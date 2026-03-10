V Ljubljani se pripravljajo na gradnjo nove pravoslavne cerkve: poglejte, kje bo stala (FOTO)

Ljubljana se bo kmalu lahko pohvalila z novim simbolom pravoslavne vere. Ljubljanski župan Zoran Janković se je v preteklih dneh srečal z vladikom Kirilom, kjer je potrdil podporo izgradnji nove pravoslavne cerkve v Štepanjskem naselju, piše republika.rs. Navajajo, da bo Ljubljana podprla postopek pridobivanja potrebnih gradbenih dovoljenj, idejna zasnova cerkve pa je bila že predana mestnim oblastem.

FOTO: Mitropolija Zagrebačko-ljubljanska

Janković je ob tem poudaril, da je Ljubljana pripravljena podpreti pobudo, ki prispeva k duhovnemu in kulturnemu življenju vseh prebivalcev, ter poudaril pomen ustrezne vključitve projekta v mestne urbanistične načrte, piše srbski portal. Obstoječa pravoslavna cerkev svetih Cirila in Metoda namreč pogosto ne more sprejeti vse številčnejših vernikov, še dodajajo.

Pomemben prispevek k projektu je dal Mladen Milanović, podjetnik iz Banjaluke, ki je podaril zemljišče za gradnjo nove cerkve.

Po srečanju z vladiko Kirilom se je župan Janković udeležil tudi tradicionalnega druženja vernikov, na katerem se je zbrala pravoslavna skupnost v Ljubljani. Vladika Kirilo se je ob tej priložnosti županu zahvalil za obisk in pripravljenost podpreti projekt ter poudaril, da je dokumentacija za gradnjo skoraj zaključena, kar bi lahko kmalu omogočilo začetek gradnje, piše republika.rs.

Zbrane je nagovoril tudi Janković in poudaril, da idejna zasnova hrama predstavlja pomemben korak k uresničitvi projekta. Novi hram bo po njegovih besedah trajni del urbanistične podobe Ljubljane in simbol prisotnosti ter rasti pravoslavne skupnosti v slovenski prestolnici.

Po dostopnih podatkih so v Sloveniji tri pravoslavne cerkve, med njimi najbolj znana cerkev svetih Cirila in Metoda v Ljubljani, pravoslavni cerkvi pa stojita tudi v Mariboru in Miličih v Beli krajini. Če bo v Ljubljani zgrajen nov hram v Štepanjskem naselju, bo to zato pomembna pridobitev za pravoslavno skupnost, ki v Sloveniji živi predvsem v večjih mestih.