  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKRBIJO, DA NE BI IZUMRL

V Muri plava murski zmaj

V avstrijskem delu reke te ribe ni več, pri nas ima prihodnost.
V slovenskem delu Mure si prizadevajo, da kečige ne bodo izumrle. FOTO: Oste Bakal

V slovenskem delu Mure si prizadevajo, da kečige ne bodo izumrle. FOTO: Oste Bakal

Valilniški kontejner FOTO: Oste Bakal

Valilniški kontejner FOTO: Oste Bakal

Okoljevarstevniki bodo s pomočjo učenk ter učencev poskrbeli, da bo imela ta riba mirno prihodnost. FOTO: Oste Bakal

Okoljevarstevniki bodo s pomočjo učenk ter učencev poskrbeli, da bo imela ta riba mirno prihodnost. FOTO: Oste Bakal

V slovenskem delu Mure si prizadevajo, da kečige ne bodo izumrle. FOTO: Oste Bakal
Valilniški kontejner FOTO: Oste Bakal
Okoljevarstevniki bodo s pomočjo učenk ter učencev poskrbeli, da bo imela ta riba mirno prihodnost. FOTO: Oste Bakal
Oste Bakal
 14. 1. 2026 | 13:10
2:54
A+A-

Dolgo, vitko in gladko telo nenavadne ribe je ob dotiku z vodo Mure vztrepetalo, nato pa se je z divjim zvijanjem in premetavanjem izvilo iz trdnega ribičevega prijema ter zaplavalo v hladno reko, svoji negotovi usodi naproti. V neugodnih vremenskih razmerah, bilo je kar 18 °C pod ničlo, in po debeli snežni podlagi so v Apaški dolini uspešno izpeljali tehnično izjemno zahteven prenos ter postavitev valilniškega kontejnerja za kečige. Kot smo izvedeli, pravi izzivi šele prihajajo: najprej priklop sistema, potem vzpostavitev vseh tehnoloških procesov ter zagotavljanje, da bodo kečige rasle z matično vodo reke Mure. Kečigi pravijo tudi murski zmaj. S svojim dolgim rilcem, z nabranimi usti na spodnji strani glave in nazobčanim hrbtom izstopa med ribami v Muri. So edina vrsta jesetrovk, ki živi v Sloveniji. V avstrijskem delu Mure kečige ni več, naši okoljevarstveniki se jo mukoma trudijo ohraniti.

Zmajevi varuhi

»Kečige nas ne nazadnje učijo prilagajanja, vztrajnosti in spoštovanja naravnih tokov. Pred nami je zato še eno leto zavestnih odločitev in tudi odrekanja, kadar je to v korist prosto tekočih rek, voda in narave, torej tudi kečige," so nam zaupali v Inštitutu Revivo, kjer raziskujejo, varujejo in obnavljajo reke, jezera, mokrišča, ukvarjajo pa se tudi s strokovnimi pristopi skrbništva, raziskovanjem ribjih vrst ter proučevanjem celinskih ter morskih ekosistemov. Iščejo rešitve, ki krepijo odpornost ekosistemov, ter zagotavljajo ljudem čisto vodo, varnost pred poplavami in zdravo okolje. Kot poudarjajo, je zanje ohranjanje narave tudi način življenja. Na tem področju so naredili že veliko, v zadnjem obdobju so veliko postorili tudi na območju reke Mure, kjer korak za korakom vračajo murskega zmaja tja, kamor spada.

Kečige nas ne nazadnje učijo prilagajanja, vztrajnosti in spoštovanja naravnih tokov.

Doslej so spustili v Muro že nič koliko mladic kečige, še preden pa bo popolnoma zaživela valilnica v ustreznem kontejnerju ob reki, so v Osnovni šoli Gornja Radgona ter Osnovni šoli in vrtcu Apače postavili izobraževalna akvarija z mladicami kečige. Med učence je prišel tudi sodelavec Reviva in na vsaki šoli izvedel interaktivni delavnici o kečigi, reki Muri in pomenu varovanja vodnih ekosistemov. V bodoče bodo učenci tako podrobneje spoznavali, zakaj kečigi pravimo tudi živi fosil, kakšne grožnje ji danes pretijo in kako lahko tudi sami prispevajo k ohranjanju narave. V prihodnjih mesecih bodo zato učenci in učenke skrbeli za mladice v akvarijih, jih opazovali ter se od njih učili, že spomladi pa jih izpustili nazaj v Muro ter s tem postali pravi varuhi tega murskega zmaja.

Valilniški kontejner FOTO: Oste Bakal
Valilniški kontejner FOTO: Oste Bakal

Okoljevarstevniki bodo s pomočjo učenk ter učencev poskrbeli, da bo imela ta riba mirno prihodnost. FOTO: Oste Bakal
Okoljevarstevniki bodo s pomočjo učenk ter učencev poskrbeli, da bo imela ta riba mirno prihodnost. FOTO: Oste Bakal

Več iz teme

murski zmajMurajesetrovkeribekečiga
ZADNJE NOVICE
14:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRIPADNIK POSEBNE ENOTE AVSTRIJSKE POLICIJE COBRA

Jo je pripadnik Cobre ubil med sporazumno erotično igro davljenja?

Avstrijski mediji poročajo, da naj bi 30-letnik žensko ubil med sporazumnim intimnim odnosom, česar uradno ni potrdil noben pristojni organ.
14. 1. 2026 | 14:15
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Večina Slovencev dela to napako s smučarsko opremo – strokovnjaki opozarjajo: s tem si jo dejansko uničujete

Izogibanje pranju smučarske opreme misleč, da bomo s tem škodovali njeni funkcionalnosti, je v resnici napačno.
14. 1. 2026 | 14:00
13:52
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SEZONA GRIPE

Število okužb z gripo upada, a na nas že preti nova nevarnost

V porastu so okužbe z respiratornim sincicijskim virusom, ki je posebej nevaren za dojenčke in otroke.
14. 1. 2026 | 13:52
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
OGLASILA SE JE IZ BOLNIŠNICE

Avtorica uspešnice, po kateri je nastal kontroverzni film, se zdravi za rakom

Že konec lanskega leta je nakazala, da ima z zdravjem resne težave.
14. 1. 2026 | 13:25
13:10
Novice  |  Slovenija
SKRBIJO, DA NE BI IZUMRL

V Muri plava murski zmaj

V avstrijskem delu reke te ribe ni več, pri nas ima prihodnost.
Oste Bakal14. 1. 2026 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
O ZAKLJUČKU SILE

Vesna Nisha Dolinar o zaključku SILE: Spremembe vedno dosegamo skupaj (Suzy)

Zanjo je bil konec leta prežet z občutki, ki jih je težko spraviti v eno samo besedo. Hvaležnost. Ponos. Nostalgija. Po skoraj štirih desetletjih se je namreč poslovilo društvo SILA – International Women's Club, organizacija, ki ni zaznamovala le slovenskega dobrodelnega prostora, temveč tudi Vesnino življenje.
14. 1. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki