V novo leto z morsko mrzlico

V Portorožu se je 1. januarja odvijal že 20. novoletni skok v morje. Dobro organiziran dogodek je v dveh desetletjih iz prvega eksperimenta peščice pogumnih na Bernardinu za mnoge prerasel v pravo primorsko in tudi slovensko tradicijo. Na naši največji plaži se je po podatkih prireditelja Športnega društva Slovenc, ki dogodek organizira v sodelovanju s Športnim društvom Portorož, zbralo 325 prijavljenih udeležencev, gotovo pa je bil med njimi še kakšen, ki se je registraciji izognil.

Če zmoreš v morje prvega januarja, te leto težko preseneti.

Med njimi so bili tako tisti, ki so se v mrzlo morje podali prvič, kot stari znanci prireditve, ki pravijo, da se novo leto brez morske mrzlice preprosto ne more začeti in da brez nje ni pravo. Med njimi so bili tako najmlajši pogumneži kot tudi najstarejši udeleženci, ki dokazujejo, da leta niso ovira – vsaj dokler so mišice ogrete in volja na mestu. Po podatkih vodje prireditve Nina Cokana je imel najmlajši kopalec 7 let, najstarejši pa 75. Temperatura morja je bila 13,2, zunanja pa med 7 in 8 stopinjami Celzija, kar je bilo nekoliko nižje kot lani, ko je termometer pokazal krepko čez deset stopinj.

Pogumen skok v morje, reko ali jezero danes ni več redkost. FOTOGRAFIJE: Športno društvo Slovenc

Organizatorji sila živahnega dogajanja poudarjajo, da novoletni skok v morje ni tekmovanje, ampak druženje in simboličen začetek leta. Po njihovih besedah gre predvsem za sporočilo, da novo leto začnemo pogumno, povezano in z nasmehom – tudi če nas ob tem pošteno zazebe. Dogodek vsako leto pritegne več zanimanja, a ostaja zvest svojemu bistvu: preprostemu veselju, ki ga ustvari skupni skok v nekaj, kar je sprva videti povsem noro. In res – ko enkrat stojiš na robu pomola v kopalkah, medtem ko se mimo sprehajajo zaviti opazovalci s toplimi kapami in šali, postane jasno, da je največja ovira pravzaprav glava. Ni manjkalo smeha, glasnih vzklikov in tiste značilne kombinacije bolečine in navdušenja, ki jo razumejo le tisti, ki so začetek novega leta kdaj pozdravili iz morja. Ko se je morje v Portorožu umirilo in so se udeleženci zavili v brisače, oblekli in greli s čajem ter še čim, je bilo jasno eno: leto se je v Portorožu začelo z odločnim skokom. Morda ne bo vsak dan tako hladen, a spomin na prvi pogum leta bo ostal. In kot pravijo redni udeleženci – če zmoreš v morje prvega januarja, te leto težko preseneti.