  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČAROBNO

V Piranu so pustovali kot v Benetkah

Preplet beneške dediščine in sodobne pustne ustvarjalnosti.
Tudi za pusta se Pirančani zgledujejo po Benečanih. FOTO: Jadran Rusjan

Tudi za pusta se Pirančani zgledujejo po Benečanih. FOTO: Jadran Rusjan

Veliki pustni ples ostaja eden najbolj prepoznavnih družabnih dogodkov v Piranu. FOTO: Jadran Rusjan

Veliki pustni ples ostaja eden najbolj prepoznavnih družabnih dogodkov v Piranu. FOTO: Jadran Rusjan

Ni manjkalo romantičnih mask. FOTO: Arhiv Irene Dolinšek

Ni manjkalo romantičnih mask. FOTO: Arhiv Irene Dolinšek

Tudi za pusta se Pirančani zgledujejo po Benečanih. FOTO: Jadran Rusjan
Veliki pustni ples ostaja eden najbolj prepoznavnih družabnih dogodkov v Piranu. FOTO: Jadran Rusjan
Ni manjkalo romantičnih mask. FOTO: Arhiv Irene Dolinšek
Janez Mužič
 18. 2. 2026 | 10:45
A+A-

Gledališče Teatro Tartini je v soboto na že 22. Velikem pustnem plesu poleg najrazličnejše množice mask pokazalo tudi razkošje perja, čipk in zlata beneških mask. Potekal je namreč tradicionalni dogodek, ki ga pripravlja Italijanska skupnost Giuseppe Tartini, letos pa je sovpadel z valentinovim. Zato ni manjkalo romantičnih beneških in drugih mask ter zaljubljenih parov.

V znamenju elegance

Že popoldne so v gledališču rajali najmlajši, zvečer pa so dvorano napolnili odrasli ljubitelji tradicije, plesa in karnevalske umetnosti. Veliki pustni ples je tako potrdil, da ostaja eden najbolj prepoznavnih družabnih dogodkov v Piranu, kjer se vsako leto prepletata beneška dediščina in sodobna pustna ustvarjalnost. Tudi za pusta se namreč Pirančani, tako kot so se stoletja, zgledujejo po Benečanih. Tamkajšnji pustni karneval velja za enega najbolj množičnih, vznemirljivih in prepoznavnih na svetu. Več sto tisoč udeležencev fascinantno preseneča še zlasti z opravami in značilnimi beneškimi maskami. Te si prav radi nadenejo tudi v Piranu.

Večer je tako minil v znamenju elegance. Skrivnostne larve, bogato okrašeni plašči in zgodovinsko navdahnjeni kostumi so ustvarili občutek, kot da se je del karnevala iz Benetk za eno noč preselil v Piran. Med obiskovalci so izstopali pari v podobah znamenitih zaljubljencev, pa tudi prefinjene beneške dame in plemiči iz nekdanjih časov. Za plesno razpoloženje sta poskrbela De Peachkiss in DJ Adriano Roy, vrhunec večera pa je bil izbor najboljših mask. Strokovna komisija je podelila nagrade za najlepšo beneško masko, najbolj romantičen oziroma izviren par ter najbolj domiselno skupinsko masko, ob tem pa še posebno priznanje žirije.

Veliki pustni ples ostaja eden najbolj prepoznavnih družabnih dogodkov v Piranu. FOTO: Jadran Rusjan
Veliki pustni ples ostaja eden najbolj prepoznavnih družabnih dogodkov v Piranu. FOTO: Jadran Rusjan

Ni manjkalo romantičnih mask. FOTO: Arhiv Irene Dolinšek
Ni manjkalo romantičnih mask. FOTO: Arhiv Irene Dolinšek

Več iz teme

Piranpustpustovanjezabavamaske
ZADNJE NOVICE
11:27
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VEČ KOT 1200 ŽRTEV

Epsteinovi dokumenti bi lahko razkrivali zločine proti človečnosti

Strokovnjaki opozarjajo, da razkriti dokumenti kažejo na sistematično izkoriščanje žrtev, zato pozivajo k neodvisni in nepristranski preiskavi.
Kaja Grozina18. 2. 2026 | 11:27
11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
11:17
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Bled v znamenju ljubezni

Vse do gregorjevega bo čudovito jezero navdihovalo zaljubljence.
18. 2. 2026 | 11:17
11:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA VARNOST

Kaos na slovenskih cestah: vinjeni in drogirani vozniki, eden s skoraj 3 promili alkohola!

Več voznikov pozitivnih na alkohol in prepovedane droge.
18. 2. 2026 | 11:09
11:00
Bulvar  |  Suzy
OČE TEHNA

DJ Umek: Kar 'fotr' mu recite (Suzy)

Prizorišča, na katerih nastopa, so v hipu razprodana, zelo cenjen je tudi njegov spoštljiv odnos do sodelavcev in prijateljev.
Tomaž Mihelič18. 2. 2026 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Poglejte to hišo! Notranje drevo in galerija vas bosta pustila brez besed

Sodobno enodružinsko hišo zaznamuje odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
Aleksandra Zorko18. 2. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki