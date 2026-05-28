V okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja vabljeni v Bohinjko

V okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja vas danes ob 19. uri vabijo v Bohinjko – Center Triglavskega narodnega parka Bohinj na zanimiv, praznično in botanično obarvan dogodek. Najprej boste lahko prisluhnili predavanju Špele Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije: Juliana – botanični biser v osrčju Julijskih Alp. Ob 100-letnici Juliane bo v Bohinjki postavljena in predstavljena tudi jubilejna vitrina Prirodoslovnega muzeja. Po predavanju bodo na zelenici pred centrom odprli razstavo Semena za življenje.

Mineva sto let, odkar je tržaški posestnik Albert Bois de Chesne leta 1926 v dolini Trente ustanovil Alpski botanični vrt Juliana. Predavanje bo osvetlilo razloge za nastanek prvih alpskih botaničnih vrtov, predstavilo drobce iz bogate zgodovine Juliane ter njeno vlogo danes, ko je del Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Osrednji del predavanja bodo predstavljale fotografije rastlin z vrta in njihove zanimive zgodbe – od zdravilnih in uporabnih vrst do tistih, ki nastopajo v antičnih pripovedkah, ter od redkih in ogroženih alpskih rastlin do pravih lepotic kraških suhih travnikov. Po koncu predavanja vas bo po razstavi Semena za življenje popeljal Blaž Blažič, varstveni ornitolog Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, pobudnik in idejni snovalec projekta.