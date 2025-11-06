  • Delo d.o.o.
OLJČNA FONTANA

V Marezigah bo iz pip teklo deviško oljčno olje (FOTO)

Projekt bo zaživel 26. novembra, na svetovni dan oljke. Avtor je Alen Babič, ki je zasnoval že vinsko fontano.
Alen Babič ponuja doživetje oljčnega olja kot kulinarične in kulturne izkušnje ter dodatka k hrani. FOTO: Janez Mužič

Alen Babič ponuja doživetje oljčnega olja kot kulinarične in kulturne izkušnje ter dodatka k hrani. FOTO: Janez Mužič

V specializirani trgovini bodo ponujali tudi jedi z oljkami in ustekleničeno olje. FOTO: Janez Mužič

V specializirani trgovini bodo ponujali tudi jedi z oljkami in ustekleničeno olje. FOTO: Janez Mužič

Po vstavitvi žetona v avtomat si bo refošk, malvazijo ali chardonnay, kmalu pa še oljčno olje, vsak postregel sam. FOTO: Janez Mužič

Po vstavitvi žetona v avtomat si bo refošk, malvazijo ali chardonnay, kmalu pa še oljčno olje, vsak postregel sam. FOTO: Janez Mužič

Vinski fontani bo poleg stare preše kmalu delala družbo še oljčna. FOTO: Tjaša Lotrič

Vinski fontani bo poleg stare preše kmalu delala družbo še oljčna. FOTO: Tjaša Lotrič

Alen Babič ponuja doživetje oljčnega olja kot kulinarične in kulturne izkušnje ter dodatka k hrani. FOTO: Janez Mužič
V specializirani trgovini bodo ponujali tudi jedi z oljkami in ustekleničeno olje. FOTO: Janez Mužič
Po vstavitvi žetona v avtomat si bo refošk, malvazijo ali chardonnay, kmalu pa še oljčno olje, vsak postregel sam. FOTO: Janez Mužič
Vinski fontani bo poleg stare preše kmalu delala družbo še oljčna. FOTO: Tjaša Lotrič
Janez Mužič
 6. 11. 2025 | 07:11
3:36
A+A-

Sedem let potem, ko so v Marezigah odprli prvo vinsko fontano v Sloveniji, se ta slikovita istrska vasica nad Koprom znova vpisuje na zemljevid izvirnih turističnih atrakcij.

Tokrat ne bo teklo vino, ampak – olje. Gradnja prve oljčne fontane v Sloveniji je že v polnem teku, odprtje pa je napovedano za 26. november, svetovni dan oljke. Fontana bo stala v središču Marezig nasproti cerkve sv. Križa, in to v neposredni bližini vinske fontane, ki jo je leta 2018 zasnoval domačin Alen Babič iz Gostilne Karjola.

Vinski fontani bo poleg stare preše kmalu delala družbo še oljčna. FOTO: Tjaša Lotrič
Vinski fontani bo poleg stare preše kmalu delala družbo še oljčna. FOTO: Tjaša Lotrič

Ta stoji za projektom promocije istrske dediščine. Tokrat oljkarstva.

Iz treh fontan

Kot razkrivajo snovalci, bo oljčna fontana ponujala degustacijo treh ekstra deviških oljčnih olj lokalnih pridelovalcev, katerih imena bodo razkrili ob odprtju. Obiskovalci bodo lahko olja okušali v zameno za žetone, podobno kot pri vinski fontani. Na voljo bo komplet treh žetonov s pladnjem iz oljčnega lesa s posebnim prostorom za olje in držalom za kozarec vina – za tiste, ki bodo želeli združiti obe istrski razkošji. Komplet bo vključeval kruh, za doplačilo pa bo mogoča še degustacija sira.

V specializirani trgovini bodo ponujali tudi jedi z oljkami in ustekleničeno olje. FOTO: Janez Mužič
V specializirani trgovini bodo ponujali tudi jedi z oljkami in ustekleničeno olje. FOTO: Janez Mužič

Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim obiskovalcem – ob oljčni fontani bodo odprli otroško fontano, iz katere bo tekla domača pijača iz grozdja refoška.

Od vina do olja

Marezige so se v zadnjih letih iz tradicionalne vinorodne vasice preobrazile v eno najbolj prepoznavnih turističnih točk slovenske Istre. Zasluge za to ima prav Gostilna Karjola oz. njen lastnik Alen Babič, ki je leta 2018 uresničil drzno idejo o vinski fontani po navdihu štajerske pivske fontane v Žalcu. »Tu je dežela refoška. Želel sem, da bi Marezige dobile nekaj, kar nas poveže in promovira naše sorte – refošk, malvazijo in zdaj še oljčno olje,« je povedal Babič.

Po vstavitvi žetona v avtomat si bo refošk, malvazijo ali chardonnay, kmalu pa še oljčno olje, vsak postregel sam. FOTO: Janez Mužič
Po vstavitvi žetona v avtomat si bo refošk, malvazijo ali chardonnay, kmalu pa še oljčno olje, vsak postregel sam. FOTO: Janez Mužič

Vinska fontana je postala prava uspešnica: tisoči obiskovalcev se vsako leto ustavijo na marežganski ploščadi, uživajo v razgledu na Koprski zaliv in v lokalnih vinih. Ob njej danes stojita še kamnita vodna fontana s staro vinsko prešo in spomenik Marežganskemu uporu iz leta 1921, kar daje prostoru poseben kulturnozgodovinski pomen.

Z vonjem po Istri

Nova oljčna fontana bo po napovedih nadaljevala zgodbo prepletanja tradicije, turizma in lokalnih okusov. Obiskovalcem bo ponujala možnost, da oljčno olje doživijo kot kulinarično in kulturno izkušnjo – ne le kot dodatek k hrani. V prihodnosti naj bi se fontani pridružile še izobraževalne in kulinarične delavnice, na katerih bodo obiskovalci spoznavali postopek pridelave oljčnega olja in se učili, kako ga pravilno okušati.

Datum odprtja, 26. november, ni izbran naključno. Gre namreč za svetovni dan oljke, ki ga je leta 2019 razglasil Unesco, v Marezigah, v osrčju slovenske Istre, pa bo po kamnitih pipah takrat prvič v zgodovini steklo oljčno olje. »V Marezigah si prizadevamo, da vselej poskrbimo za nekaj novega. Hvala vsem za zaupanje in vabljeni na glaž – tokrat z oljem!« so zapisali na družbenih omrežjih ekipe vinske in bodoče oljčne fontane.

Ob oljčni bodo odprli otroško fontano, iz katere bo tekla pijača iz grozdja.

turizemoljkeoljeDobro jutroMarezigeoljčna fontana
