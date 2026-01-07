Temperatura v osnovni šoli padla na 14 stopinj, a pouk ni odpadel: hitro so se organizirali

V osnovni šoli v Komnu so ostali brez ogrevanja, saj se je pokvarilo centralno ogrevanje, je povedal poveljnik Regijskega štaba civilne zaščite (CZ) za Notranjsko Sandi Curk. Težavo s pomočjo republiške uprave CZ ter regijskega in občinskega štaba CZ že rešujejo, saj bo popravilo trajalo več časa. Tako je na poti v Komen že večje število drugih grelnih teles, da bo pouk lahko potekal nemoteno, je še povedal Curk. »Problem je v tem, da trenutno deluje samo neko pomožno ogrevanje, ker je prišlo do izpada glavnega načina ogrevanja. Zato so ob nizkih zunanjih temperaturah in močni burji pogoji za učenje oziroma pouk neustrezni, saj so v nekaterih učilnicah namerili le 14 stopinj Celzija,« je za STA povedal župan Občine Komen Erik Modic.

Težave z ogrevanjem je imela osnovna šola že prej, zato so že konec lanskega leta naročili rezervne dele, vendar bodo ti prispeli iz tujine šele v tem mesecu, je še povedal Modic. Zato pa je pomoč CZ za zagotavljanje nemotenega delovanja osnovne šole v Komnu dobrodošla. Zaradi vremena, ki je v torek največ težav povzročalo prav na območju Notranjske, pa po Curkovih besedah ni bilo večjih težav. Največje težave so imeli zaradi burje, ki je prenašala sneg in ustvarjala zamete. »Vendar smo s prebivalci in koncesionarji, tudi z nekoliko zamude, poskrbeli za prevoznost cest,« je še dejal.

Zaradi vremena je bilo v torek nekaj težav tudi na Severnoprimorskem, saj v Vipavski dolini prebivalci niso navajeni na sneg. Poveljnik Regijskega štaba CZ za Severnoprimorsko Samo Kosmač je povedal, da sicer večjih težav in dogodkov niso zabeležili.