V Ljubljani se začenja cirkuški spektakel: Cirque du Soleil bo v Stožicah očaral več deset tisoč ljudi (VIDEO)

Ljubljana bo te dni živela v ritmu enega največjih sodobnih cirkuških imen na svetu. V Stožice prihaja sloviti Cirque du Soleil s predstavo OVO (jajce po portugalsko), barvito in akrobatsko razkošno zgodbo, postavljeno v fantazijski svet žuželk. Premiera bo že nocoj, nato pa bodo umetniki občinstvo v prestolnici navduševali še tri dni zapored. Veliko vstopnic je že pošlo, zanimanje pa je, kot pravijo organizatorji, dobro.

Akrobati so že v mestu. Nekateri so nastanjeni v hotelih, drugi v apartmajih in zasebnih namestitvah, vsi pa imajo isto nalogo, da s telesno natančnostjo, dih jemajočimi točkami in domiselno zgodbo očarajo večdesettisočglavo slovensko občinstvo. Njihovo življenje je nomadsko, tempo pa zahteven. Ekipa predstave OVO je na poti skoraj vse leto in vsak teden odpotuje na novo lokacijo.

Fantazijski svet žuželk

Predstava, ki jo bodo med 16. in 19. aprilom uprizarjali v Areni Stožice, je posebna že zaradi svoje zasnove. Gre za edino predstavo Cirque du Soleil, ki jo sestavljajo izključno liki iz sveta žuželk. Vstop v ta povečani, igrivi in nekoliko skrivnostni ekosistem pomeni srečanje s svetom, kjer žuželke delajo, jedo, lezejo, letajo, se igrajo, borijo in zaljubljajo. V središču zgodbe je nenadni prihod tujca v živahno skupnost, kjer mu pogled obstane na čudoviti pikapolonici.

Prav ta ljubezenska nit daje predstavi dodatno toplino. Pikapolonica je opisana kot živahna, polna življenja in tihih pričakovanj, da se bo zgodilo nekaj lepega. Popotnik Muha pa neprestano brenči, išče pozornost in je poln samozavesti, skoraj bahaštva. Ko jo prvič zagleda, je očaran. Nad celotno skupnostjo bdi Mojster Flipo, modri, nekoliko ekscentrični vodja žuželjega sveta, ki je med svojimi bitji spoštovan in priljubljen.

To je edina predstava, ki jo sestavljajo izključno predstavniki žuželčje družine in pripoveduje zgodbo o enem dnevu v njihovem življenju. FOTO: Miro Majcen

Sto ljudi, 25 držav, en sam oder

Za odrsko čarovnijo stoji velika mednarodna ekipa. Produkcija šteje približno 100 ljudi iz 25 držav, na odru pa nastopa 53 umetnikov. Več kot polovico ekipe predstavljajo nastopajoči, preostali so tehniki in organizacijsko osebje. Skupina od mesta do mesta potuje z 21 polpriklopniki, v katerih ne prevažajo le kulis, temveč skoraj celoten potujoči svet: velik oder, telovadnico v zaodrju, akrobatsko opremo, garderobe, pisarne, kuhinjo ter celo pralne in sušilne stroje.

Predstava se začne z ogromnim jajcem na odru, širokim 8,5 metra in visokim 7 metrov. FOTO: Press

OVO sicer ni nova predstava, a ostaja živa in se ves čas spreminja. Prvič so jo uprizorili leta 2009 v Montrealu, domačem mestu Cirque du Soleil, odtlej pa z njo gostujejo že 17 let. V tem času je doživela več sprememb, nazadnje leta 2024, ko so jo precej prenovili. Tokrat v Ljubljano prihaja v osveženi, tehnično nadgrajeni različici z novimi prizori in še močnejšim akrobatskim poudarkom.

Za gledalce je Ovo vznemirljiv vstop v barvit ekosistem, poln življenja, kjer žuželke delajo, jedo, lezejo, letajo, se igrajo, se borijo in iščejo ljubezen z akrobatskim gibanjem. FOTO: Jože Suhadolnik

Kostumi, ki ne posnemajo, ampak prikličejo občutek

Pod predstavo se podpisuje brazilska režiserka in koreografinja Deborah Colker, pomemben pečat pa ji daje tudi vizualna podoba kostumografinje Liz Vandal. Ta ima, kot sama pravi, s svetom žuželk posebno vez. »Žuželke so me vedno navduševale,« je povedala. »Ko sem bila otrok, sem okoli sadnega drevja po vrtu polagala kamenje in jih redno dvigovala, da sem opazovala žuželke, ki so pod njimi našle zavetje. Božala sem gosenice in spustila metulje v hišo. Ko sem izvedela, da je OVO navdihnjen z žuželkami, sem takoj vedela, da imam popolno priložnost, da s svojimi kostumi počastim ta veličastni svet.«

Njeni kostumi niso dobesedne kopije žuželk, ampak bolj umetniški prevodi njihovega sveta. To je bil, kot priznava, tudi eden največjih izzivov. »Prvi izziv je bil najti način, kako prikazati žuželke, ne da bi posnemala njihovo dejansko anatomijo,« pojasnjuje. »Rešitev je bila povezati se s tistim občutkom, ko si, saj veste, oči v oči s pajkom, ščurkom ali metuljem.« Tako je nastal vizualni jezik, v katerem se prepletajo futuristični superjunaki, renesančni oklepi, segmentirane školjke, čipke in materiali s kovinskim sijajem.

Posebno pozornost je posvetila teksturam in gibljivosti kostumov. Nekateri deli so trdni kot oklep, drugi mehki in skoraj organski. Pri cvrčkih je bil vsak začetni kostum rezultat približno 75 ur dela, saj je moral biti hkrati trden, raztegljiv in dovolj lahek za akrobacije. »Skupaj smo razvili tehnike gubanja tkanin, da bi ustvarili tridimenzionalne mišice, volumne in školjke. Rezultat je nekakšno organsko origami,« je pojasnila.

Nekaj zanimivosti o novi različici predstave OVO • Za ponovno odprtje leta 2024 so zgradili povsem nov oder in novo akrobatsko strukturo. • Plezalna stena meri 19,5 metra v širino in 9 metrov v višino. Prekriva jo 13 velikih listov, ki jih med predstavo posamično upravljajo in spreminjajo njihove vzorce. • Veliko napihljivo jajce na začetku predstave meri 8,5 metra v širino in 6 metrov v višino. • Akrobatska struktura je nameščena 14 metrov nad tlemi in tehta več kot 1000 kilogramov.

Glasba v živo in olimpijka na odru

Velik del vzdušja soustvarja tudi glasba v živo. Sedemčlanska glasbena zasedba spremlja predstavo, glasbeno podobo pa je ustvaril Berna Ceppas, ki je združil zvoke bossa nove in sambe s funkom in elektronsko glasbo. Kot bi pričakovali od brazilskega avtorja, ima glasba tudi veliko tolkal. Ceppas je v partituro vključil celo prave zvoke žuželk, ki jih je vzorčil in združil z instrumenti, posameznim likom pa namenil tudi njihove glasbene teme.

Na odru nastopa tudi znano ime iz športnega sveta. Del zasedbe je Nansy Damianova, kanadska umetniška gimnastičarka, ki je Kanado zastopala na poletnih olimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu. To je še en dokaz, kako visoko raven telesne pripravljenosti zahteva ta produkcija.

​Cirque du Soleil Entertainment Group je največje podjetje na področju zabavne industrije. FOTO: Press

Veliko jajce, listi in oder visoko nad tlemi

Scenografijo je zasnoval Gringo Cardia, ki je navdih iskal v strukturah, kakršne žuželke ustvarjajo v svojih gnezdih in kolonijah. Že začetek predstave je zgovoren: na odru se pojavi ogromno jajce, simbol rojstva, prihoda in novega začetka. Tudi sicer v predstavi skoraj nič ni strogo ravno ali pravilno. Tako kot v naravi so tudi elementi scenografije ukrivljeni, nepravilni, organski. To velja celo za trampolin, ki zaradi svoje oblike predstavlja še dodaten izziv za nastopajoče.

Svetovni fenomen, ki se vrača v Slovenijo

Cirque du Soleil je sicer že dolgo več kot le cirkus. Kanadska skupina, ustanovljena leta 1984, je v desetletjih postala globalni fenomen. Njihove predstave si je doslej ogledalo več kot 378 milijonov ljudi na šestih celinah in v 86 državah sveta. Pod okriljem podjetja deluje več kot 4000 zaposlenih, med njimi približno 1200 umetnikov iz 80 držav. Poleg odrskih spektaklov ustvarjajo še multimedijske produkcije, posebne dogodke in različne poglobljene izkušnje, njihovo vodilo pa ostaja isto: s kreativnostjo in umetnostjo pozitivno vplivati na ljudi, skupnosti in svet okoli sebe.

V Ljubljani bodo gostovali od četrtka do nedelje, z eno posebnostjo: v soboto sta na programu dve predstavi. Ta ritem je za ekipo povsem običajen. Ne glede na velikost mesta praviloma povsod gostujejo štiri dni, nato pa se že ob nedeljah ali ponedeljkih premaknejo naprej, v novo državo, novo dvorano, novo občinstvo.