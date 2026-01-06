  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JAKA MUHEDINOVIĆ

V Mariboru so se pojavili plakati pogrešanega Jake

Pogrešan je že več kot 37 dni, njegova družina pa prosi za kakršenkoli namig, ki bi lahko pomagal.
Jaka Muhedinović FOTO: Pu Celje
Jaka Muhedinović FOTO: Pu Celje
Kaja Grozina
 6. 1. 2026 | 20:08
2:18
A+A-

Iskanje 24-letnega Jake Muhedinovića se nadaljuje, družina pa je že več kot pet tednov ujeta v negotovosti. Od noči z 28. na 29. november 2025, ko je izginil na poti domov, ni nobene potrjene informacije, ki bi razkrila, kaj se je z njim zgodilo. Policija, prostovoljci in njegovi bližnji so pregledali številne lokacije, preverili več možnih scenarijev in organizirali iskalne akcije. V zadnjih dneh je poziv dobil novo vidnost. Po Mariboru so se pojavili plakati z Jakovo fotografijo in jasnim sporočilom, da je pogrešan. Pobuda je nastala iz želje, da bi informacija dosegla še širši krog ljudi, predvsem tiste, ki morda ne spremljajo lokalnih medijev ali spletnih omrežij. Pri širjenju poziva so se povezali njegovi prijatelji, športni kolegi in tudi starši otrok, ki jih je treniral. Jaka je bil namreč pred izginotjem aktiven trener odbojke in cenjen med mladimi, s katerimi je delal.

Plakati v Mariboru. FOTO: Facebook
Plakati v Mariboru. FOTO: Facebook

Razpisana denarna nagrada 30.000 evrov

Zgodba je močno odmevala tudi na spletu, kjer se širijo objave, ki spodbujajo ljudi, da spregovorijo, če karkoli vedo. Eden izmed staršev dekleta, ki ga je Jaka treniral, je javno ponudil denarno nagrado 30.000 evrov za informacijo, ki bi neposredno pripeljala do njegovega najdenja. Po do zdaj znanih in preverjenih informacijah naj bi bil Jaka nazadnje viden, ko je sedel ob vodnjaku in zavrnil ponujeni prevoz zakoncev, ki sta se vračala domov. Po tem ga je, približno 200 metrov od kapelice v smeri Kasaz, opazil še mimoidoči. Od takrat dalje je vsakršna sled prekinjena. Njegova mama Urška Lipovšek je v nedavni izjavi povedala, da je najtežje čakanje, ko ni odgovorov, in da upanje ostaja edina stalnica. Policija poziva vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o Jaki, bi ga videli, ali vedeli, kaj se je v z njim zgodilo, da to sporočilo policiji na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Več iz teme

Jaka Muhedinovićpogrešaniiskalna akcijapolicija
ZADNJE NOVICE
20:48
Novice  |  Slovenija
NADLEGOVANJE PO TELEFONU

Slovence množično kličejo neznane številke, ki so videti slovenske! V resnici gre za nateg iz tujine?!

Neželeni telefonski klici, pogosto tudi večkrat na dan, so v zadnjih letih postali stalnica za številne državljane.
6. 1. 2026 | 20:48
20:27
Novice  |  Slovenija
STRATEŠKI POMEN

Bivši slovenski minister nalil čistega vina! Zato hoče Trump zavzeti Grenladijo, zabila ga je tudi Björk

Strateški pomen Grenlandije leži v dvojem: v nadzoru nad transportnimi potmi, še bolj pa v vojaškem nadzoru.
6. 1. 2026 | 20:27
20:08
Novice  |  Slovenija
JAKA MUHEDINOVIĆ

V Mariboru so se pojavili plakati pogrešanega Jake

Pogrešan je že več kot 37 dni, njegova družina pa prosi za kakršenkoli namig, ki bi lahko pomagal.
Kaja Grozina6. 1. 2026 | 20:08
19:52
Bulvar  |  Tuji trači
KONEC KARIERE?

Igralka, ki je upodobila kultno vilinko, v nesreči utrpela hudo poškodbo možganov

Ameriška igralka Evangeline Lilly, znana po vlogah v seriji Lost ter filmskih uspešnicah The Hobbit in Ant-Man, je razkrila, da je po nesreči na Havajih utrpela travmatsko poškodbo možganov, ki je povzročila tudi kognitivne težave.
6. 1. 2026 | 19:52
19:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
POK

Incident pred Mercatorjem v Podutiku: zaradi petarde oseba zbrcala 12-letnika, odrasli otroku grozili tudi na spletu

Po navedbah je skupina otrok v bližini trgovine odvrgla manjšo petardo, kar je prestrašilo mimoidočo osebo, ki je mimo sprehajala psa. Sprehajalec otrokom ni prizanesel.
6. 1. 2026 | 19:28
19:17
Lifestyle  |  Stil
TEŽKO PRIČAKOVANE

To so videoigre, ki bodo zaznamovale leto 2026

Pričakovanja tako kritikov kot igralcev so velika, v igri so seveda tudi velikanske vsote.
Staš Ivanc6. 1. 2026 | 19:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki