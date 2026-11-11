V Logatcu danes analiza pitne vode, hrano, izpostavljeno dimu, nujno zavrzite in spremljajte počutje

V noči na torek je v industrijsko-obrtni coni Zapolje II v Logatcu izbruhnil obsežen požar, s katerim se je vso noč in še naslednji dan borilo skoraj 200 gasilcev, še v noči na sredo je na terenu ostalo okrog 70, ki so skrbeli, da ne bi ponovno zagorelo. Kolikšna gmotna škoda je nastala, za zdaj še ni znano, prav tako ne, zakaj je pravzaprav zagorelo. Da bi lahko svoje delo začelo opravljati preiskovalci, mora biti najprej poskrbljeno za varnost, pogorišče pa povsem pogašeno. Predvidoma naj bi se preiskava začela danes, so sporočili s policije.

Za okoliške prebivalce sicer največji problem predstavlja zdravstveni in okoljski vidik požara. Zagorelo je namreč v objektu podjetja, v katerem se ukvarjajo z zbiranjem in reciklažo odpadne elektronske opreme, plastike in kovin. Plini, ki ob gorenju teh reči nastajajo, pa so še posebej nevarni, med odpadno elektronsko opremo se pogosto namreč znajdejo tudi baterije. Pristojni so prebivalce zato nemudoma pozvali, naj se ne zadržujejo v bližini požara, zaprejo okna in vrata, v primeru, da morajo na prosto, pa je priporočljiva uporaba zaščitne obrazne maske FFP, ki dobro tesni. Dihala sicer draži že dim, ki nastane ob povsem običajnem gorenju, denimo lesa ali papirja, v primeru, da zagorijo nevarne snovi, kot se je zgodilo v Logatcu, pa je nevarnost toliko večja, še posebej za ranljive skupine in kronične bolnike.

Pri gorenju baterij se v zrak sproščajo izjemno strupeni in jedki plini ter tudi delci težkih kovin, ki ne dražijo le dihal, ampak predstavljajo veliko nevarnost tudi za oči in kožo, ko se dim poleže in pokrije zunanje površine, pa se pomembno, da se le-teh ne dotikamo z golimi rokami. Še več, prebivalce Logatca so pristojni pozvali, naj do preklica prekuhavajo vodo. Gre za preventivni ukrep, ki velja dokler ne bodo znani rezultati kakovosti pitne vode na območju. Vzorčenje vode naj bi se prav tako začelo še danes. »O rezultatih analiz vzorčenja vode, zraka in morebitnih drugih vzorčenjih bo javnost obveščena pravočasno, zato naprošamo za spremljanje spletne strani Občine Logatec, Facebook strani Občine Logatec in Civilne zaščite Logatec,« so zapisali na spletni strani občine.

Mnogo strupenih snovi

Zakaj so goreče baterije, še posebej litijsko-ionske, tako zelo nevarne? Pri pregrevanju in vžigu baterije pride do kemičnih reakcij, pri katerih nastane mnogo nevarnih snovi. Med njimi vodikov fluorid, ki lahko ob stiku z vlažno sluznico tvori kislino, ta pa povzroča opekline dihalnih poti, in ogljikov monoksid, ki je izjemno nevaren že sam po sebi, saj preprečuje prenos kisika v krvi in posledično povzroča vrtoglavico, izgubo zavesti ali zastrupitev. Poleg omenjenih se pri gorenju baterij sprošča še vodikov cianid, ki je prav tako izjemno strupen plin, ki v telesu zavre celično dihanje. Tu so še delci težkih kovin, kot so kobatl, litij, baker in mangan, vdihavanje katerih lahko povzroči vnetja pljuč in dolgoročne okvare organov.

Še posebej so nevarnosti izpostavljeni gasilci. FOTO: Blaž Samec

Ne dotikajte se ničesar, spremljajte počutje

»Med požarom in takoj po njem je najpomembnejša izpostavljenost škodljivim snovem preko dihal zaradi vdihavanja. Upoštevanje javnozdravstvenih nasvetov, naj se ljudje umaknejo od požarišča in se zadržujejo v zaprtih prostorih brez odpiranja oken običajno prispeva k manjši izpostavljenosti. Posledic zaradi vdihavanja škodljivih snovi tako večinoma ne pričakujemo. Osebe, ki se zadržujejo v neposredni bližini požara, pa najpogosteje občutijo akutne učinke škodljivih snovi: draženje dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, pekoče žrelo), oči (npr. solzenje, boleče in pekoče oči, pordele veznice) in lahko tudi centralnega živčnega sistema (npr. slabost, bruhanje, glavobol). Ob stiku onesnaževal s kožo lahko pride do draženja kože s pordelostjo, srbenjem, pečenjem,« ob tem navajajo na Inštitutu za javno zdravje (NIJZ), kjer opozarjajo, da nevarnosti ni konec, ko je požar pogašen.

»V obdobju po požaru je lahko pomembna izpostavljenost tudi preko površin, ki so onesnažene s sajami in dimom, preko poljščin, sadja ter živil živalskega izvora, v kolikor se domače živali krmijo s krmo, onesnaženo s sajami in dimom. Možno je tudi onesnaženje vode, tako pitne kot vode za napajanje živali. V tem obdobju je pomembna izpostavljenost obstojnim organskim onesnaževalom (PAH, dioksini in furani, ostale škodljive organske in anorganske snovi) in strupenim elementom (npr. svinec, kadmij, arzen), ki lahko pomenijo tveganje za zdravje v primeru dolgotrajne izpostavljenosti,« opozarjajo.

Zato je izjemno pomembno, da prebivalci v bližini večjega požara dosledno upoštevajo navodila strokovnjakov in pristojnih organov ter se, če je tako naročeno, nemudoma umaknejo z območja, ne zapuščajo zaprtih prostorov, si dihala in kožo ustrezno zaščitijo, oblačila, ki so bila izpostavljena dimu, nemudoma operejo, se preobujejo, preden iz zunanjega vstopijo v notranji prostor, se zunanjih površin ne dotikajo, zavržejo živila, ki so bila izpostavljena dimu, prekuhavajo vodo in podobno. Strokovnjaki ob tem prebivalcem na izpostavljenih območjih svetujejo tudi spremljanje svojega počutja.

»Treba je nameniti pozornost simptomom in znakom, kot so draženje oči, nosu ali grla, kašelj, težko dihanje, sopenje, glavobol, slabost ali omotica. Če se simptomi in znaki poslabšajo ali ne minejo v nekaj urah, je treba poiskati zdravniško pomoč. Nujno zdravniško pomoč pa morajo poiskati bolniki s kroničnimi boleznimi dihal ali srčno-žilnimi boleznimi, nosečnice in ženske z dojenčkom, pa tudi tisti, ki čutijo bolečino v prsih in zmedenost ali težko dihajo,« svetujejo na NIJZ.