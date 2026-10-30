V Mengšu zaradi zaostrenih varnostnih razmer bijejo plat zvona: sklicali bodo krizni sestanek

V občini Mengeš so zaradi ponavljajočih se primerov namernega poškodovanja premoženja in kršitev javnega reda in miru sprožili alarm. Občina je v sredo objavila posebno obvestilo o varnostnih razmerah in občane pozvala k večji pozornosti ter prijavljanju kršitev. Policisti so na območju Mengša že okrepili nadzor, občina pa napoveduje tudi sklic kriznega sestanka s pristojnimi službami.

»V občini Mengeš v zadnjih dneh ponovno zaznavamo primere namernega poškodovanja premoženja ter kršitev javnega reda in miru,« so zapisali v javnem opozorilu. Pojasnili so, da so se na dogajanje in opozorila prebivalcev odzvali nemudoma. Okrepili so sodelovanje s Policijsko postajo Domžale, katere policisti v teh dneh izvajajo dodatne aktivnosti za preprečevanje kršitev in zagotavljanje varnosti.

Sklicali bodo krizni sestanek

Da razmere jemljejo resno, kaže tudi napoved občine, da bo v kratkem sklicala krizni sestanek s pristojnimi službami. Na njem naj bi se dogovorili o nadaljnjih ukrepih. Ob tem opozarjajo, da ne gre za težavo, ki bi jo lahko občina rešila sama.

»Trajnejša rešitev tega sistemskega problema, s katerim se soočamo občine v Sloveniji, zahteva usklajeno delovanje in dejavno vključitev pristojnih institucij, ki imajo primerna pooblastila in strokovne možnosti za obravnavo vzrokov tovrstnih ravnanj,« so pojasnili. Občane pozivajo, naj ob zaznanih kršitvah ali poškodovanju premoženja nemudoma pokličejo policijo na številko 113 oziroma o dogodku obvestijo Policijsko postajo Domžale. Pomembni so lahko tudi posnetki in druge informacije, ki bi policistom pomagali pri iskanju storilcev.

»Ali lahko kdo pride zdaj, ko mečejo petarde?«

Obvestilo je na Facebooku sprožilo številne odzive prebivalcev, ki opozarjajo, da težave niso nove. Med najbolj izpostavljenimi so pokanje petard, divjanje z motorji in nevarna vožnja po stanovanjskih ulicah. »Ali lahko nekdo pride zdaj, ko mečejo petarde? In to vsak dan ta teden,« je pod objavo zapisala občanka Urša Gabrijelčič. Druga prebivalka je opozorila na dogajanje na Trdinovem trgu, kjer naj bi se mladostniki na predelanih motorjih preganjali tudi pozno zvečer, čeprav je tam omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro in je v bližini prehod za pešce.

O nevarni vožnji poročajo tudi drugi občani. Ena od komentatork je navedla, da je v drevoredu opazila skupino mladostnikov na motorjih, med katerimi naj bi eden s kros motorjem divjal mimo pošte. Gre za navedbe prebivalcev, posameznih dogodkov pa policija v občinskem obvestilu ni podrobneje opisala.

»Preveč sestankujemo in premalo naredimo«

Nekateri prebivalci so do napovedanih ukrepov precej kritični. Prepričani so, da zgolj dodatni sestanki ne bodo prinesli dolgoročnih sprememb. »Mislim, da preveč sestankujemo in premalo naredimo,« je pod objavo zapisal nekdo, ki meni, da bi morali policisti odločneje ukrepati proti kršiteljem. Podobno opozarja tudi drugi komentator, ki pravi, da na težave opozarjajo že leta. Po njegovih besedah občina ob zaostritvah okrepi nadzor, ko se stanje nekoliko umiri, pa se vse vrne na staro.

Več komentatorjev se sprašuje tudi o odgovornosti staršev. Občina je v svojem opozorilu prav njim namenila poseben poziv. »Starše in skrbnike pozivamo k pogovoru z mladostniki o odgovornem ravnanju ter spoštovanju ljudi in premoženja,« so zapisali.

Podobne težave tudi drugod po Sloveniji

Že v začetku oktobra smo poročali o podobnih razmerah v kranjski soseski Planina, kjer so se prebivalci pritoževali zaradi petard, vandalizma in nevarnega divjanja mladostnikov s skuterji. Tamkajšnji župan Matjaž Rakovec je zaradi težav napovedal dodatne ukrepe, med drugim postavitev kamer in fizičnih ovir, ki bi preprečevale nevarno vožnjo. Tudi v Kranju so se predstavniki občine, policije in drugih pristojnih služb odločili za sestanek.

V Mengšu za zdaj še niso predstavili konkretnih dolgoročnih ukrepov. Jasno pa je, da so opozorila občanov dosegla pristojne in da bodo policisti vsaj v prihodnjih dneh bolj prisotni na terenu. »Varen in urejen Mengeš soustvarjamo vsi,« so ob koncu sporočila poudarili na občini.