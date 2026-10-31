  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OGORČEN NAD PRAVILI

V ljubljanski kavarni ni smel uporabljati prenosnega računalnika: »Mislila sva, da se šalijo!« (VIDEO)

Zaradi nenavadnega pravila je napovedal, da se tja ne bo več vrnil.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 31. 10. 2026 | 12:20
2:16
A+A-

Felix Fox Beauty je na družbenih omrežjih razkril nenavadno izkušnjo, ki jo je doživel med obiskom ene od kavarn v središču mesta. Kot je pojasnil, sta si s prijateljico po fotografiranju želela zgolj ogledati posnete fotografije, a ju je pri tem presenetila natakarica.

»Ne morem verjeti, kaj se je dogajalo včeraj,« je uvodoma dejal in pojasnil, da imena lokala ne želi razkriti, saj mu ne namerava povzročati škode. S prijateljico sta bila po njegovih besedah edina gosta, ob kavi pa sta odprla prenosni računalnik, da bi pregledala fotografije. »Pride natakarica in reče, da so prenosni računalniki prepovedani. Midva sva mislila, da se šali,« je pripovedoval. Toda natakarica naj bi jima pojasnila, da gre za pravilo, ki je zapisano tudi na tabli v lokalu.

»Nič me ne razjezi bolj kot to, da mi nekdo ukazuje«

Takšna omejitev je ustvarjalca vsebin močno razburila. »Mene nič bolj ne razjezi kakor nekdo, ki mi govori, kaj moram delati,« je poudaril in dodal, da mu pravila, ki jih dojema kot nepotrebno omejevanje, nikakor niso po godu. Čeprav razume, da si nekateri gostinci morda ne želijo, da bi obiskovalci njihove prostore uporabljali za večurno delo, se mu zdi prepoved prenosnih računalnikov nesmiselna.

»To je, kot da bi ti nekdo rekel, da ne smeš imeti telefona v kavarni,« je dejal in se vprašal, kje je meja takšnih omejitev. Izpostavil je, da danes številni ljudje delajo tudi prek mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov, zato po njegovem mnenju razlikovanje med napravami nima pravega smisla.

Svojega razočaranja ni skrival niti ob koncu objave. »Nikoli več me ne bodo tam videli,« je odločno sporočil. Za katero kavarno gre, ni razkril, prav tako pa ni znano, zakaj so se v omenjenem lokalu odločili za takšno pravilo. Njegova izkušnja pa je še en dokaz, da lahko tudi na videz povsem običajen obisk kavarne zaradi nepričakovanih pravil pusti precej grenak priokus.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

natakaricakavarnaračunalnikprepovedFelix Fox BeautyLjubljanalokal
ZADNJE NOVICE
12:39
Bulvar  |  Domači trači
OD OLIMPIJSKE PRVAKINJE DO FILMSKE ZVEZDE

Janja Garnbret osvaja tudi Ameriko, njena zgodba prihaja na velika platna (FOTO)

Po dveh olimpijskih zlatih medaljah in zgodovinskem vzponu na smer Bibliographie slovenska plezalna šampionka svojo zgodbo predstavlja tudi ameriškemu občinstvu.
31. 10. 2026 | 12:39
12:31
Lifestyle  |  Astro
INDIJSKI HOROSKOP

Veliki indijski horoskop za november: ene čaka denar, druge usodni preobrat, tri znamenja pa vstopajo v novo življenjsko obdobje

November naj bi po napovedih vedske astrologije prinesel nove poslovne priložnosti, spremembe v ljubezni in pomembne življenjske preobrate.
31. 10. 2026 | 12:31
12:20
Novice  |  Slovenija
OGORČEN NAD PRAVILI

V ljubljanski kavarni ni smel uporabljati prenosnega računalnika: »Mislila sva, da se šalijo!« (VIDEO)

Zaradi nenavadnega pravila je napovedal, da se tja ne bo več vrnil.
31. 10. 2026 | 12:20
11:45
Bulvar  |  Glasba in film
PRIPRAVLJA SPEKTAKEL

Magnifico zaplesal z roboti in obljubil predstavo, kakršne pri nas še nismo videli (FOTO)

Njegove uspešnice bodo prvič zaživele v povsem novi glasbeno-gledališki zgodbi.
Kaja Grozina31. 10. 2026 | 11:45
11:34
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIV ZLOČIN V AVSTRIJI

Trupli matere in hčerke več mesecev skrivala v zamrzovalnikih: obtožili dva brata

Tožilstvo v Innsbrucku je vložilo obtožnico proti 56-letnemu Avstrijcu in njegovemu 54-letnemu bratu zaradi umora 34-letne ženske in njene desetletne hčerke.
31. 10. 2026 | 11:34
11:25
Novice  |  Slovenija
ODMEVEN ZAPIS

Grošelj ostro nad Stevanovića in Janševo vlado: »Tonemo vse globlje in globlje!« Zahteva tudi odstop predsednika DZ

Nekdanji evropski poslanec je z ostrim zapisom udaril po slovenski politiki.
31. 10. 2026 | 11:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki