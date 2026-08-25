V Ljubljani zaživela Knjižnica koles, brezplačno si ga lahko izposodite za kar tri mesece

Ljubljančani imajo po novem še eno možnost, kako se po mestu premikati brez avtomobila in brez tega, da bi morali pred tem kupiti svoje kolo. V prestolnici je zaživela Knjižnica koles, projekt, ki prebivalcem omogoča brezplačno izposojo rabljenih in obnovljenih koles. Za projektom stoji društvo Ljubljanska kolesarska mreža, ki želi s tem približati kolesarjenje čim širšemu krogu prebivalcev. Ideja ni namenjena zgolj tistim, ki se že vsak dan vozijo s kolesom, temveč tudi ljudem, ki bi ga želeli uporabljati, pa svojega nimajo, ga trenutno ne morejo kupiti ali pa bi radi najprej preverili, ali jim takšen način prevoza ustreza.

Projekt nastaja ob podpori Mestne občine Ljubljana, njegov namen pa je širši od same brezplačne izposoje. V ospredju so trajnostna mobilnost, ponovna uporaba in načela krožnega gospodarstva. Kolesa, ki bi lahko ostala pozabljena in neizkoriščena, tako dobivajo novo življenje in nove uporabnike, poroča Ljubljanainfo.

Ena od največjih prednosti nove Knjižnice koles je, da ne gre za izposojo za zgolj nekaj ur ali en dan. Uporabnik si lahko kolo zagotovi za najmanj en teden, najdaljše obdobje izposoje pa je tri mesece. To pomeni, da je projekt zanimiv tudi za tiste, ki želijo kolesarjenje vključiti v vsakodnevno življenje. Nekdo ga lahko uporablja za pot v službo, drug za opravke po mestu, tretji za vožnjo do šole ali fakultete, četrti pa se zanj odloči preprosto zato, ker želi za nekaj časa pustiti avtomobil doma. Po preteku dogovorjenega obdobja je treba kolo vrniti. Če uporabnik želi z vožnjo nadaljevati, lahko izposojo podaljša oziroma odda novo rezervacijo, skladno s pravili projekta.

Izbirate lahko med različnimi kolesi

Knjižnica koles ni omejena na eno samo vrsto oziroma velikost koles. Uporabniki lahko glede na svoje potrebe izbirajo med različnimi modeli. Na voljo so ženska, moška in otroška kolesa, med vrstami pa je mogoče najti mestna, treking in gorska kolesa. Prav možnost izbire je pomembna, saj niso vse potrebe kolesarjev enake. Za vsakodnevno premikanje po mestu je lahko primernejše mestno kolo, za daljše poti treking, tisti, ki se radi odpravijo tudi na zahtevnejše podlage, pa lahko izberejo gorsko kolo. Tako želijo organizatorji projekt približati različnim uporabnikom in ne zgolj eni skupini kolesarjev.

Kje si lahko kolo izposodite?

Kolesa so trenutno na voljo na treh lokacijah v Ljubljani. Prva je v prostorih Mladinske postaje Moste na Tržnici Moste, druga pri vhodu v Večgeneracijski center Skupna točka Zveze Anita Ogulin in ZPM v Mostah na Zaloški cesti 54, tretja pa na Fužinah na Preglovem trgu 15. Izbira lokacij je za zdaj skoncentrirana predvsem na območju Most in Fužin, vendar pri Ljubljanski kolesarski mreži že razmišljajo o nadaljevanju projekta. Če se bo izkazal za uspešnega, bi ga radi pripeljali tudi v druge dele prestolnice.

Čeprav je izposoja brezplačna, uporabnik kolesa ne more preprosto prevzeti na eni od lokacij brez predhodne najave. Pred prevzemom je treba opraviti spletno rezervacijo. Na uradni spletni strani Knjižnice koles uporabnik v zavihku »Rezerviraj kolo« poišče model, ki mu najbolj ustreza. Nato sledi seznanitev s splošnimi pogoji in dogovor o terminu prevzema. Ko uporabnik pride po izbrano kolo, podpiše prevzemni zapisnik. S tem je postopek izposoje zaključen in kolo lahko začne uporabljati.

Pri mladoletnih osebah je postopek nekoliko drugačen. Rezervacijo morajo zanje urediti starši oziroma zakoniti skrbniki.

Pomembna je tudi varnost

Brezplačna izposoja ne pomeni, da uporabnik nima odgovornosti. Kolesar mora pri uporabi upoštevati prometne predpise in poskrbeti tudi za ustrezno varovanje kolesa. Posebno pomembno je pravilno zaklepanje, kadar ga uporabnik pusti brez nadzora. Kolo je namreč ves čas izposoje v njegovi uporabi, zato mora zanj tudi ustrezno skrbeti. Projekt tako ni zasnovan zgolj kot sistem, kjer nekdo dobi kolo in ga odpelje. Organizatorji želijo uporabnikom ponuditi tudi znanje, ki jim bo pomagalo pri varnejšem in bolj samozavestnem kolesarjenju.

Ljubljanska kolesarska mreža ob projektu pripravlja tudi brezplačna usposabljanja za varno vožnjo v prometu. Uporabniki bodo lahko pridobili praktične informacije o tem, kako se s kolesom varneje vključevati v mestni promet in kako se odzivati v različnih prometnih situacijah. Na voljo bodo tudi izobraževanja o osnovnih popravilih in vzdrževanju koles. To je lahko še posebej koristno za ljudi, ki so se do zdaj kolesarjenja izogibali, ker niso vedeli, kako skrbeti za kolo ali kako ga pripraviti na vsakodnevno uporabo. Osnovno znanje o vzdrževanju lahko namreč pomembno podaljša življenjsko dobo kolesa in prepreči marsikatero nevšečnost na poti.

Knjižnica koles ima poleg praktične tudi okoljsko pomembno plat. Namesto da bi vsak uporabnik za začetek kolesarjenja kupil novo kolo, lahko poseže po že obstoječem in obnovljenem. S tem se zmanjšuje potreba po nakupu novih izdelkov, hkrati pa se uporabna vrednost koles podaljšuje. Kolo, ki bi sicer morda ostalo neuporabljeno, lahko tako ponovno postane del vsakodnevnega mestnega prometa. Prav to je eden od temeljev projekta – ponovna uporaba namesto zavržkov in več možnosti za trajnostno premikanje po mestu.

Želijo si še več lokacij

Projekt je za zdaj šele na začetku, vendar pri Ljubljanski kolesarski mreži že razmišljajo o njegovi širitvi. Če bo zanimanje dovolj veliko, bi lahko brezplačna izposoja v prihodnje zaživela še na drugih lokacijah po Ljubljani. S tem bi želeli možnost uporabe koles približati še večjemu številu prebivalcev. Knjižnica koles tako ni zanimiva samo zato, ker omogoča brezplačno uporabo kolesa. Njena prednost je predvsem v tem, da združuje več ciljev: ljudem ponuja cenovno dostopen način prevoza, spodbuja kolesarjenje, omogoča ponovno uporabo že obstoječih koles ter uporabnikom hkrati ponuja znanje za varnejšo vožnjo in osnovno vzdrževanje.

Če se bo projekt razširil še na druge dele mesta, pa bi lahko Knjižnica koles postala še ena od zanimivih možnosti, kako Ljubljano približati ideji, da za vsako pot po mestu avtomobil ni nujno potreben.