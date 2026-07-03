  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKRB VZBUJAJOČI PODATKI

V Piranu iščejo odgovore za skrivnostne pogine klapavic

Med osumljenci je tudi tujerodni plenilec iz Pacifika.
Deset partnerjev iz sedmih držav jadransko-jonske regije išče načine, kako ohraniti dejavnost, od katere živijo številne obalne skupnosti. Foto: Borut Furlan

Deset partnerjev iz sedmih držav jadransko-jonske regije išče načine, kako ohraniti dejavnost, od katere živijo številne obalne skupnosti. Foto: Borut Furlan

Ploski črv izloča snovi, ki ohromijo mišico zapiralko školjke, da se ne more več zapreti in postane lahek plen. Foto: Borut Furlan

Ploski črv izloča snovi, ki ohromijo mišico zapiralko školjke, da se ne more več zapreti in postane lahek plen. Foto: Borut Furlan

Strokovnjaki trenutno preverjajo več vzporednih hipotez. Foto: Borut Furlan

Strokovnjaki trenutno preverjajo več vzporednih hipotez. Foto: Borut Furlan

Višje temperature pomenijo večji fiziološki stres za školjke, zaradi česar so bolj občutljive za bolezni, zajedavce in plenilce. Foto: Borut Furlan

Višje temperature pomenijo večji fiziološki stres za školjke, zaradi česar so bolj občutljive za bolezni, zajedavce in plenilce. Foto: Borut Furlan

Tujerodni plenilec iz Pacifika je podoben ploščati kepici sluzi. Foto: Borut Furlan

Tujerodni plenilec iz Pacifika je podoben ploščati kepici sluzi. Foto: Borut Furlan

Deset partnerjev iz sedmih držav jadransko-jonske regije išče načine, kako ohraniti dejavnost, od katere živijo številne obalne skupnosti. Foto: Borut Furlan
Ploski črv izloča snovi, ki ohromijo mišico zapiralko školjke, da se ne more več zapreti in postane lahek plen. Foto: Borut Furlan
Strokovnjaki trenutno preverjajo več vzporednih hipotez. Foto: Borut Furlan
Višje temperature pomenijo večji fiziološki stres za školjke, zaradi česar so bolj občutljive za bolezni, zajedavce in plenilce. Foto: Borut Furlan
Tujerodni plenilec iz Pacifika je podoben ploščati kepici sluzi. Foto: Borut Furlan
Janez Mužič
 3. 7. 2026 | 10:45
4:46
A+A-

Zakaj v Jadranskem morju množično poginjajo klapavice? To vprašanje je bilo v središču dogodka projekta Teamforadris, ki je potekal na Morski biološki postaji Piran. Na enem mestu so glave staknili raziskovalci, veterinarji, školjkarji, predstavniki ministrstev in drugi strokovnjaki ter poskušali razvozlati enega največjih problemov sodobnega školjkarstva v Mediteranu in tudi v severnem Jadranu. Čeprav dokončnega odgovora še nimajo, je bilo kmalu jasno, da se stroka vse bolj oddaljuje od iskanja enega samega krivca. Pogini klapavic so po vsej verjetnosti posledica prepleta več dejavnikov: segrevanja morja, bolezni, plenilcev, sprememb v morskem okolju, pa tudi novih tujerodnih vrst, ki jih v Jadranu pred desetletjem sploh niso poznali.

Skrb vzbujajoči podatki

Projekt Teamforadris povezuje deset partnerjev iz sedmih držav jadransko-jonske regije. Njegov glavni cilj je ugotoviti, zakaj školjke v številnih delih Sredozemlja množično poginjajo, in poiskati načine, kako ohraniti dejavnost, od katere živijo številne obalne skupnosti. Podatki so skrb vzbujajoči. V italijanskem Cagnanu Varanu, kjer ležijo največja evropska školjčišča, so lani poročali o popolnem izpadu proizvodnje. V Boki Kotorski je pogin povzročil od 80- do 90-odstotni upad pridelka, visoka smrtnost pa je tudi v slovenskem morju.

Ponekod v Sredozemlju je bil izpad proizvodnje klapavic 100-odstoten.

Tujerodni plenilec iz Pacifika je podoben ploščati kepici sluzi. Foto: Borut Furlan
Tujerodni plenilec iz Pacifika je podoben ploščati kepici sluzi. Foto: Borut Furlan
Prav zato so že lani tudi naši začeli sistematično spremljati stanje klapavic v Piranskem zalivu. Raziskovalci vsak mesec spremljajo zdravstveno stanje školjk, analizirajo okoljske razmere in iščejo morebitne vzroke za pogin. »Želimo razumeti, kaj se v resnici dogaja v morju. Brez podatkov ni mogoče sprejemati učinkovitih ukrepov,« je bilo eno od osrednjih sporočil dogodka. Največ pozornosti je pritegnila predstavitev španskega raziskovalca Ricarda Lopeza Alonsa z Univerze v Oviedu in biologinje Andreje Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo. Predstavila sta ploskega črva Postenterogonia orbicularis, tujerodno vrsto s pacifiškega območja, ki jo raziskovalci povezujejo z velikimi izgubami v evropskem školjkarstvu. Andreja Ramšak je potrdila, da je bil ta črv dejansko najden v slovenskem morju in da ga tako raziskovalci kot školjkarji povezujejo z velikim delom izgub na gojiščih. Kot je bilo slišati, so tega plenilca našli tudi v hrvaški Istri, Malostonskem zalivu in Boki Kotorski. Školjkarji opozarjajo, da so se njegove populacije očitno v zadnjih letih močno povečale. A raziskovalci poudarjajo, da bi bilo prehitro vse težave pripisati zgolj temu organizmu.

Popolna nevihta dejavnikov

Posvet je razkril, da strokovnjaki trenutno preverjajo več vzporednih hipotez. Katarina Pavlin z veterinarske fakultete je predstavila patološke ugotovitve pri klapavicah; veterinarske analize lahko pokažejo, ali so bile školjke okužene z boleznimi, ali so bile prisotne poškodbe tkiv in kakšne posledice so pustili različni stresni dejavniki. Raziskovalka Manca Kovač Viršek je opozorila na problem mikroplastike, ki sicer najverjetneje ni neposredni povzročitelj množičnih poginov, lahko pa dolgoročno zmanjšuje odpornost organizmov.

Posebno pozornost namenjajo segrevanju morja. V zadnjih letih so morski vročinski valovi v Sredozemlju vse pogostejši. Višje temperature pomenijo manj kisika v vodi in večji fiziološki stres za školjke, zaradi česar so bolj občutljive za bolezni, zajedavce in plenilce. Prav zato raziskovalci vse pogosteje govorijo o »popolni nevihti« dejavnikov, ki družno povzročajo katastrofalne posledice za školjkarstvo.

Vse skupaj pa ni omejeno le na spremljanje stanja. Kot pravi Irena Fonda, sodelujejo tudi pri iskanju praktičnih rešitev. Ena od njih je poskusno gojenje klapavic v globlji vodi. V okviru projekta v slovenskem morju postavljajo posebno podvodno strukturo, na kateri bodo spremljali, kako se školjke odzivajo na drugačne razmere. Sedaj jih namreč gojijo tik pod površino gladine, pričakujejo pa, da bodo gojene na teh strukturah v večjih globinah manj izpostavljene poletnim temperaturnim ekstremom, manj naj bi bilo tudi obraščanja organizmov, ki školjkam konkurirajo za hrano in kisik. Pogin klapavic ni omejen na posamezno školjčišče ali eno državo. Gre za pojav, ki ga spremljajo po vsem Sredozemlju in ki lahko pomembno vpliva tako na gospodarstvo kot na zdravje morskega okolja.

Višje temperature pomenijo večji fiziološki stres za školjke, zaradi česar so bolj občutljive za bolezni, zajedavce in plenilce. Foto: Borut Furlan
Višje temperature pomenijo večji fiziološki stres za školjke, zaradi česar so bolj občutljive za bolezni, zajedavce in plenilce. Foto: Borut Furlan

Ploski črv izloča snovi, ki ohromijo mišico zapiralko školjke, da se ne more več zapreti in postane lahek plen. Foto: Borut Furlan
Ploski črv izloča snovi, ki ohromijo mišico zapiralko školjke, da se ne more več zapreti in postane lahek plen. Foto: Borut Furlan

Strokovnjaki trenutno preverjajo več vzporednih hipotez. Foto: Borut Furlan
Strokovnjaki trenutno preverjajo več vzporednih hipotez. Foto: Borut Furlan

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

klapaviceškoljkemorjepoginJadransko morjepreiskava
ZADNJE NOVICE
11:45
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Županja Reykjavika: Profesorica iz Slovenije nas je kritizirala, da ob otrocih študiramo in gradimo kariero

Ne utihni, ko te moški prekine, pravi Heiða Björg Hilmisdóttiru. Po izobrazbi je dietetičarka, ima še magisterij iz poslovne administracije. Je mati štirih otrok.
Nika Vistoropski3. 7. 2026 | 11:45
11:30
Novice  |  Slovenija
SMRT ZARADI VISOKIH TEMPERATUR

Vročina kriva za številne smrti: Nijz razkril, kaj kažejo podatki za Slovenijo (FOTO)

V Evropi zaradi vročine več kot tisoč presežnih smrti. Razkrivamo, kakšno je stanje v Sloveniji.
Nina Čakarić3. 7. 2026 | 11:30
11:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
GA PREPOZNATE

»Poteka predkazenski postopek, ki ga ne moremo pojasnjevati«, na PU Kranj izdelali fotorobota

Vse, ki bi osebo na fotorobotu prepoznali, prosijo, da pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.
3. 7. 2026 | 11:28
11:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZLORABLJALA SHEMO OBDAVČITVE

Velika akcija ljubljanskih kriminalistov: osumljenca »pospravila« milijon in pol evrov

V obsežni operaciji je sodelovalo več kot 40 kriminalistov, ki so opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih.
3. 7. 2026 | 11:25
11:02
Novice  |  Slovenija
DOVOLJ GA IMAJO!

Zdaj uradno! Predsedstvo EPP s slabo novico za Grimsa

Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.
3. 7. 2026 | 11:02
10:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki