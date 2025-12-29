V Mariboru bodo z novim letom še tretjič v sezoni znižali cene ogrevanja

Energetika Maribor bo z novim letom še tretjič v tej kurilni sezoni znižala ceno variabilnega dela toplotne oskrbe. Tokrat so napovedali, da bodo cene nižje za 2,15 odstotka. Če je cena za megavatno uro toplote ob začetku sezone znašala 119,06 evra z DDV, bo po novem letu z davkom ta znašala 111,02 evra. »Zavedamo se, da smo obljubljali fiksne cene, zato smo kljub dvigom in nepredvidljivim stroškom poiskali vse možne rezerve. Morda jih ni bilo toliko, kot smo si želeli, a vseeno upamo, da bo to drobno darilo v obliki nižjih cen s 1. 1. 2026 vsaj malo ogrelo praznične dni,« so sporočili iz mariborske Energetike.

V omenjenem javnem podjetju, ki je del mariborskega mestnega holdinga in prek svojega toplovodnega sistema ogreva nekaj več kot 14.000 gospodinjstev in 380 poslovnih uporabnikov, so ogrevalno sezono začeli oktobra. Za gospodinjske odjemalce so cene prvič znižali novembra, drugič pa z decembrom.