V opoziciji pričakujejo, da bo premier Golob držal besedo in odstopil, Janša pa: »Da vidimo sedaj junaka«

V opoziciji pričakujejo, da se bo premier Robert Golob držal predvolilne obljube, da bo odstopil, če bo KPK ugotovila, da je kršil integriteto. Tako so se odzvali na osnutka ugotovitev KPK v zadevah Karigador in Bobnar. V Svobodi menijo, da želijo biti nekatere institucije nad zakoni. V SD in Levici so bili s komentarji bolj previdni.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč danes izdala osnutek ugotovitev v zadevi Karigador, so potrdili za STA. Kot je za STA povedal odvetnik Stojan Zdolšek, komisija premierju Robertu Golobu očita, da se je »znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov«.

Menijo, da se je Golob v tem znašel z glasovanjem za imenovanje Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot je takrat poročal POP TV, je Golob s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča.

V Levici menijo, da morajo organi opraviti svoje delo v okviru nalog in pooblastil, ki jih imajo. Pričakujejo, da bo predsednik vlade pojasnil zadeve v odzivu KPK. »V primeru pravnomočnosti pa, kot vedno, poudarjamo, da mora vsak funkcionar sprejeti odgovornost,« so zapisali za STA.

»Potrjuje se pravilo, da nobeno kosilo ni zastonj,« pa je glede zadeve Karigador dejala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. Ta »prijateljska naveza« je bila po njeni oceni kratkega veka in uporabljena za to, da je nekdo pridobil vpliv.

Po informacijah portala N1 je KPK sprejela tudi drugi osnutek ugotovitev v zadevi Bobnar. Odvetnik Zdolšek je povedal, da ga še ni prejel. Gre za postopek, ki ga komisija zoper Goloba vodi zaradi očitkov nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenih pritiskih na policijo.

V SDS zadeve niso želeli komentirati

»Sama sem bila ves čas prepričana in vsak dan vladanja Roberta Goloba vse bolj, da se je dejansko spozabil in posegel tja, kamor ne bi smel, torej v kadrovanje v policiji,« je dejala Čadonič Špelič. Meni, da je zelo nevarno, če tak način delovanja najvišjega politika ne bo ostal kaznovan.

Glede na Golobovo izjavo pred preteklimi volitvami, da bi kot premier odstopil, če bi KPK pri njem ugotovil kršenje integritete, pa bomo po besedah Čadonič Špelič »zdaj videli, koliko je mož beseda«.

V SDS zadeve niso želeli komentirati. Je pa predsednik SDS Janez Janša na X delil posnetek zgoraj omenjene Golobove predvolilne zaveze in pripisal: »Da vidimo sedaj junaka.«

Da te vrednote v Svobodi še vedno zagovarjajo, je za POP TV dejal minister za obrambo Borut Sajovic. »Se je pa treba vprašati, pa razmisliti, kdaj so pa te vrednote ali pa delo neodvisnih inštitucij tudi zlorabljene v kakšen drug namen,« je dejal in dodal, da »želijo biti nekatere institucije nad zakoni«.

Predsednik SD Matjaž Han pa je za POP TV dejal, da mora pravna država funkcionirati in da je treba spoštovati pravne norme, »je pa od vsakega politika odvisno, kako ravna v takem primeru«.