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»SHOD DOMOLJUBOV«

V Ljubljani odmevalo: »Vsi tujci ven! Slovenija Slovencem!« Nataša Pirc Musar jasna: To je širjenje sovraštva (VIDEO)

Z rumenimi zastavami s črnim panterjem in transparenti so pozivali k »remigraciji«.
FOTO: Jure Makovec Afp FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X/Jure Makovec Afp/Delo UI

FOTO: Jure Makovec Afp FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X/Jure Makovec Afp/Delo UI

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp

Shod v Ljubljani. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Shod v Ljubljani. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

FOTO: Jure Makovec Afp FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X/Jure Makovec Afp/Delo UI
Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp
Shod v Ljubljani. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 8. 7. 2026 | 17:01
 8. 7. 2026 | 17:16
4:10
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V torek je v središču Ljubljane potekal »Shod domoljubov«, ki se ga je po navedbah policije udeležilo sto ljudi. Nacistično ikonografijo, dvigovanje desnic, homofobne ter žaljive izpade je danes najostreje obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot pravi, to ni domoljubje, ampak širjenje sovraštva. 

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp
Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, se je neprijavljen javni shod okoli 18. ure začel na Trgu OF v Ljubljani, nato pa se je nadaljeval s pohodom po središču mesta. Udeležilo se ga je okoli 100 ljudi.

Pozivali k »remigraciji«

Kot je razvidno tudi iz javnih objav na družbenih omrežjih, so udeleženci vzklikali gesla, uperjena proti tujcem, denimo Slovenija Slovencem, vsi tujci ven. Z rumenimi zastavami s črnim panterjem in transparenti so med drugim pozivali k »remigraciji«.

To ni domoljubje, ampak širjenje sovraštva

»Najostreje obsojam včerajšnje dogajanje na ulicah Ljubljane, kjer smo bili priča sramotnim prizorom, ki v demokratični, pravni in človekovemu dostojanstvu zavezani Sloveniji ne bi smeli imeti prostora,« je danes na družbenih omrežjih zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Shod v Ljubljani. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Shod v Ljubljani. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

»Nacistično ikonografijo, dvigovanje desnic, maskirane udeležence, pozive k tako imenovani 'remigraciji' in homofobne ter žaljive izpade, tudi proti nekaterim politikom, je treba poimenovati s pravim imenom: to niso domoljubje, ne skrb za varnost in ne svobodno izražanje mnenj. To so zastraševanje, širjenje sovraštva in napad na temeljne vrednote ustavne demokracije,« je bila jasna predsednica.

 

Shod je policija varovala 

Policija je pozive k shodu zaznala na družbenih omrežjih in ga tudi varovala. Med opravljanjem nalog so bili obveščeni, da naj bi na Starem trgu prišlo do dogodka, v katerem naj bi se ena oseba lažje poškodovala. Policisti o tem še zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine. Prav tako je med shodom nekaj posameznikov uporabilo bakle. Po ugotovitvi vseh okoliščin ter identitet kršiteljev bodo zoper njih uvedli ustrezne prekrškovne postopke.

Kritični so tudi v delu politike

Poslanka SD in nekdanja ministrica za pravosodje Andreja Katič je ostro obsodila tovrstne shode. Kot je dejala, je vedno nasprotovala »tovrstnim izkazovanjem nekih ideologij, ki kažejo na fašizem, pa tudi na nacizem«. 

Tudi sokoordinator Levice Luka Mesec shod vidi kot provokacijo skrajne desnice, ki si pod trenutno vlado predstavlja, da je v Sloveniji dobila domovinsko pravico. Da so skandirali tudi njegovo ime, je sicer videl na objavljenih videih. »Na take provokacije se nerad odzivam, ampak si pa štejem v čast, če si je skupinica, ki poveličuje fašistične simbole in ki je prišla pred državni zbor kriminalcem izrazit podporo, za najhujšega ideološkega sovražnika izbrala mene. Ker imajo prav, to tudi sem,« je bil jasen.

Poslanec Svobode Lenart Žavbi pa je dejal, da je bilo dogajanje do neke mere zaskrbljujoče. Pričakuje, da bo policija, če je bilo karkoli narejeno narobe, ukrepala.

»Popolnoma neprimeren homofobni izpad« poslanca Žavbija Pirc Musarjeva obsodila 

Prav Žavbi pa se je zaradi svojih besed znašel tudi na drugi strani kritik. Predsednica Pirc Musar je v omenjenem zapisu namreč obsodila »popolnoma neprimeren homofobni izpad« poslanca Žavbija na torkovi seji mandatno-volilne komisije DZ. Pričakuje tudi jasno obsodbo tega izpada od vseh poslanskih skupin in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic, enakosti in varstva pred diskriminacijo.

Prepričana je, da pri obsodbi sovraštva, homofobije in poniževanja ne sme biti političnih kalkulacij, dvojnih meril ali molka.

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