V Murski Soboti vse odločeno, župan bo še naprej Damjan Anželj

Prebivalci Murske Sobote so odločili, kdo bo prihodnja štiri leta vodil njihovo občino. Za županski stolček v Murski Soboti se je potegovalo pet kandidatov, predvolilna spletna anketa pa je največ podpore pokazala aktualnemu županu Damjanu Anželju in njegovemu izzivalcu Andreju Mešiču.

Aktualni župan Damjan Anželj (SD) se poteguje za drugi mandat, izzivajo pa ga Andrej Mešič (SDS), Gorazd Kerec (Gibanje Svoboda), Jožek Špilak (Demokrati Anžeta Logarja) in Anton Štihec (NSi). Zadnji je Mursko Soboto že vodil med letoma 2004 in 2014.

Damjan Anželj FOTO: Www.murska-sobota.si

Andrej Mešič FOTO: Jože Pojbič Delo

V Murski Soboti je bila do 16. ure 36,41 odstotna volilna udeležba.

Po delnih neuradnih izidih je Anželj prejel 83,62 %, Mešič pa 7,76 %.

Anketa pokazala največ podpore Anželju in Mešiču

Predvolilna spletna anketa portala Sobotainfo, ki je potekala med 19. in 22. oktobrom, je največ podpore pokazala Damjanu Anželju, ki ga je izbralo 46,9 odstotka sodelujočih. Na drugem mestu je bil Andrej Mešič s 15 odstotki, sledili so Gorazd Kerec (9,9 odstotka), Anton Štihec (9,2 odstotka) in Jožek Špilak (6,9 odstotka).

V anketi so upoštevali 1154 glasov, vendar ne gre za reprezentativno javnomnenjsko raziskavo, temveč za spletno glasovanje bralcev.

Zanimivo je, da sta se Anželj in Mešič pomerila že na lokalnih volitvah leta 2022. Takrat je o županu odločal drugi krog, v katerem je Anželj zmagal s 64,57 odstotka glasov, Mešič pa jih je prejel 35,43 odstotka.

Če tudi tokrat nobeden od kandidatov v prvem krogu ne bo dobil večine veljavnih glasov, bodo volivci župana izbirali v drugem krogu, ki bo 29. novembra.