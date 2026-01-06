V Mariboru so se pojavili plakati pogrešanega Jake

Iskanje 24-letnega Jake Muhedinovića se nadaljuje, družina pa je že več kot pet tednov ujeta v negotovosti. Od noči z 28. na 29. november 2025, ko je izginil na poti domov, ni nobene potrjene informacije, ki bi razkrila, kaj se je z njim zgodilo. Policija, prostovoljci in njegovi bližnji so pregledali številne lokacije, preverili več možnih scenarijev in organizirali iskalne akcije. V zadnjih dneh je poziv dobil novo vidnost. Po Mariboru so se pojavili plakati z Jakovo fotografijo in jasnim sporočilom, da je pogrešan. Pobuda je nastala iz želje, da bi informacija dosegla še širši krog ljudi, predvsem tiste, ki morda ne spremljajo lokalnih medijev ali spletnih omrežij. Pri širjenju poziva so se povezali njegovi prijatelji, športni kolegi in tudi starši otrok, ki jih je treniral. Jaka je bil namreč pred izginotjem aktiven trener odbojke in cenjen med mladimi, s katerimi je delal.

Plakati v Mariboru. FOTO: Facebook

Razpisana denarna nagrada 30.000 evrov

Zgodba je močno odmevala tudi na spletu, kjer se širijo objave, ki spodbujajo ljudi, da spregovorijo, če karkoli vedo. Eden izmed staršev dekleta, ki ga je Jaka treniral, je javno ponudil denarno nagrado 30.000 evrov za informacijo, ki bi neposredno pripeljala do njegovega najdenja. Po do zdaj znanih in preverjenih informacijah naj bi bil Jaka nazadnje viden, ko je sedel ob vodnjaku in zavrnil ponujeni prevoz zakoncev, ki sta se vračala domov. Po tem ga je, približno 200 metrov od kapelice v smeri Kasaz, opazil še mimoidoči. Od takrat dalje je vsakršna sled prekinjena. Njegova mama Urška Lipovšek je v nedavni izjavi povedala, da je najtežje čakanje, ko ni odgovorov, in da upanje ostaja edina stalnica. Policija poziva vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o Jaki, bi ga videli, ali vedeli, kaj se je v z njim zgodilo, da to sporočilo policiji na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.