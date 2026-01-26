Na trse so obesili klobase (FOTO)

Tudi letos je na dan sv. Vincenca (22. januarja), ko se tradicionalno prvič v novem letu obišče vinograd, v Mestnem vinogradu v Ormožu potekala Vincekova rez. Slavnostnega opravila so se udeležili tudi župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak, Stanislav Rakuša v vlogi Martina Ormoškega II., Sandra Kumer, IV. vinska kraljica Jeruzalemsko-ormoških goric, Amalija Ozmec, VIII. kogovska vinska kraljica, tam je bil tudi poslanec Andrej Kosi.

Župan Vrbnjak, ki je skupaj z Martinom Ormoškim II. opravil uvodno rez, je poudaril velik pomen mestnega vinograda za lokalno skupnost, saj da predstavlja simbol ohranjanja bogate vinogradniške tradicije. Vinograd, ki je bil leta 2018 zasajen kot prepoznavni simbol vhoda v mesto, je močno prizadela trsna rumenica, po obsežni obnovi pa spet daje grozdje in protokolarno županovo vino šipon.

Meso in očenaš

Ker pa je pravilna rez vinske trte izjemno pomembna za boljši pridelek, ne preseneča, da je Vincencova rez tako priljubljen dogodek in poteka še marsikje drugje na slovenskem severovzhodu, hrvaškem severozahodu ter madžarskem jugozahodu. Za vinogradnike ima tovrstno ohranjanje tradicije velik pomen. Tudi zato gospodar v vinogradu še pred rezom na trte obesi klobase in slanino; že od nekdaj je običaj, da so si vinogradniki in viničarji, ki so obrezovali, dali v žep nekaj malice. Udeleženci zmolijo očenaš v upanju na dobro rez ter na druga opravila, ki bi pomagala do čim boljše letine.

Stanislav Rakuša je v vlogi Martina Ormoškega II.

Obrezani trs se obredno krsti s starim vinom in obesijo se klobase, ki simbolizirajo željo po plodnosti in dobri letini.

»Na dan sv. Vincenca že po starem kmečkem verovanju preidemo v drugo polovico zime. Medtem ko je kmet natančno pregledal, koliko krme mu je še ostalo, je vinogradnik odšel v vinograd in iz trsa odrezal rozgo. Dal jo je na toplo, da je pognala poganjke. Po poganjkih je potem ugotavljal, kakšna bo tisto leto vinska letina,« nam je obrazložil konzul pomurskega omizja slovenskih vitezov Zlatko Borak. Pa še tole je dejal: »Če na Vincencijevo trto sonce greje, potem se v jeseni ob dobrem pridelku vinogradnik zadovoljno smeje.«

Župan Danijel Vrbnjak (levo) je skupaj z Martinom Ormoškim II. opravil uvodno rez. FOTO: Občina Ormož

Puščanje krvi

Strokovni in praktični prikaz rezi vinske trte je predstavil dolgoletni direktor Radgonskih goric, vinogradnik in vinski vitez Franc Škrobar. Podučil je, kako je treba strokovno obrezati mlado in starejšo trto, saj da je to eno glavnih opravil v vinogradu: »Če to opravimo, kot je potrebno, bo jesen bogata, kleti pa polne kakovostne kapljice.« Še kako je treba biti pozoren na zdravje trte, na njeno rast in življenjsko kondicijo. »Obrezati trto ni preprosto, je zahtevno opravilo, ki ga ni dobro prepustiti vsakemu, saj lahko naredimo s tem veliko škode, zato pravi vinogradniki to delo najraje opravimo kar sami. Vincencovo je neka prelomnica, ko je prvi del zime že mimo in se dan daljša, to pa so že prvi znanilci, da gremo lahko ponovno v vinograd. Z rezjo spustimo kri vinogradu,« je še povedal Škrobar.

Župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak in Stanislav Rakuša v vlogi Martina Ormoškega II., Sandra Kumer, IV. vinska kraljica Jeruzalemsko-ormoških goric (levo) ter Amalija Ozmec, VIII. kogovska vinska kraljica FOTO: Občina Ormož

Na koncu je bila vinogradniška malica, nato pa so prisotni vse skupaj še dobro zalili, najprej malo na trto, na korenino, preostalo v grlo. Če je verjeti starim pregovorom, se nam letos spet obeta obilna letina. Sveti Vincenc je eden od petih zapovedanih vinogradniških praznikov. Četudi je globok sneg ali blato, takrat se mora pravi vinogradnik podati do trsa. Najprej bo odrezal nekaj rozg, navadno gre za tri rozge s tremi poganjki, in jih postavil na okno v hiši. Ko rozge poženejo, se že ugiba, kakšna bo kaj letina v vinogradu tisto leto. Obrezani trs se obredno poškropi (krsti) še s starim vinom in obesijo se klobase, ki simbolizirajo željo po plodnosti in dobri letini.

Mestni vinograd v Ormožu je simbol ohranjanja bogate vinogradniške tradicije v tem kraju. FOTO: Občina Ormož