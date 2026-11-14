V Piranu so se že davno zavedali: oblast je treba omejiti, oblastnika pa nadzirati: župane izvolili za leto dni, da se niso izpridili (FOTO)

ZGODOVINA

Podestat kljub veliki moči ni mogel samovoljno spreminjati mestnih statutov.

Ob letošnji vroči volilni tekmi se velja za trenutek ustaviti in ozreti nazaj. Tudi v Piran, in to ne le v čas beneških palač, solin in trgovskih ladij, ampak še dlje, v 13. stoletje. V piranskem mestnem arhivu se namreč skriva zgodba o političnem sistemu in demokraciji, ki bi bila lahko tudi danes zanimiva lekcija o oblasti, odgovornosti in človeški naravi. Pirančani so že takrat precej dobro razumeli nekaj, kar današnja politika pogosto pozablja. Da je oblast treba omejiti, oblastnika pa nadzirati. In če je mogoče, mu ne smemo dovoliti, da se na županskem stolčku preveč udomači. »Občinske ...