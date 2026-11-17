Kdo bo po Saši Arsenoviču prevzel vodenje Maribora? Matevž Frangež je v prvem krogu presenetil in premagal Bora Greinerja, ki so mu javnomnenjske raziskave napovedovale zmago. Zdaj se začenja odločilni boj za županski stolček, kandidata pa sta v televizijskem soočenju razkrila, kako si predstavljata prihodnost štajerske prestolnice.

Greiner z ostrim sporočilom: Maribor je treba vzeti nazaj!

Kandidata sta se v oddaji 24UR ZVEČER soočila z vprašanjem, kakšno prihodnost ponujata Mariborčanom. Čeprav se strinjata, da mesto potrebuje spremembe, se njuna pogleda na pot do njih precej razlikujeta.

Greiner, ki v volilno tekmo vstopa kot neodvisni kandidat, je prepričan, da mora Maribor prekiniti odvisnost od političnih strank. »Maribor je pred zgodovinsko priložnostjo, da vzame mesto nazaj iz rok politike in kapitala,« je poudaril. Po njegovem mnenju prebivalci ne potrebujejo predvsem velikih in ambicioznih projektov, temveč izboljšanje vsakdanjega življenja.

»Maribor si ne želi velikih projektov. Maribor si želi normalizacije odnosov in lažjega, srečnejšega življenja,« je dejal. Greiner je opozoril tudi na stanovanjsko problematiko in lokalno infrastrukturo, saj meni, da morajo občani koristi sprememb občutiti čim prej.

Frangež opozarja: Maribor razvojno zaostaja

Povsem drugače prihodnost mesta vidi Frangež, ki želi Maribor znova postaviti na zemljevid pomembnih gospodarskih središč. »Maribor mora strniti svoje vrste. Razvojni zaostanek je nekaj, kar nas mora vse skupaj skrbeti,« je opozoril. Njegova vizija temelji na tehnološkem razvoju, tesnejšem povezovanju univerze in gospodarstva ter ustvarjanju kakovostnejših in bolje plačanih delovnih mest. »Če želi Maribor spet delati velike stvari, zbrati pogum za to, da si drznemo prijeti prihodnost v svoje roke in ustvariti boljša delovna mesta, potem je čas za spremembe,« je poudaril. Med soočenjem sta si kandidata večkrat segla v besedo, vendar sta se strinjala, da Maribor ne izkorišča vseh svojih razvojnih možnosti.

Kdo bo pobral glasove izpadlih kandidatov?

Prav glasovi volivcev, ki so v prvem krogu podprli druga kandidata, bi lahko odločili zmagovalca. Na tretjem mestu je namreč končal Andrej Bauman, ki je osvojil približno 21 odstotkov glasov, na četrtem pa Katja Koren z nekaj manj kot 19 odstotki. Skupaj sta tako prepričala skoraj 40 odstotkov volivcev, kar pomeni, da imata Frangež in Greiner še veliko prostora za pridobivanje podpore. Toda za zdaj ni jasno, kako se bodo volivci izpadlih kandidatov odločili v drugem krogu. Odločitev bo padla 29. novembra, ko bodo Mariborčani izbirali naslednika Saše Arsenoviča, ki se po dveh mandatih ni odločil za ponovno kandidaturo.