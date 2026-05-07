V petek na slovenskih cestah vojaška vozila! Gneča v dopoldanskih urah

V petek bo predvidoma med 7. in 10. uro iz smeri Maribora in Novega mesta proti Postojni občasno povečan promet vojaških vozil zaradi začetka usposabljanja na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, so sporočili z ministrstva za obrambo. Premik vozil Slovenske vojske iz Postojne nazaj v matične enote je načrtovan za 14. in 15. maj, so še sporočili z obrambnega ministrstva.