  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PO POŽARU

V Logatcu danes analiza pitne vode, hrano, izpostavljeno dimu, nujno zavrzite in spremljajte počutje

V noči na torek je zagorelo v objektu skladišča za elektronske komponente, plini, ki ob tem nastajajo, pa so še posebej nevarni.
Vdihavanje dima je izredno nevarno. FOTO: Blaž Samec

Vdihavanje dima je izredno nevarno. FOTO: Blaž Samec

Preiskava vzroka požara naj bi se predvidoma začela danes. FOTO: Blaž Samec

Preiskava vzroka požara naj bi se predvidoma začela danes. FOTO: Blaž Samec

Še posebej so nevarnosti izpostavljeni gasilci. FOTO: Blaž Samec

Še posebej so nevarnosti izpostavljeni gasilci. FOTO: Blaž Samec

Vdihavanje dima je izredno nevarno. FOTO: Blaž Samec
Preiskava vzroka požara naj bi se predvidoma začela danes. FOTO: Blaž Samec
Še posebej so nevarnosti izpostavljeni gasilci. FOTO: Blaž Samec
B. K. P.
 11. 11. 2026 | 09:46
 11. 11. 2026 | 09:46
5:47
A+A-

V noči na torek je v industrijsko-obrtni coni Zapolje II v Logatcu izbruhnil obsežen požar, s katerim se je vso noč in še naslednji dan borilo skoraj 200 gasilcev, še v noči na sredo je na terenu ostalo okrog 70, ki so skrbeli, da ne bi ponovno zagorelo. Kolikšna gmotna škoda je nastala, za zdaj še ni znano, prav tako ne, zakaj je pravzaprav zagorelo. Da bi lahko svoje delo začelo opravljati preiskovalci, mora biti najprej poskrbljeno za varnost, pogorišče pa povsem pogašeno. Predvidoma naj bi se preiskava začela danes, so sporočili s policije.

Za okoliške prebivalce sicer največji problem predstavlja zdravstveni in okoljski vidik požara. Zagorelo je namreč v objektu podjetja, v katerem se ukvarjajo z zbiranjem in reciklažo odpadne elektronske opreme, plastike in kovin. Plini, ki ob gorenju teh reči nastajajo, pa so še posebej nevarni, med odpadno elektronsko opremo se pogosto namreč znajdejo tudi baterije. Pristojni so prebivalce zato nemudoma pozvali, naj se ne zadržujejo v bližini požara, zaprejo okna in vrata, v primeru, da morajo na prosto, pa je priporočljiva uporaba zaščitne obrazne maske FFP, ki dobro tesni. Dihala sicer draži že dim, ki nastane ob povsem običajnem gorenju, denimo lesa ali papirja, v primeru, da zagorijo nevarne snovi, kot se je zgodilo v Logatcu, pa je nevarnost toliko večja, še posebej za ranljive skupine in kronične bolnike.

Pri gorenju baterij se v zrak sproščajo izjemno strupeni in jedki plini ter tudi delci težkih kovin, ki ne dražijo le dihal, ampak predstavljajo veliko nevarnost tudi za oči in kožo, ko se dim poleže in pokrije zunanje površine, pa se pomembno, da se le-teh ne dotikamo z golimi rokami. Še več, prebivalce Logatca so pristojni pozvali, naj do preklica prekuhavajo vodo. Gre za preventivni ukrep, ki velja dokler ne bodo znani rezultati kakovosti pitne vode na območju. Vzorčenje vode naj bi se prav tako začelo še danes. »O rezultatih analiz vzorčenja vode, zraka in morebitnih drugih vzorčenjih bo javnost obveščena pravočasno, zato naprošamo za spremljanje spletne strani Občine Logatec, Facebook strani Občine Logatec in Civilne zaščite Logatec,« so zapisali na spletni strani občine.

Mnogo strupenih snovi

Zakaj so goreče baterije, še posebej litijsko-ionske, tako zelo nevarne? Pri pregrevanju in vžigu baterije pride do kemičnih reakcij, pri katerih nastane mnogo nevarnih snovi. Med njimi vodikov fluorid, ki lahko ob stiku z vlažno sluznico tvori kislino, ta pa povzroča opekline dihalnih poti, in ogljikov monoksid, ki je izjemno nevaren že sam po sebi, saj preprečuje prenos kisika v krvi in posledično povzroča vrtoglavico, izgubo zavesti ali zastrupitev. Poleg omenjenih se pri gorenju baterij sprošča še vodikov cianid, ki je prav tako izjemno strupen plin, ki v telesu zavre celično dihanje. Tu so še delci težkih kovin, kot so kobatl, litij, baker in mangan, vdihavanje katerih lahko povzroči vnetja pljuč in dolgoročne okvare organov.

Še posebej so nevarnosti izpostavljeni gasilci. FOTO: Blaž Samec
Še posebej so nevarnosti izpostavljeni gasilci. FOTO: Blaž Samec
»Med požarom in takoj po njem je najpomembnejša izpostavljenost škodljivim snovem preko dihal zaradi vdihavanja. Upoštevanje javnozdravstvenih nasvetov, naj se ljudje umaknejo od požarišča in se zadržujejo v zaprtih prostorih brez odpiranja oken običajno prispeva k manjši izpostavljenosti. Posledic zaradi vdihavanja škodljivih snovi tako večinoma ne pričakujemo. Osebe, ki se zadržujejo v neposredni bližini požara, pa najpogosteje občutijo akutne učinke škodljivih snovi: draženje dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, pekoče žrelo), oči (npr. solzenje, boleče in pekoče oči, pordele veznice) in lahko tudi centralnega živčnega sistema (npr. slabost, bruhanje, glavobol). Ob stiku onesnaževal s kožo lahko pride do draženja kože s pordelostjo, srbenjem, pečenjem,« ob tem navajajo na Inštitutu za javno zdravje (NIJZ), kjer opozarjajo, da nevarnosti ni konec, ko je požar pogašen.

Ne dotikajte se ničesar, spremljajte počutje

»V obdobju po požaru je lahko pomembna izpostavljenost tudi preko površin, ki so onesnažene s sajami in dimom, preko poljščin, sadja ter živil živalskega izvora, v kolikor se domače živali krmijo s krmo, onesnaženo s sajami in dimom. Možno je tudi onesnaženje vode, tako pitne kot vode za napajanje živali. V tem obdobju je pomembna izpostavljenost obstojnim organskim onesnaževalom (PAH, dioksini in furani, ostale škodljive organske in anorganske snovi) in strupenim elementom (npr. svinec, kadmij, arzen), ki lahko pomenijo tveganje za zdravje v primeru dolgotrajne izpostavljenosti,« opozarjajo.

Zato je izjemno pomembno, da prebivalci v bližini večjega požara dosledno upoštevajo navodila strokovnjakov in pristojnih organov ter se, če je tako naročeno, nemudoma umaknejo z območja, ne zapuščajo zaprtih prostorov, si dihala in kožo ustrezno zaščitijo, oblačila, ki so bila izpostavljena dimu, nemudoma operejo, se preobujejo, preden iz zunanjega vstopijo v notranji prostor, se zunanjih površin ne dotikajo, zavržejo živila, ki so bila izpostavljena dimu, prekuhavajo vodo in podobno. Strokovnjaki ob tem prebivalcem na izpostavljenih območjih svetujejo tudi spremljanje svojega počutja.

»Treba je nameniti pozornost simptomom in znakom, kot so draženje oči, nosu ali grla, kašelj, težko dihanje, sopenje, glavobol, slabost ali omotica. Če se simptomi in znaki poslabšajo ali ne minejo v nekaj urah, je treba poiskati zdravniško pomoč. Nujno zdravniško pomoč pa morajo poiskati bolniki s kroničnimi boleznimi dihal ali srčno-žilnimi boleznimi, nosečnice in ženske z dojenčkom, pa tudi tisti, ki čutijo bolečino v prsih in zmedenost ali težko dihajo,« svetujejo na NIJZ.

Preiskava vzroka požara naj bi se predvidoma začela danes. FOTO: Blaž Samec
Preiskava vzroka požara naj bi se predvidoma začela danes. FOTO: Blaž Samec

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

LogatecpožarzdravjedihalanevarnostNIJZpliniBaterije
ZADNJE NOVICE
10:28
Bralci
GORELE SMETI

Šiškarje sredi noči znova vznemiril požar! Prejeli smo videoposnetek, policija sumi podtaknitev (VIDEO)

Na terenu so, kot je vidno na posnetku, posredovali gasilci.
11. 11. 2026 | 10:28
10:15
Bulvar  |  Tuji trači
OKROGLI JUBILEJ

Dobitnica oskarja neobremenjeno v deveto desetletje (FOTO)

Sally Field se je pridružila klubu 80-letnic. Je zagovornica pravic žensk, splava in skupnosti LGBT+.
11. 11. 2026 | 10:15
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Petra Guček Tomšič: Hči mi večkrat reče, da jaz ne vem, kako je biti temnopolt v njeni šoli

Specialna pedagoginja, ki je leta 2015 posvojila deklico iz Gane, je spregovorila o različnih oblikah rasizma, s katerimi se sooča njena hči.
Danaja Lorenčič11. 11. 2026 | 10:05
09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
09:53
Bulvar  |  Domači trači
NAPETO DOGAJANJE

Voditeljica nacionalke prejela opozorilo o zračnem napadu! Z ekipo je morala v zaklonišče (VIDEO)

Dogajanje v baltski državi je očitno precej bolj napeto, kot bi pričakovali.
11. 11. 2026 | 09:53
09:46
Novice  |  Slovenija
PO POŽARU

V Logatcu danes analiza pitne vode, hrano, izpostavljeno dimu, nujno zavrzite in spremljajte počutje

V noči na torek je zagorelo v objektu skladišča za elektronske komponente, plini, ki ob tem nastajajo, pa so še posebej nevarni.
11. 11. 2026 | 09:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Pošta Slovenije spreminja način dostave

Nakupne navade se spreminjajo, e-trgovina raste, digitalizacija in avtomatizacija pa preoblikujetalogistične procese ter pričakovanja uporabnikov.
4. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

MANA: Zima v objemu mehkobe

Zima ima tudi svojo prijetnejšo plat. Mehke pletenine, v katere se z veseljem odenemo, bunde, ki nas spremljajo skozi hladna jutra, in sproščene kombinacije za dolge večere doma.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki