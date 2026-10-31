V ljubljanski kavarni ni smel uporabljati prenosnega računalnika: »Mislila sva, da se šalijo!« (VIDEO)

Felix Fox Beauty je na družbenih omrežjih razkril nenavadno izkušnjo, ki jo je doživel med obiskom ene od kavarn v središču mesta. Kot je pojasnil, sta si s prijateljico po fotografiranju želela zgolj ogledati posnete fotografije, a ju je pri tem presenetila natakarica.

»Ne morem verjeti, kaj se je dogajalo včeraj,« je uvodoma dejal in pojasnil, da imena lokala ne želi razkriti, saj mu ne namerava povzročati škode. S prijateljico sta bila po njegovih besedah edina gosta, ob kavi pa sta odprla prenosni računalnik, da bi pregledala fotografije. »Pride natakarica in reče, da so prenosni računalniki prepovedani. Midva sva mislila, da se šali,« je pripovedoval. Toda natakarica naj bi jima pojasnila, da gre za pravilo, ki je zapisano tudi na tabli v lokalu.

»Nič me ne razjezi bolj kot to, da mi nekdo ukazuje«

Takšna omejitev je ustvarjalca vsebin močno razburila. »Mene nič bolj ne razjezi kakor nekdo, ki mi govori, kaj moram delati,« je poudaril in dodal, da mu pravila, ki jih dojema kot nepotrebno omejevanje, nikakor niso po godu. Čeprav razume, da si nekateri gostinci morda ne želijo, da bi obiskovalci njihove prostore uporabljali za večurno delo, se mu zdi prepoved prenosnih računalnikov nesmiselna.

»To je, kot da bi ti nekdo rekel, da ne smeš imeti telefona v kavarni,« je dejal in se vprašal, kje je meja takšnih omejitev. Izpostavil je, da danes številni ljudje delajo tudi prek mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov, zato po njegovem mnenju razlikovanje med napravami nima pravega smisla.

Svojega razočaranja ni skrival niti ob koncu objave. »Nikoli več me ne bodo tam videli,« je odločno sporočil. Za katero kavarno gre, ni razkril, prav tako pa ni znano, zakaj so se v omenjenem lokalu odločili za takšno pravilo. Njegova izkušnja pa je še en dokaz, da lahko tudi na videz povsem običajen obisk kavarne zaradi nepričakovanih pravil pusti precej grenak priokus.