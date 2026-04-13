V ljubljanski porodnišnici so se razveselili prav posebnega obiska (FOTO)

»Ta teden smo se v ljubljanski porodnišnici razveselili obiska četverčkov, ki so v začetku leta praznovali drugi rojstni dan. Matej, Luka, Marko in Jovan so januarja 2024 na svet prišli s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti. Ob rojstvu so tehtali od 1030 do 1450 g. Celotna, zaradi večplodnosti izredno rizična nosečnost, je bila od začetka vodena v Ljubljani, s čimer so naši strokovnjaki pripomogli k temu, da je prišlo do poroda v zadovoljivi gestacijski starosti in na koncu tudi do dobrega izida. Še posebej prisrčno je bilo vnovično srečanje razposajene štiriperesne deteljice z babicami in zdravniki na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov, kjer so kot nedonošenčki preživeli prvih nekaj mesecev življenja,« so sporočili iz UKC Ljubljana ob obisku celjske družine Petrović.

Mama Milana in oče Nemanja pa sta poudarila, da fantje lepo napredujejo, kar je potrdil tudi pregled v neonatalni ambulanti. »Počasi, a vztrajno po razvojnih mejnikih lovijo vrstnike,« so povzeli v UKC Ljubljana in dodali, da so dečki izjemno razigrani. Zgodba ima tudi zanimiv medicinski vidik, pravzaprav čudež.

Strokovno gledano so Matej, Luka in Marko enojajčni trojčki, Jovan pa njihov brat dvojček, saj je med nosečnostjo hranila prejemal iz druge posteljice. Družina Petrović živi v Celju, doma pa imajo poleg četverčkov še starejšega sina Konstantina, ki je zdaj že prvošolec. Petrovićevi se iz Celja radi odpravijo na izlete, njihova najdaljša pot doslej je bila šesturna vožnja k sorodnikom v Banjaluki, kjer jim je občina podarila parcelo za hišo, župan prestolnice Republike Srbske pa na lastne stroške postavil temelje.

V kliničnem centru so dečkom in družini zaželeli veliko zdravja in igrivosti.

