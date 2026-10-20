V pisarno se ne bi več vrnil: pomembno je, da se za obrt še vedno zanimajo mladi (FOTO)

Pred šestimi leti je Občina Sodražica obudila staro izročilo iz leta 1752, ko je glavarstvo z dovoljenjem kraljice Marije Terezije uvedlo tržni dan. Vladarica je razumela stisko ljudi in jim zaradi nerodovitne zemlje dala priložnost za trgovanje. Prebivalci so to izkoristili in iz odpadne leske začeli izdelovati čudovite in praktične izdelke. Iz teh korenin je pred dvajsetimi leti na podlagi večstoletne tradicije začelo poganjati drevo etnološkega nedeljskega snidenja, Tržnega dne, tri leta pozneje pa so dogajanje razširili in največji sodraški dogodek preimenovali v Psoglavske dneve.

Za prihodnje rodove

Obiskovalcem so tudi letos predstavili bogato tradicijo občine, katere zgodovino že od časov Marije Terezije zaznamuje suha roba. To je v otvoritvenem nagovoru, po predstavitvi društev, ki delujejo v občini, poudaril tudi sodraški župan Blaž Milavec, ki je dejal, da so predniki z ustvarjalnostjo, pogumom in značilno šegavostjo obstali v teh prostorih. »Veseli me, da se danes znova pojavljajo mladi, ki se s tem vsaj delno ukvarjajo. Čeprav pogosto le kot z dopolnilno dejavnostjo, a je pomembno, da znanje ne izgine. Velik del prebivalstva je še vedno povezan z lesarstvom v različnih oblikah, zato verjamem, da ima ta tradicija prihodnost,« je poudaril.

Veseli me, da se danes znova pojavljajo mladi, ki se s tem vsaj delno ukvarjajo.

Slavnostni govornik, Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki ima po dedku korenine iz sodraške občine, je poudaril vlogo takšnih dogodkov za slovensko rokodelstvo: »To je tisto, kar moramo spodbujati, promovirati in negovati, da se bo ohranilo. Zato se bomo tudi v prihodnje z zakonskimi regulativami trudili pomagati rokodelcem in vsem, ki delujejo na tem področju, da to znanje ohranijo za prihodnje rodove.« Dodal je, da se bodo o tem z novo vlado znova pogovorili in poskušali najti dodatne ukrepe za še boljšo podporo temu delu gospodarstva. Na Tržni dan se predstavijo predvsem rokodelci. Vseh njihovih stojnic je bilo 30. »Kot vidite, se na Tržnem dnevu prepletajo medgeneracijske rokodelske niti. In pletejo se lepe zgodbe. Posebej bi omenil dva domača obrtnika, ki z novimi lesenimi izdelki predstavljata svež pristop naši panogi. Njuni izdelki so inovativni, v tujini zelo cenjeni in so dobra priložnost za razvoj in prepoznavnost obrti,« je pravo pot nakazal Gregor Pirc, predsednik In situ, Rokodelske zadruge Sodražica, in prav tako znan rokodelec.

Gregor Pirc za stojnico v pogovoru z Blažem Cvarjem

Dedek in vnuk, Metod in Anže

Vesele Šedražanke z gosti

Družinska tradicija

Stopimo do njunih stojnic in opazimo, da naravna tekstura lesa, različni odtenki in natančna končna obdelava pričajo o urah trdega dela ter ljubezni do lesarske tradicije. Še en dokaz, da rokodelstvo v teh krajih ostaja živo, inovativno in tesno povezano z naravno dediščino. »Res je, da veliko naredi milimetrsko natančen stroj, a vseeno dobra tretjina dela ostane ročnega, detajli očem nevidni. Zato uporabljam različne vrste lesa. Gre za družinsko tradicijo: oče je izdeloval lesene fasade in lesene stole, svojčas pa tudi glavnike in ročaje za čopiče. Je že tako, da se asortima spreminja, kar navsezadnje zahteva trg,« je dejal Simon Košir iz Sodražice. Med razstavljenimi kosi so izstopale vrhunske masivne rezalne deske iz čelnega lesa, stilizirani stenski križi ter detajlne reliefne gravure z naravnimi motivi. Veliko zanimanja je požela tudi njihova avtorska lesena družabna igra Na robu.

30 stojnic so postavili rokodelci.

Jože Kožar iz Žimaric je že med šolanjem začel oblikovati les, glavni preboj pa je doživel med pandemijo, ko je začel nekoliko intenzivneje ustvarjati. Izdeluje lesene stenske ure, zaponke, prstane, lipove izdelke, metulje, kravate, razne manjše kuhinjske izdelke in obeske. »Za eno ročno uro potrebujem tudi do 15 ur dela. Uporabljam predvsem les, delo pa vključuje veliko natančnih drobnih opravil in brušenja. Zaenkrat mi ni znano, da bi to kdo drug delal na enak način,« je dejal Jože, ki je zaključil višješolski študij lesarstva, danes pa dela v delavnici in je ostal v obrti, ki ga veseli. »Enkrat sem delal v pisarni, vendar me to ni veselilo in se tja verjetno ne bom več vrnil,« pravi.

Osnova: vrbovo šibje

Malone 80 let je v les in njegove skrivnosti vpet Metod Jaklič, sejemska grča, čigar roke še danes vešče oblajo (tudi) obode za sita. Kaj bi bil Metod, če ne bi svojega znanja prenesel (tudi) na vnuka Anžeta; 17-letnega dijaka Strojne šole v Ljubljani, oba sta doma iz Andola pri Svetem Gregorju, je pred šestimi leti zasvojil vonj po lesu v dedijevi delavnici. »Stopil sem do njega, gledal in poslušal. Natanko je razlagal, kako in kaj … Od takrat mu pomagam in se redno udeležujem suhorobarskih sejmov,« je ponosen Anže. Dolga rokodelska delovna doba je tudi za Anico Benčina, pletarko iz Zamostca pri Sodražici. »Še kot čisto majhna sem pletla z mamo, kasneje pa sem za pletarstvo navdušila tudi moža,« pravi in doda, da je že od začetka mentorica v Pletarski šoli v Rokodelskem centru v Ribnici. »Osnovna surovina je pri tej obrti seveda vrbovo šibje, ki smo ga svojčas spomladi nabirali ob vodi, v domačih krajih, in ga nato gojili. Danes pa se tega nihče več ne loteva, šibje, ki je skuhano in obarvano, kupujemo na Češkem,« je še povedala.

Nastopil je tudi Klub harmonikarjev Urška.

Voz, s katerim so svojčas prevažali suho robo.

Anica Benčina

Simon Košir

Sejemskega direndaja ne bi bilo brez Šedržank, skupine tamkajšnjih podeželk, ki so na stojnice postavile zvrhane peharje sladkih dobrot, hkrati so poskrbele, da so bili vsi lačni želodci v Sodražici polni. Neizogibna jed je bila tudi sodraška trojka oziroma enolončnica. »Zakaj bi skrivale recept? Koleraba, krompir, fižol in zgolj za vzorec ocvirkov. To se je jedlo in se še danes,« se je slišalo na njihovi stojnici. »Rokodelstvo je tesno povezano z našo tržno tradicijo, ki je bila v preteklosti zelo živa. Z današnjim dogajanjem jo vsako leto znova obujamo, skupaj z rokodelstvom, zabavo in drugimi spremljevalnimi dogodki. Veseli smo, da smo izpeljali že 20. Tržni dan oziroma 17. Psoglavske dneve,« je v nedeljo proti večeru odleglo Evgenu Zajcu, od februarja predsedniku TD Sodražica, ki je stopil v zahtevno vlogo predhodnika, legendarnega Janeza Levstka - Čipota, ki je društvo vodil od prvih Tržnih dnevov.