V Novi Gorici še vse odprto, bo aktualni župan dobil še en mandat?

Novogoričani so odločali, kdo bo prihodnja štiri leta vodil njihovo občino. Za županski stolček se je potegovalo pet kandidatov, predvolilna anketa pa je največ podpore pokazala aktualnemu županu Samu Turelu in njegovi izzivalki Damjani Pavlica.

V Novi Gorici je bila do 16. ure 29,92 odstotna volilna udeležba.

Po delnih neuradnih izidih DVK pa ima Samo Turel 40,87 % glasov, Bogdan Česnik pa 30,29 %.

Aktualni župan Samo Turel (Gibanje Svoboda) se poteguje za drugi mandat, izzivajo pa ga Damjana Pavlica (skupna kandidatka SDS, NSi, Demokratov in Zveze za Primorsko), Matevž Vidmar (SD), Marko Rusjan (Levica s podporo liste Goriška.si) in neodvisni kandidat Bogdan Česnik (lista Nov zagon za Novo Gorico).

Anketa največ podpore pokazala Turelu in Pavlici

Predvolilna raziskava Ninamedie, ki so jo za Primorske novice izvedli med 4. in 6. novembrom, je največ podpore pokazala Samu Turelu, ki bi ga volilo 33,8 odstotka vprašanih. Na drugem mestu je bila Damjana Pavlica s 17,6 odstotka. Sledili so Bogdan Česnik z 11,3 odstotka, Matevž Vidmar z 11,1 odstotka in Marko Rusjan s 7,9 odstotka podpore.

Skoraj petina anketiranih še ni imela izbranega kandidata oziroma ne bi volila nikogar.

Raziskava je preverjala tudi morebitni drugi krog med Turelom in Pavlico. V takšnem dvoboju je Turela podprlo 49,3 odstotka vprašanih, Pavlico pa 25,1 odstotka.

Če danes nobeden od kandidatov ne bo prejel več kot polovice veljavnih glasov, bodo Novogoričani župana izbirali še v drugem krogu, 29. novembra.