Primopredaja poslov: bivši in novi ministri nasmejani (FOTO)

Nova vlada Janeza Janše je komaj začela delo, a prvi dan je že pokazal, da bo tempo silovit. Na ustanovni seji so padla prva imenovanja, ministri so prevzeli posle, na družbenih omrežjih pa so se zvrstile zahvale, nasmehi in odločne napovedi. V ospredju sta gotovo predsednika strank Demokrati in NSi Anže Logar in Jernej Vrtovec, ki sta poleg Boruta Rončevića prva pred javnost stopila z zahvalami in obljubami.

Vlada je na ustanovni seji imenovala več ključnih ljudi. Več o tem smo pisali včeraj in lahko preberete v spodnjem članku.

Nasmejani Logar prevzel posle, Mesec predal zapisnik

Anže Logar je na instagramu objavil fotografije s primopredaje. Na njih se široko smeji, rokuje s predhodniki in sporoča, da se začenja novo poglavje. Zahvalil se je Matjažu Hanu za opravljeno primopredajo in napovedal, da slovensko gospodarstvo potrebuje novo smer. Obljubil je višjo gospodarsko rast, več investicij in nižje prispevke za samostojne podjetnike. »Gospodarstvo ima mojo zavezo,« je sporočil in dodal, da bo Slovenija uspešna le, če bo uspešno njeno gospodarstvo.

Posebej je izpostavil tudi šport. Za državno sekretarko za področje športa je imenoval nekdanjo alpsko smučarko Katjo Koren. Logar je objavil tudi fotografijo z Luko Mescem in se mu zahvalil za primopredajni zapisnik. Ob tem je poudaril, da je svojo politično pot gradil na spoštovanju do vseh.

Vrtovec resen: »Zdaj se začenja resno delo«

Če je bil Logar na fotografijah sproščen in nasmejan, je Jernej Vrtovec nastopil precej bolj resno. Zapisal je, da je prisegel kot minister 16. slovenske vlade, in poudaril, da je bil politični obrat dosežen. A evforije pri njem ni bilo videti. Njegovo sporočilo je jasno: čas slavja je kratek, zdaj prihaja delo.

Med prvimi ukrepi je napovedal nočno delo na problematičnem avtocestnem odseku pri Postojni. Po njegovih besedah želi pospešiti dela tudi drugod, da bi Slovenija čim prej dobila bolj pretočen promet. Zahvalil se je volivcem, družini, sodelavcem in posebej ekipi za odnose z javnostmi. Kot nekdanji PR-ovec, je zapisal, dobro ve, kaj pomeni naporno obdobje okoli volitev.

Rončević se zahvalil tudi tistim, ki ga niso podprli

Borut Rončević se je po podpori odbora za izobraževanje, znanost in mladino zahvalil članom odbora. Ne le tistim, ki so ga podprli, temveč tudi tistim, ki mu podpore niso namenili. Poudaril je, da bo vprašanja in pomisleke upošteval pri nadaljnjem delu. S tem je že na začetku skušal pokazati, da želi poslušati tudi kritike.

Podobno sporočilo so v javnost poslali tudi drugi člani nove ministrske ekipe. Monika Kirbiš Rojs je ob prevzemu poslov na novoustanovljenem ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj poudarila pomen enakomernega razvoja vseh slovenskih regij ter napovedala učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in priprave na novo finančno obdobje EU po letu 2028.

Na ministrstvu za obrambo je posle od Boruta Sajovica prevzel Valentin Hajdinjak, ki je izpostavil odgovorno in strokovno delo za varnost države.

Mirna in spoštljiva je bila tudi primopredaja na pravosodnem ministrstvu, kjer je Mihael Zupančič prevzel vodenje resorja od Andreje Kokalj ter se ji zahvalil za opravljeno delo.

Nekoliko prej pa je pozornost pritegnil še Franci Matoz, ki je še pred potrditvijo za ministra zapisal, da odločitev za odhod iz dobro plačanega poklica ni bila lahka, vendar jo je sprejel z željo, da bi po svojih najboljših močeh prispeval k uspešnemu vodenju ministrstva in naredil nekaj dobrega za Slovenijo.

Nova vlada je tako prvi dan začela z nasmehi, stiski rok in ostrimi kadrovskimi rezi. Besede so velike, obljube odločne. Zdaj pa prihaja najpomembnejši del: izpolnitev napovedanega.