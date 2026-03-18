Lov na tujce v centru Ljubljane, policija pa molči? Indijec pretepen do krvi, Afričan napaden s solzivcem ...

Ambasada Rog je danes opozorila na rasno motivirane napade v središču Ljubljane. Tako poročajo, da je na Bavarskem dvoru indijskega študenta brutalno pretepla skupina zamaskiranih moških, medtem ko je čakal na avtobus. Napadli so ga od zadaj, ga brcnili na tla in ga nato udarjali, dokler ni bil njegov obraz popolnoma prekrit s krvjo. Napadalci so na svoji Instagram strani objavili fotografijo s prizorišča napada in komentirali: »Čestitke fantom«.

Kljub prijavi policiji se je le nekaj dni pozneje na glavni avtobusni postaji zgodil podoben napad, kjer sta afriškega delavca napadla dva zamaskirana moška, ki sta ga poškropila s solzivcem v obraz in pobegnila. »Po naših informacijah je bil to že vsaj četrti tak napad na tujce na postaji v istem mesecu. Ko smo začeli raziskovati dogodke, smo ugotovili, da je več tujcev doživelo popolnoma enako situacijo. Zamaskirani moški prežijo na delavce in študente zvečer, ko se vračajo iz služb, počakajo, da jih ujamejo same, jih pretepejo in nato pobegnejo. Tovrstne strahopetne rasistične zlorabe se dogajajo že nekaj časa,« so ob tem opozorili.

Napovedan protirasistični shod V četrtek, 26. marca bodo ob 17. uri organizirali protirasistični shod. Po ljubljanskih ulicah se bodo sprehodili z jasnim sporočilom: nihče ne more biti varen, dokler varno ne živimo vsi. Podprimo en drugega in ustvarimo boljše okolje za vse.

»Naše vprašanje je, kako je mogoče, da se ti napadi še niso ustavili? Zakaj se nadaljujejo, čeprav napadalci javno objavljajo o njih? Kako se lahko še naprej dogajajo na zelo javnih mestih pred številnimi pričami? In kako se lahko nadaljujejo le nekaj metrov od policijske postaje ali na tako imenovanih "varnostno tveganih območjih", ki so pod strogim policijskim nadzorom?« so dodali.

»Ne jemljejo resno napadov, imajo resne težave z diskriminacijo in rasizmom v lastnih vrstah«

V Ambasadi Rog so tako ugotovili, da se v mnogih primerih napadov ne jemlje resno. »Včasih policija sploh ne sprejme izjave žrtev ali, še huje, žrtev obtoži "pretepanja" in ji napiše globo. Rasistični napadalci tako tako dobijo vzpodbudo, da nadaljujejo. In če se tujec brani pred napadalci, ti celo sami pokličejo policijo in se pritožijo nad "nasiljem migrantov", saj vedo, da bo policija bolj nagnjena k temu, da verjame belcu. Iz naših izkušenj je razvidno, da ima policija resne težave z diskriminacijo in rasizmom v lastnih vrstah«.