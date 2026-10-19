V Mariboru trčila avtobus in kombi: poškodovana voznica in več potnikov

Ob 14.13 se je na križišču Ptujske in Tržaške ceste v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila kombinirano vozilo in avtobus. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so na kraju posredovali gasilci, ki so zavarovali območje nesreče in s tehničnim posegom rešili voznico avtobusa. Prav tako so odklopili akumulator in posuli iztekle tekočine.

V času trčenja je bilo na avtobusu deset potnikov. Reševalci nujne medicinske pomoči so štiri osebe prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Njihovo zdravstveno stanje za zdaj ni znano. Okoliščine prometne nesreče še niso pojasnjene. Več informacij sledi.