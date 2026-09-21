V Ljubljani vse večja skrivnost, diplomat se bori za življenje, prihajajo preiskovalci iz Poljske: »Zelo sumljivo«

Po poročanju poljskih portalov Poland Daily24 in Niezalezna.pl se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi ponoči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani.

Informacijo naj bi za Niezalezna.pl potrdil tiskovni predstavnik ministrstva za zunanje zadeve Maciej Wevior. Zunanje ministrstvo v Varšavi naj bi tudi pojasnilo, da je bil diplomat v času padca na dopustu. Omenjeni portal poroča, da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga naj bi bila, da jo posreduje naprej, čeprav naj za to ne bi imel uradnega pooblastila.

Na ljubljanski policijski upravi so za portal 24ur potrdili, da se je dogodek zgodil minulo nedeljo okoli 3. ure. Vzrok oziroma razlog za padec diplomata še ni znan, so pa potrdili, da se je ta pri tem huje poškodoval in da je njegovo življenje ogroženo.

Ker prostori diplomatskega predstavništva v skladu z 22. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih uživajo popolno nedotakljivost, slovenski policisti brez predhodnega soglasja vodje diplomatskega predstavništva vanje ne smejo vstopiti.

O incidentu se je oglasil podpredsednik spodnjega doma poljskega parlamenta Krzysztof Bosak, ki meni, da primer zahteva podrobno preiskavo. »Na položaje na ministrstvu za zunanje zadeve, ki so povezani z varnostjo, so pogosto imenovani ljudje iz varnostnih služb. Če nekdo v neki stavbi pade skozi okno, nato pa se izkaže, da je bil na dopustu in je prenašal določene pošiljke, potem ne gre več zgolj za skrivnosten primer, temveč za zelo sumljiv dogodek, ki zahteva podrobno preiskavo,« je dejal Bosak, kot poroča RTV Slovenija.

Zaradi navedenega ogled kraja in druga preiskovalna dejanja v prostorih predstavništva niso opravili, so še navedli na upravi in dodali, da bodo preiskavo izvedli pristojni preiskovalci. Vodja diplomatske misije v Sloveniji je sicer eden najbližjih sodelavcev in prijateljev poljskega zunanjega ministra Radoslawa Sikorskega, Leszek Soczewica, še navaja Niezalezna.pl.