V Murski Soboti kupil nov avto, potem pa pekel: praske, okvare in izginilo celo motorno olje

B. Č. je kot kupec novega vozila znamke Škoda izjemno razočaran. Že ob prevzemu je bil novi avtomobil poškodovan, nato pa je lastnik ugotovil še vrsto napak. Namesto da bi užival v novi pridobitvi, je poldrugo leto obiskoval servis, da bi odpravil napake, a se je srečal le z neodzivnostjo. Nazadnje je avtohiša z njim enostransko prekinila sodelovanje, kar je sogovornika seveda še dodatno razjezilo.

Na hitro spolirali

Po njegovih besedah je 23. avgusta 2024 v avtohiši Ferdinand Posedi v Murski Soboti, enem največjih prodajalcev Škode v severovzhodni Sloveniji, prevzel novo vozilo, ki pa je imelo praske na prednjem in zadnjem odbijaču, kar je odkril in fotografiral že na parkirišču avtohiše. »Zahteval sem zamenjavo delov, saj sem kupil novo vozilo, katerega lastnik sem jaz in ne banka ali lizing. Odgovorili so mi, da zamenjava ni mogoča, lahko pa odbijača prebarvajo. S tem se nisem strinjal. Novega vozila se pač ne barva,« pojasnjuje. Praske so na hitro spolirali, del popravila pa je moral opraviti sam s setom za barvanje. Ob tem so se dogovorili še za popust pri nakupu platišč, a obljuba je pozneje izpuhtela.

Najprej so zanikali odgovornost, nato pa ponudili 20 odstotkov popusta na servis.

Pri avtohiši vztrajajo, da so vse reklamacije obravnavali skladno z navodili.

Nove težave pa so se pojavile že po prvih prevoženih kilometrih. Dan po prevzemu, 24. avgusta, je kupec prodajalca pisno obvestil o napakah pri nedelovanju asistenčnih sistemov. Nekatere pomanjkljivosti je prijavil tudi ustno, a odgovorov ni prejel. Na začetku septembra je znova opozoril na napake, a zaman. Ob kasnejši menjavi sovoznikovega stekla se je zgodil nov zaplet. Med delom so bile poškodovane vratne obloge, na notranjem delu vrat pa so bile vidne praske na pločevini. Lastnik je na poškodbe opozoril pisno in s fotografijami. »Najprej so zanikali odgovornost, nato pa ponudili 20 odstotkov popusta na servis – a samo na delo, ne pa tudi na material. Ker ena obloga stane več kot 800 evrov, sem to seveda zavrnil,« pojasnjuje kupec, ki je vmes ugotovil nedelovanje dodatne opcije, električno nastavljivih sprednjih sedežev s spominsko funkcijo in komfortnega odpiranja oken. Kljub nenehnim obiskom servisov in posodobitvam funkcija nikoli ni delovala več kot dva dni, kljub vsakodnevni aktivaciji pa se je vedno znova resetirala. Enako naj bi se dogajalo, ko je želel na daljavo odpreti okna, da se pred vstopom vozilo prezrači in spusti temperatura, saj se v vozilu vozi tudi majhen otrok.

Zamenjal serviserja

Medtem so se začele vrstiti še večje tehnične težave, denimo, napaka na menjalniku in napaka pogonskega sistema. Ob vsakem obisku servisa naj bi lastnik prejel pojasnilo, da čaka na tovarniške posodobitve. »Pisnega potrdila o napakah niso želeli izdati, ustno pa so ponavljali, da čakajo na navodila tovarne. Vse to pomeni, da sem leto dni uporabljal vozilo, ki nikoli ni delovalo tako, kot bi moralo,« razlaga razočarani lastnik. Ker številne oglaševane funkcije po 11 mesecih še vedno niso delovale, je pri uvozniku vložil zahtevek za vračilo dela kupnine, a ni našel razumevanja. Ob zadnjem daljšem obisku servisa pa je naletel na novo neprijetno presenečenje. Vozilo je bilo 14 dni na servisu, kjer so izvajali tovarniške posodobitve. Ko ga je prevzel, naj bi v motorju manjkalo okoli pol litra olja, čeprav se vozilo v tistem času ni uporabljalo. Kot avtomehanik in inženir strojništva je prosil za strokovno pojasnilo.

»Leto dni sem uporabljal vozilo, ki nikoli ni delovalo, kot bi moralo.«

»Spraševal sem, kam je izginilo olje. V odgovor sem dobil, da je to skrček oziroma raztezek olja glede na hladen oziroma ogret motor. S tem odgovorom kot avtomehanik in inženir ne morem biti zadovoljen, saj takšen skrček oziroma raztezek sploh ni mogoč. Želeli so me tudi prepričati, da sem verjetno preverjal nivo olja pri hladnem motorju, zdaj pa je motor ogret in zato taka razlika. Vendar sem jih seznanil, da vozilo nima šibke za kontrolo nivoja olja, ampak le senzor in računalniški prikaz, ki pa je nastavljen tako, da ne prikaže nivoja olja, dokler vozilo ni ogreto na delovno temperaturo. Kot strokovnjaki bi to morali vedeti.« Pri prevzemu vozila je še ugotovil poškodbo okrasnega elementa pri prestavni ročici menjalnika DSG. S tem je servis seznanjen, vendar je stranka v odgovor dobila le dopis o prekinitvi sodelovanja. »Prejel sem celo grožnje, da bodo zadevo reševali sodno, če jih bom javno kritiziral. A vse napake imam dokumentirane s fotografijami in uradnimi prijavami. Gre za dejstva,« poudarja kupec, ki se ne boji tožbe, opozarja pa na vedno nove napake. Ker je v tem času prestopil k drugemu servisnemu partnerju, je zamenjal tudi okvirje registrskih tablic in ugotovil, da naj bi na sprednjem odbijaču pri avtohiši Ferdinand Posedi pri montaži okvirjev poškodovali barvo, ki se zdaj lušči. Poleg tega so na svojo pest vrtali luknje v odbijač poleg mesta, kjer so predvidene luknje za vgradnjo okvirjev. Pomoč je poiskal tudi pri drugih servisnih partnerjih, ki so mu pojasnili, da mora vse sporne zadeve reševati z avtohišo, kjer so napake nastale.

Lastnik zahteva odškodnino in odpravo pomanjkljivosti.

Vozilo brezhibno?

»Kupnino za vozilo sem poravnal v celoti pred prevzemom vozila. Zato želim, da se odpravijo napake in poškodbe, ki so nastale pri njihovem delu. Zahtevam, da mi za obdobje od 4. septembra 2024 izplačajo odškodnino zaradi nezmožnosti koriščenja nekaterih funkcij, ki so namenjene varnejši, ugodnejši in tudi kvalitetnejši vožnji. Vsekakor pa plačilo odškodnine ne izključuje odgovornosti za odpravo pomanjkljivosti in vzpostavitev brezhibnega delovanja vozila z vsemi sistemi in funkcijami,« pravi sogovornik, ki želi opozoriti tudi na domnevno zavajanje glede dodelitve nadomestnega vozila. »Rečeno mi je bilo, da mi nadomestno vozilo za čas popravila ne pripada, ga pa lahko dobim po plačilu, ki je po veljavnem ceniku avtohiše.« Ko jih je seznanil, da je v času garancijskega popravila vozila po zakonu upravičen do brezplačnega nadomestnega vozila, so mu odgovorili le, da morajo zadevo preveriti.

Vse očitke kupca vozila smo preverili pri uvozniku Porsche Slovenija, d. o. o., kjer nam je sodelavka za podporo strankam Sabina Naglič pojasnila, da je »reševanje reklamacijskih primerov prvotno v pristojnosti pooblaščenih servisnih partnerjev, ki se lahko prek uvoznika za pomoč pri reševanju primerov povežejo s proizvajalcem«. To smo tudi storili pri podjetju Ferdinand Posedi, ki je pooblaščeni prodajalec in serviser zlasti znamk Volkswagen, Škoda, Audi. Posluje že od leta 1971, ko ga je ustanovil Ferdinand Posedi, ki je julija lani umrl star 92 let. Na naše poizvedovanje so kratko odgovorili: »Vse reklamacije so bile obravnavane skladno z navodili in tehničnimi rešitvami proizvajalca vozil s pomočjo uvoznika Porsche Slovenija, d. o. o. Vozilo je skladno s stanjem tehnike in je brezhibno.« Če avtohiša ne bo zamenjala poškodovanih delov in ugotovila, kam je izginilo motorno olje, ter izplačala zahtevane odškodnine, bo kupec pravico iskal na sodišču.