V nesreči umrla slovenska častnika: poslavljajo se od Andreja (39) in Edija (59)

Območno združenje slovenskih častnikov Domžale je sporočilo pretresljivo novico, da sta v tragični prometni nesreči umrla njuna člana Andrej Šori (39) in Edi Mikuž (59) Domov sta se vračala s smučanja na Golteh, ko jima je načrte prekrižala strašna prometna nesreča, o kateri smo poročali.

Huda nesreča se je zgodila na lokalni cesti Šmihel–Golte, zunaj naselja Radegunda v Savinjski dolini (občina Mozirje). Voznik je v ostrem levem ovinku izgubil nadzor nad avtomobilom, vozilo pa je brez sledi zaviranja zapeljalo naravnost z vozišča in zgrmelo v izjemno strm teren ter obstalo približno 500 metrov pod cesto. 39-letni voznik in njegov 59-letni sopotnik sta zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče.

Izjemno zahtevno delo so imeli tudi reševalci, a ponesrečenima žal ni bilo več pomoči. FOTO: GRS Celje

Andrej in Edi sta bila sodelavca v Slovenski vojski in sta živela v Domžalah. Območno združenje slovenskih častnikov je v objavi zapisalo, »da bosta Andrej Šori in Edi Mikuž ostala v trajnem spominu ter da se bodo od obeh dostojno poslovili«. Po navedbah združenja bo pogreb Andreja Šorija v ponedeljek, 9. februarja, ob 15. uri v Dobu, pogreb Edija Mikuža pa v torek, 10. februarja, ob 15. uri prav tako v Dobu.

V Juršincih so Andreja Šorija poznali kot dolgoletnega prijatelja, sovaščana in podpornega člana lokalnega športnega društva. Ko so objavili slovo, je postalo jasno, koliko ljudi se ga spominja – ne po velikih besedah, ampak po prisotnosti, pomoči in pripadnosti, ki jo je znal dati drugim.