V Piranu se je streha zrušila na stanovalca (FOTO)

NA NEDELJSKO POPOLDAN

Na Verdijevi ulici v Piranu se je v nedeljo skoraj zgodila tragedija. Sreča v nesreči je, da se je 49-letnik le lažje poškodoval.

Na Verdijevi ulici v piranskem mestnem jedru se je v nedeljo popoldne porušila streha tristanovanjske hiše, stare 126 let – objekt je bil zgrajen leta 1900. Zasulo je 49-letnega stanovalca iz tretjega nadstropja, kjer živi z družino, v kritičnem trenutku pa je bil sam doma. Zgodilo se je ob 15.29, so sporočili z Regijskega centra za obveščanje Koper. Na kraj dogodka so prihiteli prostovoljni gasilci PGD Piran in poklicni gasilci JZ Gasilske brigade Koper. »Porušil se je del strehe objekta. Delno je zasul enega izmed stanovalcev, tega pa je sorodnik rešil izpod ruševin pred našim prihodom,« ...