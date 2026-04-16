  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MESTNI MUZEJ LJUBLJANA

V petek spomladanska izmenjevalnica oblačil

Moda se nenehno spreminja, a to ne pomeni, da morajo oblačila, ki jih ne nosimo več, pristati v smeteh.
Izmenjevalnica bo ta petek v Mestnem muzeju Ljubljana. FOTO: Blaž Gutman/mgml
P. H.
 16. 4. 2026 | 16:42
1:45
A+A-

Mestni muzej Ljubljana bo ta petek od 15. do 18. ure pripravil spomladansko izmenjevalnico oblačil in modnih dodatkov, ki bo v muzejskem atriju. Dogodek ponuja priložnost za trajnostno osvežitev garderobe ter spodbuja odgovorno ravnanje z oblačili. K udeležbi vabijo odrasle, družine, študente in starejše. »Moda se nenehno spreminja, a to ne pomeni, da morajo oblačila, ki jih ne nosimo več, pristati v smeteh,« so zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana. »Morda bodo nekomu drugemu ravno pravšnja. Poiščite kaj novega zase in omogočite starim oblačilom, da nadaljujejo svojo zgodbo.«

Med oblačili se najdejo tudi edinstveni, nepričakovani modni zakladi.

Obiskovalci bodo lahko izmenjali sezonska oblačila in modne dodatke za odrasle in si tako lepo obnovili svojo garderobo. Kako izmenjujemo? »Izmenjava poteka po principu: prinesi pet sezonskih, lepo ohranjenih in opranih kosov. Ob prihodu jih oddaš in dobiš pet kuponov, s kuponi »kupiš« pet razstavljenih oblačil, ki so jih prinesli drugi. Izmenjava poteka v sproščenem vzdušju, med oblačili pa se najdejo tudi edinstveni, nepričakovani modni zakladi. Morda prav tukaj najdete svoj novi najljubši kos te pomladi. Prineseno naj bo čisto in ohranjeno. Pridržujemo si pravico zavrniti neustrezna oblačila in predmete,« so še sporočili iz Mestnega muzeja Ljubljana.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki