejeno okolico, boljšo povezanost sosesk in nove možnosti za druženje.

»Kot beneški Rialto«

Nekateri so novi most šaljivo primerjali celo s slovitim beneškim Rialtom. »Trume turistov že derejo v Štepca, pozabite na Tromostovje, to je Štepanjski Rialto,« se je pošalil eden od komentatorjev. Drugi so opozorili, da most ni namenjen le peščici ljudi, saj gre za povezavo med dvema velikima ljubljanskima soseskama. Pozornost so pritegnile tudi lesene površine, namenjene med drugim rolkanju. »Raje hodi po spodnjem delu, da ti kakšen skejter ne pristane na glavi,« se je pošalil eden od obiskovalcev.

Da nova pridobitev že privablja številne radovedneže, potrjujejo tudi odzivi domačinov. »Včeraj sem imel možnost videti ta most. Na mostu in v okolici zelo veliko zadovoljnih obiskovalcev, tako da ne samo kritizirati. Je res lepo,« je zapisal eden od njih.