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PROMETNA NESREČA

V Mariboru trčila avtobus in kombi: poškodovana voznica in več potnikov

Gasilci so morali voznico avtobusa rešiti s tehničnim posegom, štiri osebe pa so reševalci prepeljali v bolnišnico.
Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 
Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 
STA, K. G.
 19. 10. 2026 | 18:36
1:01
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Ob 14.13 se je na križišču Ptujske in Tržaške ceste v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila kombinirano vozilo in avtobus. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so na kraju posredovali gasilci, ki so zavarovali območje nesreče in s tehničnim posegom rešili voznico avtobusa. Prav tako so odklopili akumulator in posuli iztekle tekočine.

V času trčenja je bilo na avtobusu deset potnikov. Reševalci nujne medicinske pomoči so štiri osebe prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Njihovo zdravstveno stanje za zdaj ni znano. Okoliščine prometne nesreče še niso pojasnjene. Več informacij sledi.

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