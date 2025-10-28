  • Delo d.o.o.
SHOD, KI JE PRETRESEL DRŽAVO

Novo mesto vstalo po smrti Aleša Šutarja, zaradi incidenta posredovala policija (FOTO, VIDEO)

Na Glavnem trgu je množica, ki želi mir, varnost in predvsem odgovornost.
FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Protestniki zahtevajo pravico za Aca. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Množice na Glavnem trgu v Novem mestu spremljajo izredno sejo. FOTO: S. B.

Novo mesto, protestni shod 28.10.2025 FOTO: Crt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ogorčeni krajani. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

FOTO: Črt Piksi

Novo mesto, protestni shod 28.10.2025 FOTO: Crt Piksi

Novo mesto je polno letakov s podobo pokojnega Aca. FOTO: Tanja JakŠe Gazvoda

FOTO: Jure Makovec Afp
N. P.
 28. 10. 2025 | 21:52
 28. 10. 2025 | 22:58
14:53
V središču Novega mesta je bilo v torek močno napeto. Ljudje so prišli z vseh koncev Dolenjske in Slovenije, v rokah držali zastave, na terenu so bili policisti. Na Glavnem trgu se je zbrala množica, ki je želela mir, varnost in predvsem odgovornost. Na lokaciji je bila tudi naša novinarka, ki dogajanje spremlja v živo.

Ob 17. uri se je začela izredna seja občinskega sveta, na kateri je sodeloval premier dr. Robert Golob. Vse je močno zanimalo, kakšne »rigorozne ukrepe« so pripravili, da se nevzdržno stanje na Dolenjskem izboljša.

Premier Golob napovedal obsežen paket ukrepov na treh področjih

Varnostni ukrepi: večja pooblastila policiji za vstop v prostore in nadzor nevarnih območij, stalna prisotnost posebnih enot in boj proti orožju, drogam in nezakonitemu premoženju.

Kaznovalna politika: strožje kazni za ponavljalce kaznivih dejanj, zlasti pri nasilju v skupinah, in odprava možnosti, da bi sodniki popuščali iz strahu ali pritiska.

Socialni ukrepi: izvršbe na socialne pomoči za povratnike, ukinitev otroških dodatkov mladoletnicam ter pospešen zaseg premoženja neznanega izvora.

Za vas smo dogajanje v Novem mestu spremljali v živo.

21.06 S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so prejeli več klicev občanov, ki so poročali o streljanju na več lokacijah v naselju Žabjak. Na teren so nemudoma poslali več policijskih enot, ki zdaj zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine dogodka.

20.42 Na območju Novega mesta je bilo slišati rafalno streljanje, in sicer v dveh romskih naseljih – v Žabjaku in Šmihelu. Policisti so se takoj odzvali ter napotili patrulje na kraj dogodkov, so za medije potrdili na Policijski upravi Novo mesto. Informacijo o strelih je potrdil tudi župan Gregor Macedoni.

20.25  Na sicer mirnem protestnem shodu, ki sicer traja že več kot tri ure, sočasno namreč poteka tudi izredna občinska seja, se je zgodil incident, pri katerem je morala posredovati policija, piše Siol.net.

20.13 Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja zahtevajo od vlade, naj zagotovi dodatne kadre in sredstva za izvajanje najstrožjih preiskovalnih ukrepov na območju Novega mesta in širše regije. Pozivajo k odločnejšemu pregonu organiziranega kriminala ter zahtevajo, da pravosodje postopke vodi hitreje in brez zamud, da bodo storilci in povratniki kaznovani pravočasno.

20.07 Ob robu trga je prišlo do prerivanja, posredovala je policija. Incident se ni stopnjeval.

20.02 Trg se je počasi začel prazniti.

19.58 Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je opozoril, da se težav v družbi ne da rešiti zgolj z represijo. Po njegovih besedah gre v tem primeru za širši družbeni problem, pri katerem morata sodelovati tako država kot lokalna skupnost.

19.43 Odstopljena pravosodna ministrica Andreja Katič je priznala, da je pri obravnavi varnostnih težav zatajil celoten sistem. Poudarila je, da država že ima učinkovite zakone, vendar jih pristojni organi v praksi ne izvajajo: »Krivi smo mi, ker ne stopimo takoj skupaj.«

19.37 Luka Mesec ni bil deležen nič kaj lepšega sprejema od Goloba. Poudaril je, da se to, kar se je zgodilo v Novem mestu, ne sme nikoli več ponoviti. Povedal je, da razume jezo in strah prebivalcev, saj je politika predolgo zamižala pred težavami – od izpadanja otrok iz šole do brezposelnosti in naraščajočega kriminala v romskih skupnostih. Zavračal je očitke, da je sam del takšne politike, in dejal, da je v okviru svojih pristojnosti skušal narediti vse, da bi vlada težave začela reševati sistemsko.

19.35 Minister Boštjan Poklukar, ki je po tragediji v Novem mestu odstopil, je dejal, da bi bilo smrt Aleša Šutarja nemogoče preprečiti. Dodal je, da je prav zato prevzel odgovornost za dogodke, ki so pretresli državo.

19.19 Prišel je čas za govor premierja Goloba. Zunaj odmevajo glasni žvižgi, komaj se sliši govor. Premier je najprej izrekel iskreno sožalje družini Aleša Šutarja, posebej njegovi soprogi in otrokom, ter poudaril, da je bil pokojni »človek sožitja in razumevanja, ne jeze in maščevanja«. Dejal je: »Zdaj je res dovolj. Dovolj je nasilja v celi Sloveniji. Naša zakonodaja in državni aparat temu nista kos.«

19.00 Seja traja že dve uri, za župani spregovorili občinski svetniki. Sledijo predstavniki vlade.

18.44 STA je zbral nekaj izjav udeležencev: Manca iz Novega mesta se je shoda udeležila, ker se ji zdi prav podpreti prizadevanja za varnejšo državo. »Čas bi že bil, da država prisluhne, saj smo padli dovolj nizko, če jo mora k temu prisiliti smrt,« je dejala. Maša iz Novega mesta pa meni, da je treba izpostaviti problematiko, ki jo vlada že dolgo ignorira. »Trenutno namreč ne dela nič, da bi rešila problematiko, kljub temu, da so jo župani na to opozarjali,« je ocenila.  »Koliko ljudi mora umreti, da nas bodo poslušali. Vsi imamo pravico živeti, ne samo nekateri,« je dejala. Franc iz Trebnjega se je shoda udeležil, da podpre občane Novega mesta. Tudi v Trebnjem imajo namreč težave z Romi. 

18.35 Množica na trgu še vztraja, prižgali so bakle.

18.23 Glavni trg v Novem mestu je nabito poln, po nekaterih ocenah naj bi se zbralo okoli 10.000 ljudi. Ozračje je dokaj mirno, incidentov za zdaj ni, poroča STA.

18.19 Mestna občina Novo mesto je na Facebooku sporočila, da želijo od državnih predstavnikov, prisotnih na seji, zahtevati nujne spremembe in konkretne ukrepe. Obenem se je zahvalila vsem, ki s svojo prisotnostjo podpirajo prizadevanja lokalnih skupnosti ter sporočajo državi, da je »dovolj«.

18.11 Mnogi udeleženci so oblečeni v črno, nosijo majice in kape z napisi Pravica za Acota, ter #VsismolahkoAco. S transparenti sporočajo, da njegova smrt ne sme biti zaman in še: Če te to ne razjezi, nisi dovolj pozoren ter Dovolj je bilo!

18.02 Na vhodih na Glavni trg prijatelji umrlega zbirajo prostovoljne prispevke za njegovo družino.

17.57 Predstavnikov vlade množica ni bila vesela, saj so jih pozdravili z žvižganjem 

17.55 Nekdanji predsednik Milan Kučan je ob 35-letnici romskega društva Romani Union v Murski Soboti poudaril, da mora Slovenija po tragičnih dogodkih stopiti skupaj. Podprl je ukrepe in stališča vlade ter novomeških oblasti, a opozoril, da samo obsodbe in hitri ukrepi ne bodo prinesli rešitve. Po njegovih besedah je zdaj nujen resen razmislek o dolgoročnih korakih in sožitju v družbi.

17.51 Macedoni je besedo predal najprej predstavnikom mestnih občin, šele ko bodo ti povedali svoje, bodo na vrsto prišli predstavniki vlade, je dejal novomeški župan. Govor Sama Pogorelca, župana Ribnice, je spremljal bučen aplavz. Županja Občine Metlika Martina Legan Jenžekovič je med drugim dejala: »Tragedija, ki smo ji bili priča, je razgalila bolečo resnico: v naši državi enakosti pred zakonom ni.«

17.35 Prvi govor je imel na seji novomeški župan Gregor Macedoni, ki je dejal, da je smrt Aleša Šutarja posledica dolgoletnega neukrepanja države in propadajočega pravosodnega sistema, ki po da ščiti storilce namesto žrtev. Opozoril je na kritične razmere v romskih skupnostih – nizko izobrazbo, brezposelnost, celo nosečnosti osnovnošolk – ter na neučinkovitost tožilstva in sodstva, kjer storilci kljub ponavljanju kaznivih dejanj ostajajo na prostosti. Spomnil je, da so župani že pred tremi leti predlagali zakonodajne spremembe, a jih država ni upoštevala, in pozval k takojšnjemu ukrepanju, da bo jugovzhod Slovenije znova varen.

17.33 Robert Golob je, kot smo že pisali, napovedal radikalne varnostne ukrepe, po neuradnih informacijah 24ur po vzoru italijanskega boja proti mafiji. Predlogi naj bi policiji omogočili vstop v stanovanja brez sodne odredbe v primerih resne ogroženosti, preglede oseb, vozil in prostorov, uporabo avdio- in videonadzora ter izvedbo obsežnih varnostnih akcij z zaporami cest in nadzori na ogroženih območjih. Hkrati naj bi se v zakonih zaostrile kazni za napade na uradne osebe in za upiranje policiji, zvišale pa bi se tudi globe za nedostojno vedenje in prekrške, storjene v skupini.

17.31 Župan Ribnice Pogorelc: »Zahtevamo interventne zakone za območja, kjer je kriminal sistemski problem.«

17.21 Trg v središču mesta je preplavila množica z zastavami in napisi – prostora ni več niti za korak. V Novem mestu je premier Golob skupaj s štirimi ministri, na izredni seji pa sodeluje še 25 županov občin iz jugovzhodne Slovenije.

17.20 Na trgu se je razlegel glasen aplavz, ko so iz občine opozorili, da se razmere z romsko problematiko iz dneva v dan slabšajo.

17.14 Novomeški župan Macedoni: »Pristojne službe morajo opraviti svoje delo in se nehati skrivati za postopki. «

17.06 Tudi uradno se je začel protest. Množica vzklika: »Aco, Aco, Aco ...«

16.59 Začela se je izredna seja, udeleženci jo lahko spremljajo na velikem platnu na trgu. Naši bralci jo v živo lahko spremljate v našem članku.

image_alt
Župan Mecodoni po minuti molka za pokojnim Acom: »Ohranili ga bomo v trajnem spominu«

16.57 Protestniki s transparenti sprašujejo policijo »Kje ste bili?« in izražajo solidarnost umrlemu očetu.

16.55 V ponedeljek zjutraj bo v državnem zboru zasedal tudi Knovs (Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb), ki bo razpravljal o domnevni vpletenosti Romov v mednarodne kriminalne združbe.

16.45 Na glavnem trgu je že nepregledna množica. Pred začetkom seje so udeleženi namenili minuta molka umrlemu Šutarju.

16.39 Na vseh ulicah, ki vodijo na Glavni trg, so prisotni policisti. Varnost je močno poostrena.

16.35 Policisti bodo zaradi napetih razmer v Novo mesto prerazporejeni iz drugih delov Slovenije, s čimer želi vlada okrepiti varnost. A Policijski sindikat Slovenije, ki ga vodi Rok Cvetko, in Sindikat policistov Slovenije, na čelu katerega je Igor Toplak, opozarjata, da bo takšna prerazporeditev oslabila varnost drugod po državi, saj bodo območja, od koder bodo policisti odvzeti, ostala podhranjena.

Ob tem svarijo pred še večjo obremenitvijo, nadurami in izčrpanostjo policistov, kar bi lahko vodilo v napake in odhode iz službe. Vlada vztraja, da bo varnost kljub okrepitvam v Novem mestu ostala nespremenjena, obenem pa je za pomoč vpoklicala pomožne policiste do konca leta 2025.

16.30 Ljudje se že zbirajo na prizorišču protesta.

16.12 Ljudje so se na Glavnem trgu začeli zbirati že kakšno uro pred izredno sejo.

Tragedija, ki je pretresla državo

Petkov večer na novomeškem Novem trgu, kjer je bilo napovedano praznovanje noči čarovnic, se je spremenil v nočno moro. Pred lokalom Lokal Patriot je življenje izgubil 48-letni gostilničar in priljubljeni Novomeščan Aleš Šutar – Aco, ki je tja prišel po sina. Ta ga je poklical, ker so ga, po lastnih besedah, nadlegovali mladi Romi, ki naj bi pred tem v lokalu celo preprodajali drogo.

Ko je Aco skušal zaščititi sina, se je nanj spravila skupina nasilnežev. Usoden je bil en sam udarec – udarec, ki je Šutarju zlomil vratno vretence in povzročil notranje krvavitve. Reševalci so ga oživljali večkrat, a zaman. V soboto popoldne je umrl.

Njegova smrt je sprožila val ogorčenja in žalosti po vsej Sloveniji. Na družbenih omrežjih se vrstijo ganljivi zapisi, tisoči so prižgali sveče. »Aco je bil dobrosrčen človek, vedno nasmejan, vedno pripravljen pomagati,« pravijo domačini.

Vihar odzivov – od politike do javnosti

Tragedija ni pretresla le Dolenjske, temveč celotno Slovenijo. Premier Robert Golob je že včeraj napovedal zaostrovanje zakonodaje in več pooblastil institucijam. »Do tega ne bi smelo priti,« je dejal po izrednem sestanku vlade in potrdil, da sta odstopila notranji minister Boštjan Poklukar in pravosodna ministrica Andreja Katič, oba z besedami, da prevzemata odgovornost.

Tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila jasna: »Vlada mora skupaj z lokalno skupnostjo čim prej zagotoviti varnost ljudi.« Ob tem je zahtevala sklic izredne seje državnega zbora.

Iz opozicije pa so udarili še ostreje. V SDS so zapisali: »Država ne zagotavlja varnosti državljanov!« in vlado obtožili neukrepanja. Z ogorčenimi besedami so se odzvali tudi Branko Grims, Zvone Černač in Zmago Jelinčič, ki zahtevajo red in spoštovanje zakonov za vse.

Novomeški župan Gregor Macedoni je v ganljivem zapisu dejal: »Dragi Aco, ni besed. Je pa spomin na toplega in prijaznega someščana, ki je zaznamoval utrip mesta.«

Norčevanje in nove grožnje s strani Romov

Po tragediji, ki je močno šokirala, bi mnogi pričakovali vsaj kanček spoštovanja in tišine. A namesto tega so se po družbenih omrežjih pojavili šokantni prizori norčevanja. Nekateri Romi so posneli posmehljive videe, v katerih se norčujejo iz smrti Aleša Šutarja in iz protestnikov, ki se danes zbirajo v središču mesta. V enem od posnetkov se sliši, kako pravijo, da je pesem »posvečena protestnikom v Novem mestu, ki stojijo na dežju«, drugi pa dodaja žaljive pripombe, da »nimajo poguma priti v naše naselje«.

Na družbenih omrežjih so se pojavili tudi grozilni zapisi, v katerih posamezniki omenjajo orožje in se hvalijo, da bodo »oboroženi prišli na shod«. Takšno obnašanje je dodatno razjezilo javnost in poglobilo občutek strahu med prebivalci, ki od države pričakujejo jasen odziv in zaščito.

image_alt
V središču Novega mesta vre! Na kraju tragedije znova napad (FOTO)

image_alt
Znano, kdaj bo pogreb Aleša iz Novega mesta, ki je umrl nasilne smrti

image_alt
Skrb vzbujajoče! Romi se norčujejo iz umora Aleša (VIDEO)

image_alt
Romi grozijo, da bodo oboroženi prekinili protestni shod v Novem mestu? (FOTO)

Novo mestoRobert GolobpolitikaprotestivladaRomiromsko nasiljenasiljeAleš Šutar
