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ŠOLA VESLANJA

V Piranu bodo otroci telefone zamenjali za vesla: čaka jih brezplačna poletna dogodivščina

Brezplačna poletna šola je namenjena otrokom med 10. in 14. letom, na voljo pa je le 15 mest.
Vabijo na poletno šolo veslanja, ki bo za osnovnošolce iz občine Piran brezplačna. Foto: VK Piran

Vabijo na poletno šolo veslanja, ki bo za osnovnošolce iz občine Piran brezplačna. Foto: VK Piran

Mladi spoznavajo tehnike tega športa, disciplino in ekipni duh. Foto: Leli/VK Piran

Mladi spoznavajo tehnike tega športa, disciplino in ekipni duh. Foto: Leli/VK Piran

Tako v Veslaškem klubu Piran ta šport približujejo širšemu krogu otrok. Foto: VK Piran

Tako v Veslaškem klubu Piran ta šport približujejo širšemu krogu otrok. Foto: VK Piran

Vabijo na poletno šolo veslanja, ki bo za osnovnošolce iz občine Piran brezplačna. Foto: VK Piran
Mladi spoznavajo tehnike tega športa, disciplino in ekipni duh. Foto: Leli/VK Piran
Tako v Veslaškem klubu Piran ta šport približujejo širšemu krogu otrok. Foto: VK Piran
J. M.
 26. 7. 2026 | 10:05
3:13
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Veslaški klub Piran je eden najvidnejših nosilcev tega športa na Obali. Že vrsto let skrbi za razvoj mladih, tekmovalno veslanje in približevanje športa širši javnosti. Njegova velika prednost je seveda okolje, saj se otroci učijo neposredno na morju, v bližini Sečoveljskih solin in piranske obale. Veslanje tako ni le športna dejavnost, ampak tudi stik z naravo in prostorom, v katerem živijo.

Letos bo klub pripravil Poletno šolo veslanja, ki bo za osnovnošolce iz občine Piran zaradi pridobljenih sredstev na javnem razpisu brezplačna. Program bodo izvedli od 17. do 27. avgusta in bo namenjen otrokom med 10. in 14. letom, ki znajo plavati. Predznanje ni potrebno, tako da so dobrodošli tako začetniki kot tisti, ki želijo svoje znanje nadgraditi. Otroci bodo spoznali osnove veslanja, pravilno tehniko, varnost na vodi, preizkusili pa se bodo tudi v čolnih, imenovanih coastal​, pa kajaku, kanuju in na supu. Program bodo dopolnili športne igre ter obisk Sečoveljskih solin.

Mladi spoznavajo tehnike tega športa, disciplino in ekipni duh. Foto: Leli/VK Piran
Mladi spoznavajo tehnike tega športa, disciplino in ekipni duh. Foto: Leli/VK Piran

Veslanje na Obali pa ni omejeno samo na Piran. Tudi Koper in Izola imata svoje veslaško okolje in pomembno prispevata k razvoju vodnih športov. V Izoli na primer deluje Veslaški klub ARGO Izola, ki je eden najstarejših veslaških klubov v Sloveniji in na severnem Jadranu. Lani je praznoval 100 let organiziranega veslanja v Izoli. Veslaški klub Nautilus Koper pa skrbi za razvoj tekmovalnega veslanja v Kopru in dopolnjuje obalno veslaško mrežo. Ta slovenska regija tako ni veslaška puščava, ampak premore tri aktivne veslaške klube.

A za večji preboj morda veslaški šport potrebuje še več prepoznavnosti in vključevanja mladih. Prav začetni programi, kot so poletne šole, predstavitve za otroke in sodelovanje s šolami, so lahko ključni za prihodnost. Veslanje ni samo tekmovanje, moč in hitrost. Je šport, pri katerem se otrok nauči odgovornosti, vztrajnosti in sodelovanja. Pri ekipnem veslanju vsak posameznik vpliva na uspeh celotne posadke. Prav zato trenerji poudarjajo, da šport krepi občutek za skupnost in uči, da je vsak član pomemben.

Tako v Veslaškem klubu Piran ta šport približujejo širšemu krogu otrok. Foto: VK Piran
Tako v Veslaškem klubu Piran ta šport približujejo širšemu krogu otrok. Foto: VK Piran

Obenem je veslanje ena redkih športnih dejavnosti, pri katerih se gibanje tesno povezuje z naravo. Namesto športne dvorane je otrok na vodi, v stiku z morjem in okoljem. Potencial za to, da bo Obala postala še bolj veslaška, zagotovo obstaja. Največji izziv pa ostaja, kako veslanje približati širšemu krogu otrok. Če bo več mladih dobilo priložnost, da prvič sedejo v čoln in začutijo ritem ekipe, se lahko iz poletnega doživetja razvije nova športna pot. Za letošnjo brezplačno Poletno šolo veslanja Veslaškega kluba Piran je na voljo 15 mest. Prijave sprejemajo do 10. avgusta.

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