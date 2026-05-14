V Novem mestu grdo napadli mestnega redarja! Z ostrimi besedami se je oglasil župan

Danes dopoldne je v Novem mestu prišlo do grobega napada na mestnega redarja med opravljanjem nalog ob obravnavi prometnega prekrška. Mestnega radarja so fizično napadli in poškropili s solzivcem, so zapisali v sporočilu za javnost novomeške občine. Ali je redarja napadla ena oseba ali več, na občini niso navedli.

Redar je bil poškodovan med postopkom, ki je potekal v skladu z veljavnimi pravili in predpisi, pri čemer sta sodelovala redarja Skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine. Po napadu so mestnega redarja prepeljali v Urgentni center Novo mesto, kjer je še vedno v obravnavi. V sporočilu za javnost so na Mestni občini Novo mesto jasno obsodili tovrstno nasilje in pozvali k takojšnjemu in odločnemu ukrepanju pristojnih organov.

»Napad na uradno osebo je napad na pravni red in varnost vseh občanov«

Župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni, je nemudoma stopil v stik s predstavniki Policijske uprave Novo mesto ter državnega tožilstva, ob tem pa poudaril pričakovanje, da bo primer obravnavan z vso resnostjo. »Napad na uradno osebo, ki opravlja svoje delo v javnem interesu, ni le napad na posameznika, temveč na pravni red in varnost vseh občanov. Pričakujem, da bosta policija in tožilstvo ukrepala odločno ter jasno pokazala, da za tovrstno nasilje v naši družbi ni prostora,« je ob tem dejal župan.

Poziv k doslednemu spoštovanju pravil in zakonov

Na Mestni občini Novo mesto ob tem poudarjajo, da je dolgoročna in uspešna integracija romske skupnosti mogoča le ob doslednem spoštovanju pravil, zakonov in družbenih norm, ki veljajo za vse. »Enaka pravila za vse so temelj pravične in varne družbe ter pogoj za sobivanje, ki temelji na spoštovanju, odgovornosti in medsebojnem zaupanju,« so še dodali.

Občina je tudi jasno izrazila podporo poškodovanemu redarju in vsem zaposlenim, ki vsakodnevno skrbijo za red in varnost v skupnosti. Poudarili so, da bodo nadaljevali z izvajanjem ukrepov, ki bodo zagotavljali varnost in zaščito tako zaposlenih kot prebivalcev.