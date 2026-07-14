V Podbočju spet dišalo po vampih, take skuhajo, da prepričajo celo največje dvomljivce (FOTO)

Podbočje je naselje, ki ga krasi kar 13 s cvetočimi pelargonijami odetih mostičkov, tam so Napoleonov most in kamniti lev na trgu ter bogata krajevna zgodovina in prijazni ljudje. Minulo nedeljo je še omamno dišalo. Najprej po praženi čebuli, slanini in česnu, kmalu zatem pa po končni jedi – vampih. Ta drobovina je nekdaj veljala za jed delavskega razreda, danes pa se vrača na mize kot izjemno cenjena specialiteta. Da se lahko tudi iz vampov pripravi vrhunska jed, ki prepriča celo največje dvomljivce, so v nedeljo dokazali kuharji osmih ekip, ki so v kotličkih ustvarili prave gurmanske poslastice.

Podbočje je bilo nekdaj, ko je bilo v vasi še pol ducata oštarij, daleč naokoli znano po vampih. Iz gostiln je po njih dišalo predvsem ob vikendih. Za številne Podbočjane oziroma Krževce (do leta 1952 se je kraj imenoval Sveti Križ pri Kostanjevici) ter okoličane so bili priročen obrok, ko so se vračali s sejmov, opravkov ali od nedeljske maše. Po odličnih vampih sta sloveli predvsem gostilni Kerin in Stanič, ki so ju domačini po prvi maši le stežka zgrešili.

Mladi gasilci znajo skuhati vampe.

V ekipi Kuhalnikov sta imela pomembno besedo tudi Žana in Jakob.

Osem ekip je v kotličkih ustvarilo prave gurmanske poslastice.

Pred leti je domačin Franc Glinšek dobil idejo, da bi to kulinarično tradicijo obudili. Leta 2021 so tako na obnovljenem trgu ob cerkvi sv. Križa organizirali prvo prireditev in jo poimenovali Vamperija. Tradiciji so se izneverili le eno leto, zato je bilo letošnje tekmovanje peto po vrsti. A prireditev ima bolj kot tekmovalni značaj duh prijetnega druženja in zabave. Tudi tokrat so moči združili vsi, ki sooblikujejo družbeni utrip v kraju: Vinogradniško društvo Podbočje, Aktiv kmečkih žena Podbočje, krajevna skupnost, domači gasilci in seveda nepogrešljivo Turistično društvo Podbočje.

Vsak ima svojo skrivnost

Vsaka ekipa je prejela pet kilogramov kuhanih vampov in osem velikih čebul, izbira začimb pa je bila povsem v domeni kuharjev. Na mizah mojstrov je bilo opaziti res pester izbor zelišč in drugih dodatkov. »Dodamo tudi kožo slanine in malo limone,« so nam zaupali v ekipi Kuhalniki iz Velikega Mraševega. Pomembno besedo pri njih sta imela devetletna Žana in enajstletni Jakob, ki sta bila sploh pobudnika za udeležbo na Vamperiji. Da se za mladi rod kuharjev ni bati, so dokazali mladi gasilci.

Domači vinogradniki so poskrbeli za žejna grla.

Tole je razširjena ekipa Bara Jeruzalem.

Ljubezen, povezanost in srčnost. Vse to zmešaš z obilico dobre volje, smeha in druženja.

Vse niti srečanja je spretno pletla Ivanka Černelič Jurečič.

»Babica je pripravila začimbe, med drugim tudi šetraj,« je razkril Roman Kozole iz Turističnega društva Senovo. Kuharji iz nekdaj rudarskega kraja so si nadeli zgovorno ime Kamerati. Čeprav so vajeni kuharskih srečanj, sploh ko gre za golaž ali pražen krompir, so se z vampi javno predstavili prvič.

Muzgarji iz Velikega Mraševega so na podboškem trgu že stari znanci. Tokrat se jim je pripetila manjša nerodnost, saj so doma pozabili sol. Na srečo so jim na pomoč priskočili sosedje, zato njihovi jedi na koncu ni manjkalo prav nič. Veliko bolj previdni so bili pri začimbah v ekipi Bara Jeruzalem. Lani so namreč po nesreči uporabili preveč pikantno papriko, zaradi česar so vampi malce preveč žgali, letos pa so dvakrat preverili, ali je v košari prava vrečka.

V Podbočje so prišli tudi gostje iz sosednje Kostanjevice na Krki – člani Planinskega društva Polom oziroma Sredini pohodniki, ki so se držali preverjenega domačega recepta. Zanesljiv recept je imela s seboj tudi moška trojica pod imenom Vorančeva kovačija. Lovro, sin enega od članov trojice, Matjaža Jurečiča, je namreč podboški kovač, ki izdeluje unikatne nože. Fantje pravijo, da se skrivnost vsake dobre jedi skriva prav v dobrih nožih, pa seveda v tradiciji in vaji. Moška ekipa je sicer vešča priprave najrazličnejših jedi na žlico, od golaža, pasulja do ribjega brodeta, kar redno preizkušajo njihovi prijatelji v Metajni na Pagu in v hramu v Gazicah.

Članice Aktiva kmečkih žena Podbočje so spekle sladke dobrote.

Bila je priložnost za druženje in klepet.

Lani so po nesreči uporabili preveč pikantno papriko, zaradi česar so vampi malce preveč žgali.

V pričakovanju visoke gostje

Trojica Vorančeva kovačija prisega na dobre nože in ravno pravšnje začimbe.

Posebne sestavine, ki ne smejo manjkati pri nobeni kuhi, pa so razkrili končni zmagovalci, ekipa Vampirji (Jerneja Požun ter Tine in Majda Gramc z vnukinjo Dašo): »Ljubezen, povezanost in srčnost. Vse to zmešaš z obilico dobre volje, smeha in druženja. Vampom seveda dodamo številne začimbe – česen, peteršilj, šetraj, luštrek, timijan, majaron, svinjsko mast in še kaj – a vse v ravno pravih odmerkih, da nobena sestavina ne prevlada.«

Vampirji, ki so tokrat slavili že tretjič zapored, čisto natančnega recepta vendarle niso izdali. Bodo pa morali za nagrado kuhanje ponoviti za ocenjevalno komisijo in novinarje. Takrat bomo, upajmo, le odkrili tisto drobno skrivnost, ki jih vedno znova pripelje do zmage.

Sicer pa se je druženje na trgu, ki je potekalo po do okolja prijaznem načelu brez odpadkov, zavleklo dolgo v noč, obiskovalci pa so do čistega pomazali prav vse kotličke.

Domačini že vabijo na Vamperijo prihodnje leto, ko nameravajo medse povabiti tudi predsednico države Natašo Pirc Musar. Ob branju enega od njenih intervjujev so namreč zastrigli z ušesi, ko je bralcem zaupala, da so vampi njena najljubša jed. Priznala je sicer, da so ji najboljši tisti, ki jih skuha njena mama, a v Podbočju so trdno prepričani, da jo bodo s svojimi dobrotami očarali tudi sami.

Obiskovalci so do čistega pomazali prav vse kotličke.​

Za sladico pa palačinke.

Kdor ni mogel počakati vampov, je lakoto potešil s salamo in drugimi mesnimi dobrotami.

Vampi so brbotali v osmih kotličkih.