V Logatcu še ni videti konca strahu: na terenu še vedno 70 gasilcev, voda ni pitna (FOTO)

Prebivalcem priporočajo tudi redno spremljanje navodil pristojnih služb, kot so gasilci, civilna zaščita, Agencija RS za okolje, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Komunalno podjetje Logatec. O rezultatih analiz vzorcev vode in zraka bo občina javnost obveščala preko spletne strani Občine Logatec ter Facebook profilov občine in Civilne zaščite Logatec.

Zaradi možnosti širjenja dima požara iz industrijske cone še vedno ostajajo tudi pozivi pristojnih, naj se prebivalci na bližnjem območju umaknejo v notranjost objektov, zaprejo okna in vrata ter izklopijo morebitne prezračevalne sisteme. V intervenciji je sodelovala tudi mobilna enota Ekološkega laboratorija Inštituta Jožef Štefan - ELME.

Po zadnjih podatkih pri meritvah niso zaznali povečanih vrednosti nevarnih snovi v zraku, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Dodali so še, da gasilci zaradi nevarnosti porušitve dela objekta vanj ne vstopajo, gašenje tako poteka zunaj stavbe. Požar je nekaj po 22. uri v ponedeljek izbruhnil v podjetju Blok v industrijski coni Zapolje.

Gasilci so uspeli zavarovati vse sosednje objekte, tako da se požar ni razširil na noben sosednji objekt. Na terenu je bilo 41 gasilskih enot iz osmih gasilskih zvez, in sicer Logatec, Vrhnika, Cerknica, Dolomiti, Brezovica, Idrija, Postojna in Ljubljana. Skupaj je v zelo zahtevni intervenciji sodelovalo že okrog 200 pripadnikov gasilskih društev, civilne zaščite in drugih strokovnih služb, so danes pojasnili na novinarski konferenci v Logatcu.