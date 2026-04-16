V petek spomladanska izmenjevalnica oblačil

Mestni muzej Ljubljana bo ta petek od 15. do 18. ure pripravil spomladansko izmenjevalnico oblačil in modnih dodatkov, ki bo v muzejskem atriju. Dogodek ponuja priložnost za trajnostno osvežitev garderobe ter spodbuja odgovorno ravnanje z oblačili. K udeležbi vabijo odrasle, družine, študente in starejše. »Moda se nenehno spreminja, a to ne pomeni, da morajo oblačila, ki jih ne nosimo več, pristati v smeteh,« so zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana. »Morda bodo nekomu drugemu ravno pravšnja. Poiščite kaj novega zase in omogočite starim oblačilom, da nadaljujejo svojo zgodbo.«

Obiskovalci bodo lahko izmenjali sezonska oblačila in modne dodatke za odrasle in si tako lepo obnovili svojo garderobo. Kako izmenjujemo? »Izmenjava poteka po principu: prinesi pet sezonskih, lepo ohranjenih in opranih kosov. Ob prihodu jih oddaš in dobiš pet kuponov, s kuponi »kupiš« pet razstavljenih oblačil, ki so jih prinesli drugi. Izmenjava poteka v sproščenem vzdušju, med oblačili pa se najdejo tudi edinstveni, nepričakovani modni zakladi. Morda prav tukaj najdete svoj novi najljubši kos te pomladi. Prineseno naj bo čisto in ohranjeno. Pridržujemo si pravico zavrniti neustrezna oblačila in predmete,« so še sporočili iz Mestnega muzeja Ljubljana.