V ljubljanski šoli večje število 12-letnikov kadilo marihuano oziroma jemalo piškotke (VIDEO)

Glede legalizacije konoplje se že od nekdaj krešejo mnenja. Nekateri iz zdravniških vrst opozarjajo na potencialne nevarnosti te rastline. V novem podkastu Zdravniške zbornice Slovenije so o tej tematiki spregovorile zdravnica internistka iz UKC Ljubljana Tanja Varl Turk, ki je bila voditeljica, specialistka medicine dela, prometa in športa prof. dr. Metoda Dodič Fikfak in specialistka psihiatrije dr. Mirjana Delić. Dr. Delić je v podkastu omenila za marsikoga presenetljivo informacijo, in sicer, da so na eni izmed osnovnih šol pri nas zelo mladi kadili marihuano.

Kot je dejala, je bila pred dvema letoma s kolegom iz centra za toksikologijo povabljena na eno od ljubljanskih šol, »zato ker so opazili večje število 12-letnikov, ki so kadili marihuano oziroma jemali 'cookije', ki so jih dobili v domačem okolju.« Starše so nato, kot je dejala, poklicali ter jih obvestil, a po njenem mnenju ni bilo ustrezne kritičnosti do tega.

Izpostavila je tudi, da so izdelki, ki so povezani s THC-jem ali CBD-jem, prikazani v kontekstu zabave. »Konoplja je vedno v nekem zabavno-humorističnem kontekstu prikazana, kar jo seveda naredi dostopno, privlačno in predvsem se je ljudje zaradi tega ne bojijo,« je povedala.