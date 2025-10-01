V Ljubljani odmevalo »kradejo, »lopovi« »ustavimo bando komunajzarsko«, Rupar: »Če bo treba, tudi z orožjem!« (FOTO)

V organizaciji Glasu upokojencev je na Prešernovem trgu v Ljubljani potekal shod, na katerem so zbrani nanizali kritike vlade Roberta Goloba. Pozvali so še k izpolnitvi obljub, med drugim na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike, ter k podpori referendumom o pokojninski reformi in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Zbrani na shodu so danes opozarjali predvsem na neuresničeno, a obljubljeno delo vladajoče koalicije. Med drugim so poudarili, da si želijo, da bi njihovi otroci in vnuki živeli bolje od njih.

Govore na protestnem shodu so večkrat prekinili vzkliki »kradejo, »lopovi« in »dovolj je obljub, hočemo dejanja«, »ustavimo bando komunajzarsko« ter »sramota«.

»Če bo treba, tudi z orožjem, pa naj me zaprejo, če si upajo«

Pred mikrofone je na shodu stopil tudi prvi obraz stranke Glas upokojencev Pavel Rupar in tudi sam nanizal ostre kritike na račun vladnih ukrepov zlasti na področju zdravstva in pokojninske reforme. Ob tem je zagotovil, da »ni sovražnika, ki ga ne bi premagali, če bo treba, tudi z orožjem«. »Najbrž s temi besedami besedami tvegam svobodo, pa naj me zaprejo, če si upajo,« je dodal.

Na shodu pa se je zvrstilo tudi nekaj drugih govorcev. Aleš Primc je med drugim pozval k oddaji podpisa za razpis referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter pozval k »bitki za zmago na referendumu«. Prav tako so na Prešernovem trgu pozvali k podpori referendumu o pokojninski reformi, ko bo prihodnji teden steklo zbiranje podpisov.

Prišla tudi Janševa poslanka

Kritična do delovanja in po njenem mnenju neučinkovitosti vlade je bila tudi poslanka SDS Alenka Jeraj, ki se je pridružila zbranim na Prešernovem trgu. Spregovorila je tudi o novem medijskem zakonu, ki je nedavno stopil v veljavo in po njeni oceni medijsko zakonodajo v Sloveniji vrača nazaj za nekaj desetletij. Pri tem je izpostavila določbe o sankcioniranju sovražnega govora.