V Novem mestu ostaja stari novi župan Gregor Macedoni, poglejte dogajanje v volilnem štabu (VIDEO)

Za županski stolček v dolenjski prestolnici Novem mestu se potegujejo štirje kandidati, v spletni napovedni igri pa sta največ glasov sodelujočih prejela aktualni župan Gregor Macedoni in njegov izzivalec Srečko Vovko.

V Novem mestu je bila do 16. ure 35,89 odstotna volilna udeležba.

Gregor Macedoni zmagal že v 1. krogu FOTO: Delo Ui

Po delnih neuradnih izidih DVK je Macedoni prejel 72 odstotkov glasov. Srečko Vovko pa je prejel 14,2 % glasov volilcev.

Gregor Macedoni. FOTO: Leon Vidic/delo

Srečko Vovko. FOTO: Press

Macedoni je za zdaj sicer še neuradne izide v izjavi za medije ocenil kot izjemen izid in priznanje za delo v zadnjih štirih letih. »Hkrati je izid zaveza in odgovornost za naslednja štiri leta,« je dejal. Novo mesto je po njegovih besedah v zadnjih letih spisalo izjemno razvojno zgodbo kot eno najbolj prodornih mest v Sloveniji.

»Verjamem, da to odraža tudi rezultat,« je dejal. Ena od prvih nalog, ki ga čaka v novem mandatu, bo po njegovih besedah nadaljevanje že začetih projektov. Med drugim nameravajo nadaljevati tudi z razvojem Univerze v Novem mestu, predvsem zagotavljanjem nastanitev za študente, »glavna okupacija pa bo, državo spominjati, da zahtevamo urejene prometnice in da želimo živeti varno,« je dejal.

S tem je novi stari novomeški župan spomnil na težave, ki so jih v zadnjih letih v občini imeli z reševanjem romskih vprašanj. Povedal je, da so glede reševanja teh vprašanj v zadnjih mesecih z državo vzpostavili dialog, zato upa, da se bodo stvari začele čim prej premikati naprej.

Aktualni župan Gregor Macedoni, ki Novo mesto vodi od leta 2014, se poteguje za četrti mandat. Kandidira s podporo Boštjana Groblerja in skupine volivcev. Izzivajo ga Srečko Vovko (SD in Prerod), Andrej Kastrevec (Gibanje Svoboda) in Jože Pirh (Piratska stranka Slovenije).

Spletne napovedi največ možnosti pripisale Macedoniju in Vovku

Portal Dolenjskainfo je 4. novembra objavil prve rezultate spletne napovedne igre, v kateri so bralci ugibali, kdo bo na lokalnih volitvah prejel največ glasov. Gregorju Macedoniju je zmago v prvem krogu napovedovalo 76 odstotkov sodelujočih, Srečku Vovku pa 12 odstotkov. Andreju Kastrevcu je največ glasov pripisovalo deset odstotkov, Jožetu Pirhu pa dva odstotka sodelujočih. Pomembno je poudariti, da ni šlo za reprezentativno javnomnenjsko raziskavo, temveč za spletne napovedi bralcev, ki ne kažejo dejanske volilne podpore.

Macedoni in Vovko sta se pomerila že na lokalnih volitvah leta 2022. Takrat je Macedoni zmagal v prvem krogu s 74,5 odstotka glasov, Vovko pa jih je prejel 25,5 odstotka.

Če danes nihče od kandidatov ne bo prejel več kot polovice veljavnih glasov, bo drugi krog županskih volitev 29. novembra.