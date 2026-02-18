V Piranu so pustovali kot v Benetkah

Gledališče Teatro Tartini je v soboto na že 22. Velikem pustnem plesu poleg najrazličnejše množice mask pokazalo tudi razkošje perja, čipk in zlata beneških mask. Potekal je namreč tradicionalni dogodek, ki ga pripravlja Italijanska skupnost Giuseppe Tartini, letos pa je sovpadel z valentinovim. Zato ni manjkalo romantičnih beneških in drugih mask ter zaljubljenih parov.

V znamenju elegance

Že popoldne so v gledališču rajali najmlajši, zvečer pa so dvorano napolnili odrasli ljubitelji tradicije, plesa in karnevalske umetnosti. Veliki pustni ples je tako potrdil, da ostaja eden najbolj prepoznavnih družabnih dogodkov v Piranu, kjer se vsako leto prepletata beneška dediščina in sodobna pustna ustvarjalnost. Tudi za pusta se namreč Pirančani, tako kot so se stoletja, zgledujejo po Benečanih. Tamkajšnji pustni karneval velja za enega najbolj množičnih, vznemirljivih in prepoznavnih na svetu. Več sto tisoč udeležencev fascinantno preseneča še zlasti z opravami in značilnimi beneškimi maskami. Te si prav radi nadenejo tudi v Piranu.

Večer je tako minil v znamenju elegance. Skrivnostne larve, bogato okrašeni plašči in zgodovinsko navdahnjeni kostumi so ustvarili občutek, kot da se je del karnevala iz Benetk za eno noč preselil v Piran. Med obiskovalci so izstopali pari v podobah znamenitih zaljubljencev, pa tudi prefinjene beneške dame in plemiči iz nekdanjih časov. Za plesno razpoloženje sta poskrbela De Peachkiss in DJ Adriano Roy, vrhunec večera pa je bil izbor najboljših mask. Strokovna komisija je podelila nagrade za najlepšo beneško masko, najbolj romantičen oziroma izviren par ter najbolj domiselno skupinsko masko, ob tem pa še posebno priznanje žirije.

Veliki pustni ples ostaja eden najbolj prepoznavnih družabnih dogodkov v Piranu. FOTO: Jadran Rusjan