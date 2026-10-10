V Ljubljani ta konec tedna raj za ljubitelje kock

Danes in jutri bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani ob robu sejma za zdrav življenjski slog Narava-zdravje in razstavi eksotičnih živali Bioexo potekal Planet kock, največje lego doživetje v Sloveniji. Ljubitelje legendarne danske tovarne igrač Lego bo na več kot tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin pričakalo kar 10 milijonov lego kock in obilo zabave za vso družino.

Ogledati si bo mogoče veliko razstavo lego kreacij več kot 50 razstavljavcev, se udeležiti lego in duplo igralnic ter igrati družabne igre, najmlajši pa bodo lahko barvali pobarvanke. Preizkusiti se bo mogoče v vožnji z lego vozili, manjkal pa ne bo niti bazar s kockami, figuricami in seti. In to še ni vse: vse tri dogodke si je mogoče ogledati z eno vstopnico.