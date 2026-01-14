V Muri plava murski zmaj

Dolgo, vitko in gladko telo nenavadne ribe je ob dotiku z vodo Mure vztrepetalo, nato pa se je z divjim zvijanjem in premetavanjem izvilo iz trdnega ribičevega prijema ter zaplavalo v hladno reko, svoji negotovi usodi naproti. V neugodnih vremenskih razmerah, bilo je kar 18 °C pod ničlo, in po debeli snežni podlagi so v Apaški dolini uspešno izpeljali tehnično izjemno zahteven prenos ter postavitev valilniškega kontejnerja za kečige. Kot smo izvedeli, pravi izzivi šele prihajajo: najprej priklop sistema, potem vzpostavitev vseh tehnoloških procesov ter zagotavljanje, da bodo kečige rasle z matično vodo reke Mure. Kečigi pravijo tudi murski zmaj. S svojim dolgim rilcem, z nabranimi usti na spodnji strani glave in nazobčanim hrbtom izstopa med ribami v Muri. So edina vrsta jesetrovk, ki živi v Sloveniji. V avstrijskem delu Mure kečige ni več, naši okoljevarstveniki se jo mukoma trudijo ohraniti.

Zmajevi varuhi

»Kečige nas ne nazadnje učijo prilagajanja, vztrajnosti in spoštovanja naravnih tokov. Pred nami je zato še eno leto zavestnih odločitev in tudi odrekanja, kadar je to v korist prosto tekočih rek, voda in narave, torej tudi kečige," so nam zaupali v Inštitutu Revivo, kjer raziskujejo, varujejo in obnavljajo reke, jezera, mokrišča, ukvarjajo pa se tudi s strokovnimi pristopi skrbništva, raziskovanjem ribjih vrst ter proučevanjem celinskih ter morskih ekosistemov. Iščejo rešitve, ki krepijo odpornost ekosistemov, ter zagotavljajo ljudem čisto vodo, varnost pred poplavami in zdravo okolje. Kot poudarjajo, je zanje ohranjanje narave tudi način življenja. Na tem področju so naredili že veliko, v zadnjem obdobju so veliko postorili tudi na območju reke Mure, kjer korak za korakom vračajo murskega zmaja tja, kamor spada.

Kečige nas ne nazadnje učijo prilagajanja, vztrajnosti in spoštovanja naravnih tokov.

Doslej so spustili v Muro že nič koliko mladic kečige, še preden pa bo popolnoma zaživela valilnica v ustreznem kontejnerju ob reki, so v Osnovni šoli Gornja Radgona ter Osnovni šoli in vrtcu Apače postavili izobraževalna akvarija z mladicami kečige. Med učence je prišel tudi sodelavec Reviva in na vsaki šoli izvedel interaktivni delavnici o kečigi, reki Muri in pomenu varovanja vodnih ekosistemov. V bodoče bodo učenci tako podrobneje spoznavali, zakaj kečigi pravimo tudi živi fosil, kakšne grožnje ji danes pretijo in kako lahko tudi sami prispevajo k ohranjanju narave. V prihodnjih mesecih bodo zato učenci in učenke skrbeli za mladice v akvarijih, jih opazovali ter se od njih učili, že spomladi pa jih izpustili nazaj v Muro ter s tem postali pravi varuhi tega murskega zmaja.

Valilniški kontejner FOTO: Oste Bakal