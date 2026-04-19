V packah in kapljicah prepoznal umetnine, ki jih bodo prodajali na dražbi: izkupiček bo namenjen prenovi učilnice

Včasih so kapljice in packe, ki nastanejo med barvanjem lesenih izdelkov, kapljice in packe, oko umetnika pa v njih zlahka vidi nekaj več. Laszlo Herman je v packah, kapljicah in brizgih barv videl skoraj umetnine, z likovno žilico in izurjeno roko z nekaj potezami spremenil v prava slikarska dela.

Zlati križ

Herman je znan v Sloveniji in priznan na Madžarskem. Njegova dela visijo v uglednih galerijah in so del številnih zasebnih zbirk. Leta 2019 je za svoje delo prejel zlati križ, najvišje madžarsko priznanje na področju kulture, njegovi vitraži krasijo številne madžarske cerkve, pa tudi v šoli se lahko pohvalijo z nekaj njegovimi poslikavami. Velik vpliv nanj je imela fotografska umetnost, potem pa ga je bolj začelo zanimati slikarstvo, nam je povedal in še, da je več kot četrt stoletja preživel na osnovni šoli sredi Ljubljane, se konec lanskega šolskega leta upokojil in se, tako kot v mladih letih, še preden ga je čisto vase posrkalo poučevanje, posvetil slikarstvu. Umetnost je način življenja, pravi, po študiju se je hotel posvetiti samo likovnemu ustvarjanju, a je kmalu spoznal, da bo s slikarstvom težko preživel. In je postal učitelj.

Nina Hvala Klančič želi dotrajane mize nadomestiti z novimi.

A pojdimo nazaj k ledinskim umetninam. V dvanajstih letih je več kot 1200 otrok, ki so znanje nabirali na ljubljanski Osnovni šoli Ledina – ta letos praznuje častitljivih 170 let –, ustvarjalo pri predmetu tehnika in tehnologija, rezali so, brusili, lepili in barvali lesene izdelke, pri barvanju pa jim je barva kapljala na kartone, ki so bili kot zaščita položeni na mize, nanje so odlagali čopiče, jih vanje obrisali, če je bilo na njih preveč barve. V vseh letih se je nabralo precej kapljic in pack, ki so zdaj postale čudovit okras.

Nina Hvala Klančič, ki še vedno, predano kot prej, uči tehniko in tehnologijo, in Herman sta pomislila in hitro je nastala ideja o dražbi. Mize v tehnični učilnici, kjer so luč sveta ugledale ledinske slike, so dotrajane, Hvala Klančičeva jih želi nadomestiti z novimi ter učilnico opremiti tudi z novimi stoli. Skupna cena miz in stolov znaša 3140 evrov. Ves morebitni preostanek sredstev bo namenjen devetošolcem za organizacijo in izpeljavo valete.

Slikarsko oko Lászla Hermana je v packah videlo nekaj več.

Če bi radi imeli doma ali v službi prav posebno sliko, se 23. aprila podvizajte v OŠ Ledina na Komenskega ulici 19. Slike bodo na ogled v avli šole, dražbo, ki bo ob 18. uri, bo vodil Ciril Horjak, nagrajenec Prešernovega sklada in prijatelj obeh učiteljev ter Osnovne šole Ledina. Slike, akril na kartonu, so uokvirjene in opremljene z obešali. Vsaka ima na hrbtni strani certifikat o nastanku, opis dela ter podpisa obeh mentorjev. Na okvirju je pritrjen naslov dela: Noč, Dan, Jesen, Zima, Pomlad in Poletje. Na dražbi boste potešili svojo žejo po kulturi, obenem pa prispevali za dober namen – in morda domov odnesli tudi izjemno likovno delo.