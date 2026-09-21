  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PADEL S TRETJEGA NADSTROPJA

V Ljubljani vse večja skrivnost, diplomat se bori za življenje, prihajajo preiskovalci iz Poljske: »Zelo sumljivo«

Poškodovani uradnik je bil zadolžen za usklajevanje in nadzor varnostnih dejavnosti na ministrstvu za zunanje zadeve ter v poljskih diplomatskih predstavništvih po vsem svetu.
FOTO: Bossiema Getty Images
FOTO: Bossiema Getty Images
S. U.
 21. 9. 2026 | 08:15
2:27
A+A-

Po poročanju poljskih portalov Poland Daily24 in Niezalezna.pl se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi ponoči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani.

Informacijo naj bi za Niezalezna.pl potrdil tiskovni predstavnik ministrstva za zunanje zadeve Maciej Wevior. Zunanje ministrstvo v Varšavi naj bi tudi pojasnilo, da je bil diplomat v času padca na dopustu. Omenjeni portal poroča, da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga naj bi bila, da jo posreduje naprej, čeprav naj za to ne bi imel uradnega pooblastila.

Na ljubljanski policijski upravi so za portal 24ur potrdili, da se je dogodek zgodil minulo nedeljo okoli 3. ure. Vzrok oziroma razlog za padec diplomata še ni znan, so pa potrdili, da se je ta pri tem huje poškodoval in da je njegovo življenje ogroženo.

Ker prostori diplomatskega predstavništva v skladu z 22. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih uživajo popolno nedotakljivost, slovenski policisti brez predhodnega soglasja vodje diplomatskega predstavništva vanje ne smejo vstopiti.

O incidentu se je oglasil podpredsednik spodnjega doma poljskega parlamenta Krzysztof Bosak, ki meni, da primer zahteva podrobno preiskavo.

»Na položaje na ministrstvu za zunanje zadeve, ki so povezani z varnostjo, so pogosto imenovani ljudje iz varnostnih služb. Če nekdo v neki stavbi pade skozi okno, nato pa se izkaže, da je bil na dopustu in je prenašal določene pošiljke, potem ne gre več zgolj za skrivnosten primer, temveč za zelo sumljiv dogodek, ki zahteva podrobno preiskavo,« je dejal Bosak, kot poroča RTV Slovenija.

Zaradi navedenega ogled kraja in druga preiskovalna dejanja v prostorih predstavništva niso opravili, so še navedli na upravi in dodali, da bodo preiskavo izvedli pristojni preiskovalci. Vodja diplomatske misije v Sloveniji je sicer eden najbližjih sodelavcev in prijateljev poljskega zunanjega ministra Radoslawa Sikorskega, Leszek Soczewica, še navaja Niezalezna.pl.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

SlovenijaveleposlaništvoLjubljananesrečaMaciej Weviorpoljsko veleposlaništvo v Ljubljani
ZADNJE NOVICE
08:51
Lifestyle  |  Polet
VELIKA NAPAKA

Zakaj je tako težko teči počasi? Napaka, zaradi katere rekreativci na treningu izgubljajo voljo

Hitro teči je težko. Toda včasih je presenetljivo težko tudi teči počasi.
Janez Kušar21. 9. 2026 | 08:51
08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AVTOMOBILIZEM

Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:51
08:45
Premium
Bralci
VELENJE PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

Ali velenjski most razpada? »Iz dneva v dan je huje« (FOTO)

Bralka opozarja, da je močno poškodovan in nevaren. Pojasnilo občine: bil je pregledan in ocenjen z oceno 4.
Gordana Stojiljković21. 9. 2026 | 08:45
08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Kako vztrajati, ko se pravila nenehno spreminjajo?

Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:44
08:40
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZGODOVINSKI PREMIK V ZDRAVLJENJU

Alzheimerjeva bolezen dobiva novo orožje, Slovenijo čaka zahtevna priprava

Uveljavljeno zdravljenje alzheimerjeve bolezni je še vedno predvsem simptomatsko, a smo na pragu velikih sprememb.
Ema Bubanj21. 9. 2026 | 08:40
08:36
Šport  |  Tekme
EP V ODBOJKI 2026

Slovenski odbojkarji na EP nocoj proti Srbiji: drug za drugega in kapetana Tineta

Klemen Čebulj se je odzval klicu domovine.
21. 9. 2026 | 08:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Kako vztrajati, ko se pravila nenehno spreminjajo?

Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
Promo
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Čaka vas več kot 50 izzivov, vstop je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Ni vsak matični mleček enak

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AVTOMOBILIZEM

Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Novice  |  Svet
NEPREMIČNINE

Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki