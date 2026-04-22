V Mozirskem gaju vinski vitezi že 20. obrezali potomko najstarejše trte

Medtem ko se v Mozirju in bližnjem Mozirskem gaju v Lokah že pripravljajo na praznovanje občinskega praznika, ki bo doseglo vrhunec ravno ob svetem Juriju, so v tistem pripravili tudi letošnjo prvo prireditev v znamenitem parku cvetja. V vinogradniškem vrtu, kjer je že pred dnevi odgnala trta modre kavčine, gre za potomko najstarejše trte na svetu z Lenta, so ji ljubitelji vinske kapljice, vinogradniki, člani različnih društev, predvsem pa vitezi Celjskega viteškega omizja Evropskega reda, pripravili eno prav posebno druženje. Že dvajseto po vrsti.

12 LET skrbi za trto.

V nekoliko senčni legi se žlahtna brajdica, ki so jo Mariborčani tako prijazno podarili Mozirjanom, prebudi nekoliko kasneje kot drugod. Za omenjeno trto skrbita tako mozirski župan Ivo Suhoveršnik kot že dvanajsto leto tudi trški viničar Mihael Fajfar, priznani vinogradnik iz Ljubije pri Mozirju.

V viteških oblačilih

Dogodek je poznavalsko vodil ovtar, tudi butični vinogradnik iz Šmartnega ob Paki Franc Fužir, ki je po glasbenem avizu domačih muzikantov napovedal tudi vse druge žlahtne goste, med katerimi so bile, denimo, tudi Mačice iz Zgornje Savinjske. Še preden pa so se dokončno zbrali pri trti žametne črnine in vzeli v roke škarje, je prvi viteški legat Jože Tominšek izrazil veliko priznanje ekipi Mozirskega gaja, ki je pred dvema desetletjema odredila prostor vinogradniško-sadjarskemu vrtu pri kapelici svetnika Valentina, kamor so posadili tudi trto dišečega traminca in avtohtone radgonske ranine znanega vinogradnika Danila Steyerja iz Plitvice pri Apačah.

V en glas so zaželeli, da trta zacveti ter sladko obrodi.

Ob postavljenem viteškem praporu z občinskim trakom Mozirja so se nato pri rezi zvrstili omenjeni vinogradniški prvaki in gostje v viteških oblačilih. Vsi v en glas so zaželeli, da trta zacveti ter sladko obrodi – ob še eni dobri vinski letini. Vzdušje je ponovno popestrila glasba domače harmonike, vse lepše so pele in žgolele Mačice, zapeljivo pogrnjeno dolgo mizo pa je še dodatno ozaljšala znana gospodinja in mojstrica pekarne Mišmaš Tatjana Fajfar. Njen partner Mihael je medtem odpiral, točil in razveseljeval z odlično kapljico modre frankinje ter rumenega muškata.

Ob 20. jubilejni rezi so prepevale Mačice. FOTO: Jože Miklavc

Ovtar Franc Fužir je vinogradniška legenda. FOTO: Jože Miklavc