V Ljubljani se pripravljajo na najhujše: v šotoru izbruhnil požar, sledil bo stampedo

Tragediji v nočnih klubih v Severni Makedoniji in Švici sta pokazali, kako hitro se lahko večer zabave spremeni v smrtonosno past. V Ljubljani bodo zato prvič v Sloveniji izvedli obsežno požarno-reševalno vajo na javni prireditvi. Simulirali bodo požar, panično evakuacijo, stampedo in množično nesrečo z več poškodovanimi.

V petek bo na Študentskem kampusu na Pivovarniški ulici 6 v Ljubljani potekala velika reševalna vaja, kakršne pri nas na javni prireditvi še niso izvedli. Med 18. in približno 20. uro bodo pristojne službe preverjale, kako bi se odzvale, če bi med množično obiskanim koncertom izbruhnil požar, obiskovalci pa bi se morali v naglici umakniti na varno.

Pobudniki vaje opozarjajo na tragična dogodka v Kočanih v Severni Makedoniji in švicarski Crans-Montani, kjer sta požara v nočnih klubih zahtevala življenja številnih mladih. Prav takšne tragedije so boleč opomin, kako pomembni so ustrezni varnostni ukrepi, hitra evakuacija in usklajeno posredovanje reševalnih služb.

Najprej požar, nato stampedo in številni poškodovani

Scenarij petkove vaje bo srhljivo realističen. V gostinskem delu prireditvenega šotora bo zaradi simulirane okvare na električni napeljavi izbruhnil požar. Osebje ga bo poskušalo pogasiti z ročnimi gasilniki, vendar neuspešno. Šotor se bo napolnil z dimom, zato bodo odredili evakuacijo obiskovalcev. Toda prav med umikom na varno se bo zapletlo. Pri glavnem izhodu bo po scenariju nastal stampedo, v katerem bo več ljudi utrpelo poškodbe. Reševalci bodo morali ukrepati, kot da gre za pravo množično nesrečo. Vzpostavili bodo triažno mesto, kjer bodo poškodovane razvrščali glede na nujnost zdravstvene oskrbe. Razmere se bodo nato še zaostrile.

Požar se bo po scenariju razširil na sosednji objekt Študentskega kampusa, zaradi česar bodo morali evakuirati vse objekte na območju. Gasilci bodo iskali pogrešane osebe v zadimljenem šotoru, pregledali prizadeti del stavbe in izvajali gašenje. Policisti bodo medtem zavarovali območje ter poskrbeli za urejanje prometa na dovoznih cestah.

Le nekaj ur pozneje bo na istem mestu pravi koncert

Posebnost vaje je, da bo potekala v skoraj povsem enakih razmerah kot resnična javna prireditev. Na prizorišču bodo postavljeni oder, luči, ozvočenje in varnostne ograje, prisotni pa bodo tudi varnostniki, reditelji in drugo prireditveno osebje. Le nekaj ur po vaji bo namreč na isti lokaciji potekal koncert.

Spomin na tragediji v Kočanih marca 2025 in Cran-Montani januarja 2026 je še vedno boleč. V švicarskem požaru je življenje izgubilo 41 ljudi, 115 jih je bilo poškodovanih.

Namen vaje je preveriti, kako usklajeno delujejo vse službe, ki bi morale ob takšni nesreči posredovati. Od prvih odzivov osebja in varnostnikov do evakuacije, gašenja požara, reševanja poškodovanih in iskanja pogrešanih. Ob tem želijo organizatorji opozoriti tudi obiskovalce koncertov in drugih množičnih dogodkov, predvsem pa tiste, ki takšne prireditve pripravljajo, da mora biti varnost vedno na prvem mestu.