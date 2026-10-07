V nedeljo štirikrat na referendum: veste, o čem bomo odločali; kaj pomenita »za« in »proti«?

Slovenijo v nedeljo, 11. oktobra, čaka superreferendumski dan. Volivci bomo na voliščih dobili kar štiri referendumska vprašanja. Odločali bomo o parlamentarnih preiskavah, socialni pomoči v povezavi z družbeno koristnim delom, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in obveznem RTV-prispevku. Toda med glasovanji je pomembna razlika. Referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi je zakonodajni, zato lahko volivci neposredno odločijo o usodi že sprejetega zakona. Preostali trije so posvetovalni. Njihov rezultat za državni zbor ni pravno zavezujoč in sam po sebi naslednji dan ne spremeni nobenega zakona.

Parlamentarne preiskave: manj možnosti za ustavno presojo na začetku postopka

Volivci se bomo odločali, ali naj začne veljati maja sprejeta novela zakona o parlamentarni preiskavi ZPPre-B. Uradno referendumsko vprašanje se nanaša prav na uveljavitev tega zakona.

O čem pravzaprav govori zakon?

Parlamentarne preiskovalne komisije ustanavlja državni zbor za preiskovanje zadev javnega pomena in predvsem za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij.

Novela spreminja predvsem to, kdo in kdaj lahko nasprotuje parlamentarni preiskavi. Po zdajšnjih pravilih lahko že na začetku postopka ustavno presojo zahtevajo različni prizadeti, med njimi tudi preiskovanci in nekatere druge osebe ali institucije.

Po novem bi bilo teh možnosti manj. Preiskovanec praviloma ne bi več mogel že takoj ustaviti ali izpodbijati preiskave z zahtevo za ustavno presojo, ampak bi moral morebitne kršitve svojih pravic praviloma uveljavljati pozneje, po koncu dela komisije, v upravnem sporu. Posebno možnost za zgodnejšo ustavno presojo bi ohranila predvsem Sodni svet in generalni državni tožilec, kadar bi šlo za varovanje neodvisnosti sodstva oziroma tožilstva.

Novela ureja tudi, kdaj se mora član preiskovalne komisije izločiti zaradi konflikta interesov, ukinja možnost štirih zunanjih strokovnih svetovalcev in določa, da državni zbor ne more znova odpreti iste preiskave, če je o njej že sprejel končno poročilo.

Ustavno sodišče je septembra že spremenilo del zdajšnje ureditve. Sama vložitev zahteve za ustavno presojo ne pomeni več avtomatično, da se imenovanje preiskovalne komisije zadrži.

Podporniki tako pravijo, da novela preprečuje blokiranje preiskav, nasprotniki pa, da odpravlja pomembne varovalke pred politično zlorabo parlamentarnih komisij.

Kaj pomeni ZA?

Glas »za «pomeni podporo temu, da novela ZPPre-B začne veljati in da se pravila parlamentarnih preiskav spremenijo na opisani način.

Kaj pomeni PROTI?

Glas »proti« pomeni nasprotovanje uveljavitvi novele. Če bo zakon na referendumu zavrnjen po pravilih, ki veljajo za zakonodajni referendum, ZPPre-B ne bo začel veljati. Za zavrnitev ni dovolj samo več glasov proti kot za, ampak mora proti zakonu glasovati tudi najmanj petina vseh volilnih upravičencev.

Socialna pomoč v zameno za družbeno koristno delo

Vprašanje je, ali naj se denarna socialna pomoč za delovno sposobne ljudi, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela.

Predlagatelji poudarjajo, da naj ne bi šlo za kaznovanje ljudi v stiski, ampak za aktiviranje tistih, ki so sposobni delati. Po njihovem bi družbeno koristno delo pomagalo ohranjati delovne navade, krepiti sposobnosti in ljudi hitreje vračati na trg dela. V razpravi v državnem zboru so poudarjali tudi pravičnost do ljudi, ki delajo in s prispevki financirajo socialni sistem. Predstavniki oblasti so ob razpravi opozarjali tudi na visok delež dolgotrajno brezposelnih med prejemniki socialne pomoči.

Nasprotniki svarijo, da bi se takšna ureditev lahko spremenila v obliko prisilnega dela ali v izkoriščanje brezplačne delovne sile. Opozarjajo tudi na nevarnost, da bi ljudje, ki opravljajo družbeno koristno delo za socialno pomoč, lahko nadomeščali redna delovna mesta. Kritiki posebej izpostavljajo tudi vprašanje, kdo bi sploh določal, da je nekdo za delo sposoben. Po njihovem ni mogoče že po videzu ali zgolj na podlagi evidence brezposelnosti presoditi, ali ima oseba zdravstvene, psihične, družinske ali druge ovire. Prav tako ni jasno, kaj bi se zgodilo z nekom, ki bi delo odklonil, in ali bi lahko ostal brez pomoči.

Del stroke opozarja še na nevarnost poenostavljanja problema dolgotrajne brezposelnosti. Med prejemniki socialne pomoči niso le ljudje, ki »nočejo delati«, ampak tudi posamezniki z zelo različnimi in pogosto zapletenimi življenjskimi okoliščinami

Kaj bi to pomenilo?

Gre za idejo, da delovno sposobna oseba brez objektivnih ovir do denarne socialne pomoči ne bi bila upravičena zgolj na podlagi socialnega položaja, ampak bi bila pomoč povezana tudi z njenim aktivnim vključevanjem v družbeno koristno delo.

Referendumsko vprašanje pa samo ne določa, koliko ur bi moral posameznik delati, katera dela bi opravljal, kakšne bi bile izjeme ali kakšna bi bila posledica zavrnitve dela. Vse to bi moral državni zbor določiti šele z morebitnim zakonom.

Kaj pomeni ZA?

Glas »za« pomeni, da podpirate načelo, po katerem bi bila socialna pomoč za delovno sposobne upravičence brez objektivnih ovir povezana z opravljanjem družbeno koristnega dela.

Kaj pomeni PROTI?

Glas »proti« pomeni, da takšnemu pogojevanju socialne pomoči nasprotujete.

Ker gre za posvetovalni referendum, tudi večina glasov »za« ne bo avtomatično uvedla družbeno koristnega dela. Za dejansko spremembo sistema bi moral državni zbor sprejeti ustrezno zakonodajo.

Kdo lahko voli na lokalnih volitvah?

Volivci bomo vprašani, ali naj imajo pravico voliti na slovenskih lokalnih volitvah državljani Slovenije in drugih držav EU, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki niso slovenski državljani.

Državni zbor je namreč že sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah ZLV-M. Objavljena je bila 1. septembra 2026, veljati je začela naslednji dan, določba o odvzemu lokalne volilne pravice državljanom tretjih držav pa se prvič uporablja na prvih rednih lokalnih volitvah po njeni uveljavitvi. Ministrstvo za notranje zadeve je zato že septembra pojasnilo, da ti državljani ne bodo vključeni v volilne imenike za letošnje lokalne volitve, razen če bi bilo izvajanje zakona začasno zadržano.

Zagovorniki spremembe menijo, da bi morala biti volilna pravica tesneje povezana z državljanstvom. Nasprotniki opozarjajo, da lahko s tem volilno pravico izgubijo ljudje, ki v Sloveniji živijo že vrsto let, imajo tukaj stalno prebivališče, plačujejo davke, uporabljajo javne storitve in so neposredno vključeni v življenje občine, vendar nimajo slovenskega ali drugega državljanstva EU. Po njihovem bi morali imeti tudi ti prebivalci možnost soodločati o vprašanjih, ki neposredno vplivajo na njihovo vsakdanje življenje.

Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je že med sprejemanjem novele opozorila, da za takšno razlikovanje niso bili navedeni dovolj utemeljeni razlogi in da bi bila rešitev lahko ustavnopravno sporna. Zaradi novele je bila 1. oktobra na Ustavno sodišče vložena tudi pobuda za oceno ustavnosti. Pobudniki trdijo, da ureditev posega med drugim v načelo pravne države, osebno dostojanstvo in volilno pravico državljanov tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. O tem bo moralo odločiti Ustavno sodišče.

Kaj pomeni ZA?

Glas »za« pomeni podporo ureditvi, po kateri na lokalnih volitvah volijo slovenski državljani in državljani drugih članic EU, ne pa tudi državljani držav zunaj EU, ki nimajo slovenskega državljanstva.

Kaj pomeni PROTI?

Glas »proti «pomeni, da takšni omejitvi nasprotujete.

Ker je referendum posvetovalni, glas »proti« sam po sebi že sprejetega zakona ne razveljavi, tako kot ga glas »za« dodatno ne uveljavi. Izid bo predvsem politično sporočilo državnemu zboru.

Ali naj se ukine obvezni RTV-prispevek?

Vprašanje je kratko in neposredno: ali naj se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija.

Na referendumu ne odločamo o ukinitvi RTS Slovenija, temveč o obveznem načinu plačevanja prispevka, 14,02 evra na mesec, ali naj se ukine.

Zagovorniki pravijo, da bi morali imeti ljudje možnost sami odločiti, ali želijo storitve RTV Slovenija plačevati. Nasprotujejo temu, da je prispevek obvezen za gospodinjstva, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za plačilo, ne glede na to, koliko programe RTV dejansko spremljajo. Med argumenti za ukinitev se pojavljata tudi očitek, da je sedanji način financiranja zastarel, ter stališče, da bi bilo treba za javni servis poiskati drugačen model financiranja. Predlagatelji referenduma so ob vložitvi poudarili predvsem pravico državljanov, da se o takšnem vprašanju neposredno izrečejo.

Nasprotniki ukinitve opozarjajo predvsem na vprašanje, od kod bi RTV po ukinitvi prispevka dobil denar. Sam referendumski predlog ne določa alternativnega vira financiranja. Če bi prispevek ukinili, bi moral državni zbor nato urediti nov sistem financiranja javnega zavoda, zato opozarjajo, da volivci pravzaprav odločajo samo o tem, ali naj obvezni prispevek izgine, ne pa tudi o tem, kaj bi ga nadomestilo. Referendum torej ne ponuja izbire med dvema izdelanima modeloma financiranja.

Zagovorniki trenutnega obstoja javnega financiranja opozarjajo, da RTV opravlja naloge javnega servisa, med drugim informativne, izobraževalne, kulturne in druge programe, ter da bi negotov način financiranja lahko povečal odvisnost zavoda od državnega proračuna oziroma vsakokratne politike. Vlada je v preteklih razpravah o RTV poudarjala, da je sistemsko javno financiranje pomembno za avtonomijo javnega medija.

Kaj pomeni ZA?

Glas »za« pomeni, da podpirate ukinitev obveznega RTV-prispevka.

Toda prispevek zaradi rezultata referenduma ne bi prenehal obstajati že naslednji dan. Ker je referendum posvetovalni, bi moral državni zbor za dejansko ukinitev spremeniti zakon in urediti tudi vprašanje prihodnjega financiranja javnega zavoda.

Kaj pomeni PROTI?

Glas »proti« pomeni, da ne podpirate predloga za ukinitev obveznega plačevanja RTV-prispevka oziroma da na podlagi tega referendumskega vprašanja ne želite spremembe sedanjega sistema. Tudi morebitna večina glasov »proti« sama po sebi ne spreminja veljavne zakonodaje.

Se vam zdi prav, da o teh vprašanjih odločamo na referendumih? Se boste glasovanja udeležili in pri katerih referendumih boste glasovali »za« ter pri katerih »proti«​?